Москвичи: «Лучше фонтан, чем памятник Исламу Каримову»

Сегодня в Москве откроют памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, но москвичи против, говоря, что фонтан был бы лучше.

Открытие в Москве памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, умершему в 2016 году, приурочено к начинающемуся сегодня двухдневному государственному визиту в Ташкент российского лидера Владимира Путина.

Церемония открытия монумента состоится в центре Москвы, в историческом районе Якиманка (Замоскворечье). Саму скульптурную композицию установили в ночь с 14 на 15 октября под прикрытием двух автобусов с полицией.

Скульптурная композиция будет находиться в уже появившемся там в 2016 году сквере Ислама Каримова.

Показательно, что власти Москвы сделали исключение для Каримова: в столице России действует мораторий на установку памятников лицам, со дня смерти которых не прошло десяти лет.

Против памятника уже больше года протестует общественность исторического района Москвы.

Неоднозная репутация Каримова

Андрей Морев, глава Совета депутатов округа Якиманка, последовательно выступает как против памятника Исламу Каримову в Москве, так и против его установки на пересечении Большой Полянки и 1-го Казачьего переулка, известного традиционной купеческой застройкой.

В интервью Ц-1 Морев сказал, что «господин Каримов не имеет никакого отношения к району Якиманка. Местные жители возражают против установки памятника по причине неоднозначной репутации Каримова и отсутствия у него связи с районом Якиманка».

Депутат с коллегами неоднократно предлагал и властям Москвы, и посольству Узбекистана в России пересмотреть решение об установке памятника.

«Мы предлагали установить фонтан, который сделал бы узбекский скульптор», – говорит Морев.

Приют для бомжей

Вторит Мореву и его коллега – Вера Леонова, депутат округа Замоскворечье, замдекана Высшей школы урбанистики им. А. А. Высоковского. Она считает, что вырубка деревьев в сквере для установки памятника поспособствовала тому, что сквер облюбовали бомжи.

«На месте памятника был прекрасный исторический сквер, который очень любили жители, со старыми деревьями. Их варварски спилили. Сейчас в сквере – пихты и гранит, туда никто не ходит и ходить не будет. Сквер стал пристанищем лиц без определенного места жительства», – возмущается Леонова в беседе с Ц-1.

Она говорит, что история с памятником показала, что все это время власти Москвы упорно игнорировали мнение жителей.

Морев также вспоминает, что против установки монумента было собрано более 7000 подписей в Интернете, люди даже пытались провести референдум, но судебная власть отменила это решение по иску прокуратуры.

Запретили власти Москвы также проводить митинги против скандальной скульптуры. Впрочем, и после открытия монумента депутаты планируют продолжить сбор подписей с требованием его демонтировать.

Лола наняла британского скульптора

Движущей силой установки памятника является младшая дочь Ислама Каримова – Лола Каримова-Тилляева. Именно она через Фонд Ислама Каримова профинансировала создание и установку памятника отцу.

Впервые об установке монумента было заявлено через два месяца после смерти президента, осенью 2016 года.

Младшая дочь Каримова, которая была выдавлена из страны новой властью, сейчас живет на три страны: в США, Швейцарии и Франции.

Автор памятника – английский скульптор Пол Дэй, прославившийся мемориалом британским солдатам, служившим в Ираке и Афганистане. На родине его критикуют за конъюнктурную работу по заказу Лолы Каримовой.

Британская газета Guardian даже спросила у скульптора, почему он взялся за увековечивание диктатора. Сам Пол оправдывался, что он художник, а не политик или журналист.

Впрочем, больше всего критикуют памятник москвичи: в социальных сетях они сравнивают памятник Каримову с монументами на могилах криминальных авторитетов, погибших в 90-е.