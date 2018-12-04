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    Мутабар Таджибаева откладывает поездку в Узбекистан

    Известная правозащитница Мутабар Таджибаева, проживающая во Франции, в связи с операцией на сердце откладывает поездку в Узбекистан в рамках диалога с властями в Ташкенте.

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    Мутабар Таджибаеву 2 декабря в больнице навестили коллеги из Международной федерации по правам человека; фото: ФБ Телли Смаил

    56-летняя Мутабар Таджибаева накануне, 3 декабря, была выписана из больницы в Париже, где находилась около двух недель из-за резкого ухудшения работы сердца и и срочной операции, произведенной на данном органе.

    По словам правозащитницы, ее самочувствие улучшается, но ей по-прежнему рекомендованы постельный режим и покой.

    Ухудшение состояния здоровья Таджибаева связывает с нервной перегрузкой и тем, что по-прежнему не может равнодушно наблюдать за травлей, которую против нее регулярно развязывают в Сети.

    Для нее, человека с травмированной психикой после насилия и пыток в тюрьме Узбекистана, страдающей сахарным диабетом, нервные потрясения могут иметь смертельную опасность.

    Мутабар признается: думала, что уже «не выкарабкается», что конец ее пути наступил…

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    Фото: Facebook Telli Smail

    Неожиданная болезнь правозащитницы сорвала ее поездку в Узбекистан, запланированную на 8 декабря – День Конституции страны, которая стала возможной в связи с начавшимся в октябре по инициативе Ташкента диалогом по правам человека.

    За день до сердечного приступа Мутабар получила сообщение от адвоката, являющегося посредником в ее диалоге с Ташкентом, что она и проживающий в эмиграции в США аксакал-правозащитник Ядгар Турлибеков могут обратиться в посольства Узбекистана для получения виз.

    При этом Таджибаева просила выдачи визы двум журналисткам – Галиме Бухарбаевой и Матлюбе Азаматовой, также проживающим в изгнании со времени Андижанской бойни 2005 года, говоря, что ее приезд в страну возможен только в компании с ними.

    По словам Галимы Бухарбаевой, главного редактора сайта Ц-1, временно проживающей в Алматы (Казахстан), 26 ноября она обратилась в консульство Узбекистана за визой, но консул сообщил, что никакой визовой поддержки для нее из Ташкента не поступало.

    Накануне стало известно, что МИД Узбекистана отказал Бухарбаевой в предоставлении аккредитации для работы в стране.

    Узбекистан лишил журналистку гражданства РУз в 2014 году.

    Несмотря на это, Мутабар Таджибаева считает, что еще рано говорить, что диалог с Ташкентом, начавшийся во время визита во Францию 9 октября президента РУз Шавката Мирзиёева, не удался или оказался обманом.

    «Мы продолжим диалог, не надо забывать, что Узбекистан еще вчера числился среди самых репрессивных и закрытых режимов в мире», – говорит Мутабар.

    По словам правозащитницы, ее поездка в Узбекистан не отменяется, а откладывается по состоянию здоровья. Она надеется, что прибудет в Ташкент в заявленном составе в январе 2019 года.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: Мутабар Таджибаева права человека в Узбекистане
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