Новая стратегия Трампа по Афганистану: ненависть, противоречия и тупик

Дональд Трамп представил новую стратегию США по Афганистану, заявив, что его страна более не будет заниматься построением государственности, а лишь «убивать террористов».

Президент США Дональд Трамп представил накануне новую стратегию своей страны по Афганистану, заявив, что в этот раз американцы будут воевать до победного конца и исходить из реального положения вещей, не ограничивая себя временными рамками.

В то же время он предупредил: это не значит, что афганское правительство получает «чистую чековую книжку». Сотрудничество Вашингтона с Кабулом, по словам Трампа, будет зависеть от приверженности последнего и прогресса на местах.

Американский президент подверг критике внешнюю политику своих предшественников, тративших в Афганистане «время, энергию, деньги, а самое главное – жизни, пытаясь строить там общество, исходя из своих соображений, вместо того чтобы превыше всего поставить вопрос собственной безопасности».

«Мы не можем повторить в Афганистане ошибки, которые наши лидеры совершили в Ираке», – сказал Дональд Трамп.

Мерилом и компасом политики США, по мнению Трампа, должны стать теракты в городах Испании на прошлой неделе, показавшие, на взгляд американского президента, что террористы не остановятся ни перед чем, даже массовым убийством.

Что касается Афганистана, Трамп заявил, что США не будут более диктовать этой стране, как жить, как управлять своим обществом, его миссия там довольно ограниченна:

«Мы не строим снова государственность, мы убиваем террористов», – заявил он.

Президент США не был оригинален, в основе его стратегии по Афганистану – известные посылы всех его прежних выступлений: агрессия, силовой подход, поверхностное знание о предмете, ксенофобия и ненависть.

Афганистан превращается в площадку, на которой американский президент, неспособный осудить неонацистов и ультраправых расистов в своей стране, даже несмотря на учиненное ими насилие со смертельным исходом, будет убивать ненавидимых им исламистов, а если быть точным – мусульман.

При этом он снимает с себя ответственность за поддержку правительства и граждан этой страны.

Афганцам после почти 16 лет безуспешной войны наконец предоставлена возможность самим определить будущее своей страны, строить свое общество и государственность, но с одной оговоркой: в это время неподалеку иностранная армия будет преследовать «террористов», сбрасывать бомбы, устраивать засады и расстреливать.

Сложно представить, чтобы здравая и здоровая администрация могла предложить хоть одной стране в мире самоопределение в условиях, когда иностранное государство ведет на его территории войну, но Дональд Трамп может так думать, ведь ему это выгодно.

Но он прав в том, что построение прошлыми президентами США – Бараком Обамой, а ранее Джорджем Бушем – демократического и единого Афганистане было бессмысленной и невыполнимой задачей.

Общество в Афганистане не пришло к такой форме правления или существования путем естественного развития, оно к нему не готово. Но часть его готова воевать против насаждаемой идеологии и демократии, считая чуждым и навязанным вражеской страной.

Некоторые аналитики в США, комментируя стратегию своего президента, здраво рассуждают, что Афганистан никогда не имел централизованного правительства – судьбу и положение этой страны всегда решал совет старейшин, формирующийся естественным образом в каждом регионе.

Другие идут дальше и признают, что исламистское движение «Талибан», с которым Трамп намерен немного повоевать, а потом привлечь к мирным переговорам, является непосредственной частью афганского населения, и, воюя с талибами, американцы имеют дело не с инопланетянами, а с афганцами.

Но это размежевание и разнородность афганского общества, его неготовность к демократии в западном понимании, а главное – неспособность США что-то с этим поделать, приводят к неверному выводу: бросить афганцев на произвол судьбы, самим заняться узким делом – истреблять бегающих по Афганистану врагов, обезопасить свой дом.

Вывод неверный. Более того, он чреват огромными последствиями для безопасности и будущего Афганистана, региона Центральной Азии и всего мира, включая США.

Узконаправленная война США в Афганистане не сократит рядов афганцев, ненавидящих американскую политику, но привлечет в их ряды сторонников во всем мире, то же «Исламское государство», которое теснят в Сирии и Ираке.

Жизнь простых афганцев будет отягощена многократно. Увеличится количество беженцев, которых не хотят видеть ни в Европе, ни в США. В итоге отчаяние и разочарование некоторых из них, а также проживающих там мусульман периодически будут выливаться в новые теракты и насилие в европейских городах.

А это — тупик.

Самым верным решением афганского вопроса была бы деэскалация ситуации и окончательный вывод американских войск из страны. И только после этого можно говорить, что афганский народ имеет возможность для самоопределения, восстановления своего общества, которое более не будет плацдармом для джихадистов со всего мира.

И это требование должно звучать из всех уст. Но прежде всего – от правительств стран-соседей Афганистана, и тех, кто считает себя более здравым, здоровым и не является ксенофобом и расистом, как Дональд Трамп.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1