Надира Мюррей сняла фильм о депортации узбекских беженцев

Супруга бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея, уроженка узбекского Джизака Надира Мюррей готова представить картину «Locked in» о судьбе беженцев.

Танцовщица, актриса, а теперь и режиссер, живущая в Великобритании, готовится показать свой полнометражный фильм «Locked in» («Запертый») на одном из кинофестивалей, членам жюри которых она разослала копии.

В фильме «Запертый» Мюррей выступила сорежиссером, продюсером и автором сценария.

«Мы сняли игровой фильм, основанный на реальных событиях. Я проинтервьюировала многих людей – политиков, беженцев, адвокатов – и смешала реальные истории и вымысел», – говорит Надира.

По словам режиссера, особенно ее впечатлила история узбекистанца, искавшего убежище в Великобритании. Его тоже пытались депортировать: он уже направлялся к самолету, но был спасен в последний момент.

На родине ждут тюрьма и пытки

В центре сюжета – история двоих студентов из Узбекистана Самиры и Назима, которые после участия в мирных протестах на родине были вынуждены бежать в Великобританию. Но в итоге они оказываются в тюрьме, где ожидают депортацию.

Главные роли в фильме исполнили британцы, а картина снималась в настоящей тюрьме.

Надира говорит, что хотела сделать фильм не о политике, а показать реальную человеческую историю. По ее словам, тема мигрантов и беженцев – это не только об Узбекистане и Великобритании, это глобальная проблема

«Если мигрант подает прошение о предоставлении убежища и если дело не увенчалось успехом, мигрант может быть депортирован в срок от двух дней до двух недель дней. На Родине таких людей ждет тюрьма и пытки», — говорит режиссер, надеясь, что после ее картины на проблему беженцев в Европе посмотрят с другой стороны

В планах – короткометражка

Надира признается, что в работе над фильмом ей помогал муж Крейг Мюррей – посол Великобритании в Узбекистане c 2002 по 2004 год. Он хорошо знаком со спецификой страны, а в 2004-м был снят с должности после разоблачений пыток в Узбекистане и закулисья британской дипломатии.

Тема беженцев близка автору картины: после отъезда в Лондон она не может получить визу и проведать родственников в родном Джизаке.

Мюррей приехала в столицу Великобритании вместе с послом сразу после его скандального увольнения. В соавторстве они написали пьесу «Танцовщица для британского дипломата», главную и единственную роль в которой исполняла Надира. Спектакль собрал хорошую прессу.

В будущем она планирует снять короткометражку о проблеме людей с ментальными заболеваниями.