Кто представит Центральную Азию на Олимпиаде в Южной Корее

На Олимпиаду-2018 поедут 57 казахстанских спортсменов и по два представителя от Узбекистана и Кыргызстана. Из Таджикистана и Туркменистана – никто.

9 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане стартуют XXIII зимние Олимпийские игры.

В соревнованиях примут участие 2900 спортсменов из 90 стран мира. Они разыграют 102 комплекта медалей.

Еще осенью стало понятно, что спортсмены из Таджикистана пропустят соревнования в Корее. На Олимпиаду должны были поехать горнолыжники, но они не набрали необходимых очков на международных соревнованиях: из 50 стартов 18 организаторы отменили из-за плохих погодных условий.

Казахстан рассчитывает на медали

Лучше всего к соревнованиям подготовились казахстанские спортсмены: они получили 57 лицензий в девяти дисциплинах.

Самая массовая делегация – в биатлоне: в Пхёнчхан поедут десять человек.

Казахстанцы также выступят в лыжных гонках, фристайле, шорт-треке, конькобежном и санном спорте, фигурном катании и прыжках с трамплина.

Фаворитом сборной называют лыжника Алексея Полторанина, который в нынешнем сезоне победил в 15-километровой гонке на этапе Кубка мира.

Стабильно второй результат показывал на Кубке мира по фристайлу-могулу и Дмитрий Рейхерд, а фристайлистка Юлия Галышева завоевала пятое место.

Ожидают повторения успеха и от фигуриста Дениса Тена, выигравшего на предыдущей Олимпиаде в Сочи «бронзу», которая в итоге оказалась единственной медалью Казахстана.

Правда, в прошлом году спортсмен получил травму голеностопа в Корее и два месяца восстанавливался.

Тен – кореец по национальности и считает, что ему поможет достичь успеха «родная кровь».

Знаменосец сборной Казахстана – шорт-трекист Абзал Ажгалиев тоже находится в списке фаворитов: он участвовал в предыдущей Олимпиаде и выиграл «серебро» на этапе Кубка мира.

Узбекистанцы ждут новый ледовый дворец

32-миллионный Узбекистан на Олимпиаде в Южной Корее представят фигурист Миша Ге и горнолыжник Комилджон Тухтаев. Их шансы на призовые места минимальны, да и первая и единственная узбекистанская медаль – «золото» во фристайле, которую завоевала Лина Черязова в 1994 году.

В Корею должны были поехать три спортсмена, но горнолыжница Ксения Григорьева – узбекский знаменосец на Олимпиаде в Сочи – получила травму голеностопа и не сможет участвовать в соревнованиях.

У Ге призрачны шансы на призовое место: у него нет медалей на чемпионатах мира, а главное достижение спортсмена – «бронза» этапа серии Гран-при.

Впрочем, российская газета «Спорт-Экспресс» пишет, что узнаваемость в мире Мише принесла яркость и проникновенность программ.

Сам фигурист признавался, что еще в прошлом году собирался уйти из спорта, но «бронза» Гран-при и строительство в Ташкенте ледового дворца «Хумо Арена» на 13 тысяч мест заставили его передумать.

Дворец станет домашней ареной не только для фигуристов и конькобежцев, но и хоккеистов.

Все условия — нет инфраструктуры

Григорий Требисовский, знаменитый инструктор на Чимгане, горном курорте близ Ташкента, популяризатор горнолыжных видов спорта, говорит, что узбекистанские ландшафты позволяют заниматься всеми видами горного спорта.

Но советская инфраструктура разрушена, а новой так и не появилось.

Он надеется, что решение Национального олимпийского комитета о создании четырех федераций зимних видов спорта (хоккей, фигурное катание и шорт-трек, кёрлинг, лыжи) со временем исправит ситуацию.

«Не берусь прогнозировать, сколько лет пройдет, пока спортсмены дойдут хотя бы до среднего уровня. Но задел есть: в этом году узбекистанские юниоры на детском чемпионате мира попали в тридцатку лучших», – говорит Требисовский.

Кыргызстан: главное – участие

Горнолыжник Евгений Тимофеев и биатлонист Тариэль Жаркымбаев – олимпийская надежда Кыргызстана.

Евгений уже принимал участие на Играх в Сочи, но не поднялся выше 41-го места.

22-летний биатлонист Жаркымбаев едет на свою первую Олимпиаду – ранее он участвовал во Всемирной зимней универсиаде и Азиаде (2017), а также на этапах международных кубков IBU по биатлону.

Он называет своим кумиром норвежского биатлониста Тарьей Бё и собирается выступать до 45 лет.