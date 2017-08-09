Многоликий Али Феруз: от салафита до гея и журналиста

Наблюдатели вспоминают другое прошлое журналиста российской «Новой газеты» Али Феруза, которого всем миром спасают от депортации в Узбекистан.

Московский городской суд накануне приостановил решение о выдворении в Узбекистан автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов), сообщили российские СМИ. Ранее запрет на его депортацию принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Решение о выдворении было принято Басманным судом Москвы в начале августа из-за нарушения узбекистанцем миграционного законодательства. Пока 30-летний Али находится в учреждении временного содержания иностранных граждан.

Если журналиста все же выпустят из России, его готова принять Германия, сообщает «Немецкая волна». Гёттингенский университет предлагает ему заняться исследовательским проектом о беженцах из Сирии (Али знает арабский). Также желание сотрудничать с Ферузом выразили и в организации «Репортеры без границ», базирующейся в Париже.

Прошлое Нурматова

Али Феруз – человек с богатым прошлым. Родился в Коканде, окончил школу в России, учился в Казанском национальном университете. С 2014-го он пишет для «Новой газеты», но находится в России в нелегальном статусе: сумку с документами он потерял в 2011 году, а восстановить узбекский паспорт, с его слов, не мог, поскольку сразу был бы выслан на родину.

Впервые об Али заговорили в 2010-м. Тогда он жил в Казахстане с женой и двумя сыновьями и проходил по делу узбекских салафитов – группы религиозных граждан, сбежавших в Алматы в надежде получить там убежище, но арестованных летом того же года и выданных Узбекистану.

Единственным, кто не был выдан Ташкенту из этой группы, оказался Феруз.

Тогда же он распространил письмо, адресованное международным организациям, в котором раскрыл некоторые моменты своей биографии.

«Именем Аллаха…»

В письме под названием «Именем Аллаха милостивого и милосердного» он пишет, что покинул Узбекистан из-за преследования со стороны спецслужб, а также религиозных убеждений.

«Я являюсь гражданином Узбекистана. Вынужден был покинуть свой дом и Родину из-за преследований со стороны спецслужб Узбекистана за религиозные убеждения, которые заключаются в соблюдении требований Всевышнего…» — говорилось в его письме.

Согласно тексту письма, злоключения Али начались в сентябре 2008-го: его вызвали в паспортный стол якобы для написания расписки, в которой он берет ответственность за супругу – гражданку Кыргызстана.

Так он оказался в РОВД, где после дня побоев подписал показания против знакомого человека. Следователей, с его слов, интересовала его связь с известным и трагически погибшим в результате покушения имамом-узбеком из Южного Кыргызстана Рафиком Камоловым.

Сотрудники спецслужб приказали Али поехать в Кыргызстан и выведать там информацию о семье Камоловых, но он, по его словам, сбежал и остался в кыргызском Оше.

В Оше он обратился в УВКБ ООН за получением убежища. В Кыргызстане будущий журналист пробыл пять месяцев и уехал в Казахстан из-за «политической нестабильности», не получив статуса беженца.

Беды в Казахстане

Новый виток проблем у узбекистанца начался в сентябре 2009-го, когда в его алматинскую квартиру ворвались сотрудники спецслужб РК в масках и с автоматами.

Нурматову сломали нос и обвинили в том, что он убил несколько служащих правоохранительных органов Республики Узбекистан и сбежал оттуда. В итоге узбекистанца все же отпустили. В мае 2010-го он подал ходатайство о предоставлении убежища уже в Казахстане.

А вот как Али описывает громкое дело «узбекских беженцев»: «С 9 по 11 июня 2010-го в Алматы власти Казахстана арестовали 45 беженцев. Среди 45 человек был задержан и я. Нас завели в одну комнату, продержав несколько часов, потом отпустили. Я не забуду лица беженцев, их улыбку. Они надеялись, что их тоже отпустят после проверки документов. Они думали, что с ними несправедливо не поступят, а результат известен».

Али не уточняет, почему его не выслали вместе со всеми. В конце письма узбекистанец сетует, что Казахстан отказал ему в получении статуса беженца, и он судится по этому поводу. О том, как он попал в Россию и почему не взял с собой семью, в письме – ни слова.

Вопросы правозащитников

Международные правозащитные организации выступают в защиту Али и подтверждают его слова, что высылка в Узбекистан обернется пытками и многолетним тюремным сроком.

Но в то же время активисты из Узбекистана считают его роль в высылке узбекских беженцев из Алматы как минимум противоречивой.

В марте этого года узбекская правозащитница Мутабар Таджибаева прислала письмо в организацию «Репортеры без границ», в котором утверждала, что Али мог сотрудничать с казахстанскими спецслужбами в 2010–2011 годах.

Ее слова подтверждает журналистка, пожелавшая остаться анонимной, но работавшая в 2006–2011 годах на Узбекскую и Казахскую службы радио «Свобода» – «Озодлик» и «Азаттык» – в Казахстане.

По ее данным, Али был одним из салафитов и призывал мусульман к джихаду, за что был изгнан из джамаата. В итоге все беженцы были выданы в Узбекистан, и только его одного оставили в Алматы.

«После выдачи беженцев в Узбекистан этот парень сбрил бороду, коротко подстригся, снял с себя мусульманскую одежду и направился в Россию. Каким образом ярый салафит превратился в убежденного атеиста за полтора года?», – утверждает она.

Помимо прочего, правозащитники в России говорят, что Феруз — представитель сексуальных меньшинств, а гомосексуализм в Узбекистане карается тремя годами тюрьмы.