Матлюба Азаматова: «Клевета, или Позорный поступок невидимого врага»

Я не писала и не рассылала статью «Быть позором нации», содержащую грязь и клевету на главреда Ц-1 Галиму Бухарбаеву в ответ на ее освещение поступка Шерзода Кудратходжаева.

Три дня назад, точнее 20 октября 2018 года, на десятки электронных адресов, среди которых были частные лица, журналисты, редакторы, представители международных организаций и фондов, была отправлена статья на узбекском языке под названием «Миллат шармандаси бўлиш» («Быть позором нации»).

Для меня стало шоком, что материал был отправлен от моего имени, он был подписан: «Журналист Матлюба Азаматова, Хельсинборг, Швеция». Более того, он был разослан с моей электронной почты matlyuba_5@mail.ru, которой я, правда, не пользовалась больше года.

Когда я к концу дня восстановила доступ к почте, то увидела, что письмо с клеветническим текстом в адрес моей коллеги и подруги Галимы Бухарбаевой, главного редактора сайта Ц-1, до него – Uznews.net, а еще раньше – директора проекта IWPR в Узбекистане, действительно разошлось с моей почты.

Его отправляли по меньшей мере 20 раз, первым и единственным получателем был журналист радио «Озодлик» Шухрат Бабаджанов. Затем каждый раз текст отправлялся как минимум десятке адресов.

Хочу заявить: я, Матлюба Азаматова, не писала этот текст, моя электронная почта была взломана.

«Галима Бухарбаева при правлении государством Ислама Каримова позиционировала себя как борец против режима. В конце концов в стране сменилась власть, произошли изменения в сферах, которые ранее критиковал журналист, но почему-то ее критика не закончилась по сей день», – так начинается клеветническая статья на узбекском языке.

Далее идет глава «Чей хлеб ест Бухарбаева?» И там упоминается конфликт между ректором Университета журналистики и массовых коммуникаций в Ташкенте Шерзодом Кудратходжаевым и жительницей города Татьяной Закировой. Говорится, что, хотя конфликт улажен, Галима Бухарбаева и Даниил Кислов (главред сайта «Фергана») намеренно не прекращают эту тему.

Я не могу обвинить Шерзода Кудратходжаева в том, что он или его подчиненный написал такую ерунду. Я надеюсь, что так опуститься Кудратходжаев не мог: ему не позволит профессиональное и человеческое достоинство.

Продолжаю дальше читать «мою статью», и мне становится просто смешно: в статье упоминается корреспондентка Узбекской службы радио «Голос Америки» Навбахор Имамова, недавно получившая аккредитацию в Узбекистане.

Автор статьи утверждает, что Галима Бухарбаева завидует Имамовой, так как тоже хочет участвовать в мероприятиях государственного уровня, давать интервью журналистам…

При всем уважении к Навбахор, которой действительно можно позавидовать «белой завистью», я считаю ее удачливой журналисткой, которая оказалась в нужном месте в нужное время. Но, на мой взгляд, Галима не нуждается в такой карьере, и ей не надо рекламировать себя: как журналист она состоялась, на ее счету материалы, созданные сайты и международные премии и признание, которым можно завидовать. Сейчас же она хочет вернуться в Узбекистан, чтобы принести пользу стране и обществу.

Вернемся к статье «Быть позором нации». В ней вылито столько грязи, что читать тошно. От грязи не ушли ее сестра, давно ушедший из жизни отец… Мне очень обидно, что эта грязь подписана моим именем, что меня избрали орудием против Бухарбаевой. Так подло поступают люди, которые не имеют ни грамма совести.

Еще важный момент: эти невидимые враги упоминают Андижанские события 13 мая 2005 года – Галима Бухарбаева тогда стала ключевым свидетелем расстрела и сообщила об этом всему миру. При этом якобы моими словами Бухарбаеву обвиняют во лжи об Андижане!

«я, Матлюба Азаматова, не писала этот текст, моя электронная почта была взломана»

Мне особенно противно читать клевету этих безмозглых людей, поскольку я сама являюсь одним из журналистов, писавших правду об Андижане. Я горжусь тем, что не пошла против совести, против своего народа. Даже если за это оказалась в изгнании в Швеции.

Когда более десяти тысяч журналистов Узбекистана делали вид, что ничего не случилось, мы, считаные журналисты, освещали все, как было на самом деле. О пролитой крови невинных людей беспощадным режимом Каримова стало известно всему миру.

Я очень надеюсь, что когда-нибудь действующий глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поднимет вопрос об Андижане и разрешит проведение настоящего расследования тех трагических событий.

Возникают вопросы: кто автор этой статьи? кому это было нужно? кто выиграет от такой подлости и лжи?

Известная на международном уровне журналистка, редактор сайта «Центр-1» Галима Бухарбаева подала в сентябре 2018 года заявление в МИД РУз на аккредитацию в Узбекистане. Видимо, уже началась паника у некоторых недобросовестных людей как внутри, так за пределами страны.

У узбеков есть пословица «Мевали дарахтга тош отилади», в переводе: «Камни кидают в плодоносящее дерево». Поверьте мне, я знаю Галиму Бухарбаеву, она не такое хрупкое дерево, чтобы ее можно было уничтожить подобной грязью и низостью.

У Галимы крепкий ум и талант настоящего журналиста, у нее блестящее образование. Самое же главное – большой патриотизм к своей Родине – Узбекистану.

Матлюба Азаматова,

независимый журналист, Швеция