Митинг против коронафашизма в Стокгольме

В шведской столице Стокгольме 31 октября прошел митинг против развернувшегося во всем мире коронафашизма, его участники требовали прекратить локдауны и оскотинивание людей – видеорепортаж.

На митинге в Стокгольме в минувшую субботу приняли участие, по разным оценкам, от 500 до 1000 человек.

Хотя Швеция оказалась в числе единичных стран, где власти не пошли на жесткие ограничительные меры в связи с лжепандемией коронавируса, многие шведы понимают, что не могут оставаться в стороне от происходящего в мире.

Организаторы митинга в Швеции, среди которых были лидеры созданной в Германии Внепарламентской следственной комиссии по коронавирусу (ВСКК), говорили с трибуны, что происходящее сегодня в мире сопоставимо с фашизмом, начавшим войну с человечеством в 1939 году.

Youtube удалил видео через три минуты после его опубликования. Смотрите репортаж ниже и по этому линку на сайте bitchut.com.

Людей превращают в скот, определяют границы его «загона», устанавливают уровни контроля, лишая их всех человеческих прав.

«Встань за свободу и правду» – таким был главный посыл протестующих, выдвинувших затем следующие требования:

1. Остановить локдауны по всему миру.

2. Прекратить лгать о так называемом Covid-19.

3. Расследовать истинные причины смертности людей в 2020 году.

Репортаж из Стокгольма для Ц-1 подготовила Наталья Бушуева.