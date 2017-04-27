«Мы стали попрошайками» – чернобыльцы отмечают годовщину катастрофы

26 апреля мир отметил 31-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Устранять ее последствия ехали со всех уголков СССР. Ликвидаторы из Кыргызстана вспоминают, как это было и как позже их стали называть попрошайками.

C чего все начиналось?

26 апреля 1986 года глубоко за полночь серия взрывов разрушила реактор и здание четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, располагавшейся в Иванковском районе Киевской области Украины.

Первыми жертвами радиации стали работники станции и пожарные. Большая часть погибла от радиационных ожогов и лучевой болезни.

Уже спустя неделю высокий радиационный фон был зафиксирован на всей площади Евразии и даже в Северной Америке. Так катастрофа приняла мировой масштаб.

Советский Союз мобилизовал свыше 600 тысяч солдат-срочников и ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. По разным данным, до наших дней не дожил каждый десятый, а из выживших почти каждый третий имеет инвалидность.

Из-за развала СССР начались проблемы с лечением и социальной поддержкой ликвидаторов. Новые власти открыто заявляли забытым героям, что не они посылали их в Чернобыль.

Сергей Мягких, 59 лет, Кыргызстан:

– В 1988 году нас мобилизовали от военкомата. Говорили, что бойцов с навыками строителей отправят возводить новый город Славутич в Украине, а водителей и механиков якобы пошлют убирать урожай на целину.

Только когда прошли мандатную комиссию, поняли, куда едем. Отказников не было. Да и как ты откажешься, если военные билеты забрали сразу с первой повесткой.

В мае прибыли в белорусский поселок Новоселки, где квартировалась наша воинская часть 20040. Ходили гражданские, работали магазины – жизнь шла своим чередом.

Затем нас отправили в зону отчуждения в радиусе 30 километров от АЭС. Здесь мы уже ощутили все «прелести» радиации.

Я был водителем АРСа (грузовой автомобиль). Наша бригада «смывала» радиацию с крыш домов, школ.

Потом меня перевели в роту химразведки, и я на своем АРСе побывал за линией зоны 20 и зоны 10 (километров).

Помню тишину и разрушенные деревни. Не слышно даже пения птиц. Зайдешь в заросший травой дом, а там смертью пахнет. Жутко…

Однажды солдат из соседнего полка нашел в таком доме перочинный ножик, ну и положил в карман и весь день с ним ходил.

К вечеру у него обнаружили сильный радиационный ожог в том месте. Парня сразу погрузили на «вертушку» и куда-то отправили. Больше мы его не видели.

Вообще, мы не боялись радиации и не ощущали ее. Кругом природа, солнце печет, трава растет, яблони к земле склоняются. Один раз случайно наткнулись на радиационное пятно. Лес в радиусе 50 метров стоял как обугленный. Только не черный, как при пожаре, а рыжий. Сразу в висках молоточки застучали: надо отсюда уезжать.

В 2016 году правительство Кыргызстана единоразово выплатило чернобыльцам 20–30 тысяч сомов (300–450 долларов), ежемесячно им полагаются пособия в размере от 1 до 7 тысяч сомов (15–105 долларов). Однако этих денег бывшим ликвидаторам едва хватает на жизнь и лечение.

Владимир Ромоносов, 58 лет, Кыргызстан:

– Меня призвали из запаса 10 октября 1986 года. 8 числа родилась дочь, но я даже не успел забрать из роддома жену с ребенком.

Позже меня как отца двух детей по распоряжению военкомата досрочно отправили домой.

Мы знали, куда едем, страха не было. Среди ребят был боевой настрой. Тогда просто не знали, что такое облучение.

Я был заместителем командира взвода радиационной и химической разведки. Командиром полка был полковник Лутфуллоев.

Все понимали ответственность и подчинялись беспрекословно. Тогда было другое время, и звание коммуниста обязывало выполнять приказы.

В столовой стояли ящики с рыбными консервами, так как считалось, что фосфор убивает радиацию. Водки или вина не давали, хотя были такие слухи, что алкоголь тоже помогает.

Некоторые пили одеколон, чтобы спастись от радиации. За это сажали в зиндан (традиционная среднеазиатская подземная тюрьма).

Уже в советское время ликвидаторов катастрофы не баловали льготами. А после развала СССР стало еще хуже. Тем временем в Киргизии начал просыпаться национализм.

Поэтому я с семьей переехал в Россию в 1992 году. Но даже здесь должного внимания к чернобыльцам нет. Медаль по случаю 25-летней годовщины катастрофы на ЧАЭС вручили на улице при случайной встрече, а год назад даже не поздравили с 30-летней годовщиной.

В ответ на жалобы в социальные службы нам прямо отвечают: «Я тебя туда не посылал». Много стало «жертв Чернобыля», прописывающихся на зараженных территориях ради получения государственной помощи. Из-за этого чернобыльцев многие стали называть приспособленцами. Государство тоже забыло о нас: у них в приоритете – Сирия.

В России чернобыльцы-инвалиды могут рассчитывать на пособие в размере до 18,4 тысячи рублей (320 долларов).