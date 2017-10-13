О происхождении богатства дочери диктатора – Лолы Каримовой-Тилляевой

Деньги, нажитые на коррупционных схемах и налоговых льготах, вознесли младшую дочь покойного президента Узбекистана на вершину светской жизни Запада, говорится в расследовании журналистской организации The Black Sea.

Базирующаяся в Бухаресте (Румыния) журналистская организация The Black Sea сегодня выпустила расследование о происхождении богатства младше й дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лолы-Каримовой-Тилляевой и ее супруга Тимура Тилляева.

В этом году пара переживала настоящий триумф: перед ней распахнули двери кинофестивали в Каннах и Венеции, фотографии Лолы появились в престижном американском журнале Vanity Fair, она презентовала парфюм The Harmonist, а также инсталляцию на экологическую тему «Капля» в центре Парижа.

В расследовании журналистов говорится, что 22 мая в Каннах пара из Узбекистана арендовала Club Albane на крыше отеля JW Marriott для презентации парфюма и первого издания «Премии за гармоническое превосходство».

Мероприятие собрало 102 знаменитых гостя, включая всемирно известных актрис Катрин Денёв, Жюльет Бинош и Памелу Андерсон. По информации издания, Денёв и Бинош получили гонорар за участие.

Но дочери узбекского диктатора оплачивать гонорары за присутствие знаменитостей на ее мероприятиях не в новинку: в 2009 году она заплатила 190 тысяч евро итальянской актрисе Монике Беллуччи за участие в организованном ею в Париже благотворительном ужине.

Принятая высшим обществом в Европе и США, семейная чета Тилляевых и их трое детей ведут соответствующий образ жизни.

Как рассказывала Лола журналу Vanity Fair, ее семья проживает на два дома: в Женеве и Лос-Анджелесе (вилла в Швейцарии в 2010 году обошлась паре в 30 млн евро, а дворец в США – в 50 млн долларов).

Откуда деньги? – задаются вопросом журналисты The Black Sea.

По данным расследования издания, состояние Лолы и ее мужа Тимура Тилляева основано на налоговых льготах и коррупционных схемах на ташкентском рынке «Абу Сахий».

Только в 2013–2014 годах Тилляевы накопили 127 млн долларов, скрытых на офшорных счетах в Объединенных Арабских Эмиратах и Швейцарии, утверждают журналисты.

Все начинается в Дубае

Сердце схемы Тимура Тилляева – торговая компания Securtrade, зарегистрированная в Дубае в 2013 году. Единственный акционер – сам Тилляев. Руководит Securtrade Довронбек Алимбеков – инженер и чемпион узбекских боевых искусств.

Securtrade ведет бизнес с помощью десятков компаний-оболочек, зарегистрированных в налоговых гаванях.

Компания продает импортные товары, такие как одежда и телевизоры, другим торговым компаниям, которые поставляют их на основной оптовый рынок Ташкента – «Абу Сахий». 25-гектарный оптовый рынок промышленных товаров был основан Тилляевым в 2006 году.

Также зятю покойного президента принадлежит группа компаний Silk Road, бизнес-компания по грузовым перевозкам, тесно связанная с «Абу Сахий», со штаб-квартирой в нескольких сотнях метров от рынка.

Схема работы рынка следующая: Securtrade покупает продукты в Китае или Турции, а затем продает их другим торговым компаниям, которые реализуют их шотландским компаниям-оболочкам, а те, в свою очередь, сбывают их торговцам на рынке «Абу Сахий».

Securtrade более чем успешна: документы за 2013 и 2014 годы показывают, что за этот период компания достигла минимум 127 млн долларов прибыли от оборота в 151 млн долларов. Другими словами, прибыль компании составляет 85%!

За счет этих доходов были профинансированы такие расходы супругов Тилляевых: 1,2 млн долларов США – Vertort LCC (американская компания, владеющая виллой пары в Беверли-Хиллз), и 675 тысяч долларов получил Harmonist Inc. (американская компания, управляющая бутиком Lola в Лос-Анджелесе).

Остаток в размере 113 млн долларов лежит на счетах компании в Mashreq Bank в Дубае и в NBAD Bank в Абу-Даби, а 20 млн долларов были переведены на счет в швейцарском банке Vontobel через швейцарскую компанию по управлению активами CPCI.

Авторы расследования обращают внимание на еще одну странность: Securtrad Тимура Тилляева продает продукты, но редко покупает их.

Так, за 2013 и 2014 годы продажи составили 151 млн долларов, но только 8 млн – это выплаты поставщикам, что почти в двадцать раз меньше.

Также компания производит почти все свои продажи корпорациям-оболочкам, у которых нет офисов или сотрудников.

Шотландия и Швейцария

Конечные клиенты Securtrade базируются в комнате в центре Эдинбурга и в деревне Дуглас, в округе Южный Ланаркшир (Шотландия).

Эта деревня прославилась тем, что предоставляет услуги «почтовых ящиков» и позволяет скрыть реальных владельцев компаний.

Все шотландские компании открыли счета в латвийском банке Rietumu в Риге, у которого репутация учреждения, отмывающего деньги.

Еще одна часть схемы Тилляевых – швейцарская компания Titan Traders со штаб-квартирой в здании в центре Люцерна. Компания принадлежит бизнесмену Патрику Груну.

Грун не отрицал знакомства с Тилляевыми, но утверждал, что он создал торговый бизнес с Узбекистаном «по собственной инициативе».

По его словам, роль Titan Traders заключалась в том, чтобы шотландские компании не купили «напрямую у первоначального китайского поставщика».

На самом деле, утверждают авторы расследования, Titan работает только с Securtrade, а главная работа Грона заключалась в подписании контрактов и счетов-фактур в обмен на комиссионные в размере сотен тысяч евро.

Кроме того, журналисты нашли в документах ряд проблемных транзакций.

Например, в ноябре 2013 года Securtrade купил пять партий одежды от китайского экспортера. Затем Securtrade продал Titan Traders товар за 9 млн долларов, который реализовал их шотландской компании Five Star.

Но документы, полученные EIC, предполагают, что за этим денежным потоком не может быть реальной торговли товарами.

Одежда была отправлена грузовиками из Китая на рынок «Абу Сахий» в Ташкенте. Правда, тут существуют проблемы с транспортными документами. На них есть штамп узбекской таможни, но большинство обязательных полей остались пустыми, включая номера лицензий на экспорт, даты прибытия грузовиков, а также цены на товары.

Взятки в Дубае

Авторы расследования утверждают, что деятельность Тимура Тилляева в ОАЭ уже вызывала подозрения у властей эмирата.

В мае 2013 года полиция Шарджи начала расследование в отношении Silk Road FZE (одной из компаний Тилляева) по подозрению в отмывании денег. Два узбекских менеджера компании были допрошены, а их паспорта конфискованы. Но в конечном итоге им разрешили покинуть страну.

По странному совпадению, управляющий Securtrade Довронбек Алимбеков встречался с шейхом Шарджи Султан бин Мухаммадом Аль-Касими и предложил «Роллс-Ройс» шейху.

В 2014 году подозрения властей ОАЭ вызвала еще одна компания в сети Тимура Тилляева – Silk Road Cargo, базирующаяся в Дубае.

В октябре 2014 года узбекский директор Silk Road Cargo Алексей Яицкий был арестован и заключен в тюрьму за коррупцию в Дубае. В конечном итоге ему разрешили покинуть страну… за взятку в 100 тысяч долларов.

Следующим местом работы опального менеджера стал лондонский офис авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Но в профиле на LinkedIn Яицкий указал, что является советником Silk Road.

Примечательно, что Алексея Яицкого и Довронбека Алимбекова авторы статьи называют соратниками «узбекского крестного отца» Салима Абдувалиева.

Марк Раймонд, адвокат Тилляевых, все обвинения расследователей назвал необоснованными и добавил, что документы «украдены или изготовлены бывшим консультантом», у которого конфликт с Тимуром Тилляевым.