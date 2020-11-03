Новости, аналитика и мнения
из Узбекистана

Контент

    • >
    • Мир

    Митинг против коронафашизма в Стокгольме

    В шведской столице Стокгольме 31 октября прошел митинг против развернувшегося во всем мире коронафашизма, его участники требовали прекратить локдауны и оскотинивание людей – видеорепортаж.

    Митинг в Стокгольме 31 октября 2020 года против коронафашизма
    Митинг в Стокгольме 31 октября 2020 года против коронафашизма

    На митинге в Стокгольме в минувшую субботу приняли участие, по разным оценкам, от 500 до 1000 человек.

    Хотя Швеция оказалась в числе единичных стран, где власти не пошли на жесткие ограничительные меры в связи с лжепандемией коронавируса, многие шведы понимают, что не могут оставаться в стороне от происходящего в мире.

    Организаторы митинга в Швеции, среди которых были лидеры созданной в Германии Внепарламентской следственной комиссии по коронавирусу (ВСКК), говорили с трибуны, что происходящее сегодня в мире сопоставимо с фашизмом, начавшим войну с человечеством в 1939 году.

    Youtube удалил видео через три минуты после его опубликования. Смотрите репортаж ниже и по этому линку  на сайте bitchut.com.

    Людей превращают в скот, определяют границы его «загона», устанавливают уровни контроля, лишая их всех человеческих прав.

    «Встань за свободу и правду» – таким был главный посыл протестующих, выдвинувших затем следующие требования:

    1. Остановить локдауны по всему миру.
    2. Прекратить лгать о так называемом Covid-19.
    3. Расследовать истинные причины смертности людей в 2020 году.

    Репортаж из Стокгольма для Ц-1 подготовила Наталья Бушуева.

    Youtube удалил видеорепортаж о митинге в Стокгольме через три минуты после публикации...
    Youtube удалил видеорепортаж о митинге в Стокгольме через три минуты после публикации…

    Темы: Лжепандемия коронавируса
    Теги: Covid-19 коронавирус Лжепандемия коронавируса Митинг в Стокгольме Швеция
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Люди

    «Это борьба сил Зла со Светом, это сражение Сатаны против Господа Бога»

    Смотреть на выборы президента США надо не с позиции политического процесса, а как на сражение сил Зла против детей Света, писал в последнем письме Дональду Трампу архиепископ Карло Мария Вигано.

    Мир
    Здоровье

    Пикет у здания Минздрава Узбекистана против ношения масок

    Маски становятся причиной инфекционных заболеваний и ухудшения самочувствия людей, принуждение к их ношению – это доведение до болезней и смертей, считает правозащитница Елена Урлаева.

    Узбекистан
    Здоровье

    Есть одна правда: лжепандемия – преступление против человечества

    Начнем с того, что «пандемию» первой объявила не ВОЗ, а американская CNN – рупор Демократической партии США и мировой элиты глобалистов, потерявших в тот момент терпение в стремлении начать «великую перезагрузку» мира.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Политика

    Правозащитники в Узбекистане призывают поддержать Трампа

    Активисты Правозащитного альянса Узбекистана провели акцию у посольства США в Ташкенте в защиту и поддержку президента Дональда Трампа, противостоящего сегодня попытке госпереворота.

    Узбекистан
    Политика

    Лжепандемия коронавируса – была дорогой для Джо Байдена

    После выборов в США 2020 года, надеемся, первое, что Вашингтон покончит поучать всех демократии, второе, не останется тех, кто выступает за всеобщее избирательное право, третье – кто верит в «пандемию» коронавируса.

    Мир
    Экономика

    Пресс-служба АГМК объясняет столпотворение на «ярмарке труда»

    В Алмалыке проходила «ярмарка труда», на которой было представлено 1500 вакансий, рассказывает пресс-секретарь АГМК (аудио), но на третий день ее проведения в городе собралось море соискателей.

    Узбекистан
    Люди

    «Это борьба сил Зла со Светом, это сражение Сатаны против Господа Бога»

    Смотреть на выборы президента США надо не с позиции политического процесса, а как на сражение сил Зла против детей Света, писал в последнем письме Дональду Трампу архиепископ Карло Мария Вигано.

    Мир

    Новости из Мирa

     Политика

    Лжепандемия коронавируса – была дорогой для Джо Байдена

    После выборов в США 2020 года, надеемся, первое, что Вашингтон покончит поучать всех демократии, второе, не останется тех, кто выступает за всеобщее избирательное право, третье – кто верит в «пандемию» коронавируса.

    Мир
    Люди

    «Это борьба сил Зла со Светом, это сражение Сатаны против Господа Бога»

    Смотреть на выборы президента США надо не с позиции политического процесса, а как на сражение сил Зла против детей Света, писал в последнем письме Дональду Трампу архиепископ Карло Мария Вигано.

    Мир