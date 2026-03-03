Новости, аналитика и мнения
    Объединиться вокруг Ирана! — против острова Эпштейна… 

    Узбекистан Шавката Мирзиеева молчит и не смеет… Он в числе нищих духом и продажных, присягнувших острову Эпштейна во времена «последней битвы». Но я на стороне Ирана. И вы — должны быть тоже. И мы — победим.

    Галимы Бухарбаева

    Массовые протесты в Иране в поддержку правительства после убийства Хаменеи; фото: газета.ру
    Массовые протесты в Иране в поддержку правительства после убийства Хаменеи; фото: газета.ру

    Война, начавшаяся 28 февраля 2026 года, когда Израиль и США напали на Иран, прежде всего убив высших руководителей страны во главе с духовным лидером аятоллой Хаменеи в Тегеране и совершив свойственное им ритуальное убийство детей — более 160 учениц начальной школы, — была неизбежна.

    Мировой финансовый олигархат или корпоратократия, вооруженные дубинкой в лице США, отбросив лишние церемонии, решили завершить установление своей власти над миром, будучи убежденными, что их час настал, и у них это получится.

    В их видении в этом мире не должно остаться ни единого клочка земли, не подчиненного их власти, все должно быть пронизано контролем их «всевидящего ока», все ресурсы принадлежать им, а люди — кому позволят остаться — жить и работать в их интересах и для их обогащения.

    Мировая корпоратократия строит на нашей планете рабовладельческий строй, но функционирующий на основе самых современных технологий, включая роботов, дронов и ИИ (имитационный интеллект), что позволит прежде всего взять под контроль всю жизнь, каждый шаг и даже мысль человека, а затем — решить его судьбу — быть или не быть.

    Полное господстве над миром, по мнению маньяков, стоящих за настоящей войной в Иране и многих других кровавых конфликтов и переворотов, — уже на расстоянии протянутой руки…

    Почти все страны мира покорились их воле, безоговорочно приняв их «мировой порядок», который олицетворяет прежде всего ненависть и пренебрежение к человеческой жизни, его духовности и религии, чести и достоинству, росту и развитию.

    И президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, летящий по первому зову в Вашингтон, расписывающийся в своей покорности и подчиненности США, — присягает не Америке как стране, а сатанистам, стоящим в её главе, с их неуемной жадностью, человеконенавистнической идей, развращенностью и абсолютным расизмом и фашизмом.

    Что все вышесказанное не просто слова и пафос — доказывают файлы Джеффри Эпштейна, нью-йоркского финансиста еврейского происхождения, который стал своеобразной «мамой Розой» западной элиты, обеспечивая их на протяжении десятилетий детьми для сексуального насилия и пыток, совершения сатанинских ритуалов и жертвоприношений и даже каннибализма.

    Остров Эпштейна в Карибском море Литл-Сент-Джеймс — был не просто местом для оргий и убийств невинных жертв, включая младенцев, которых, по данным переписки Эпштейна, подавали в качестве ритуальных блюд, — а территорией посвящения в ряды властителей мира, которыми становились, лишь перешагнув и растоптав человека.

    Среди посетителей острова значатся члены королевских домов Европы и монархий Персидского залива, главы крупнейших технологических компаний от Билла Гейтса до Илона Маска, президенты стран и международных организаций, в том числе Всемирного экономического форума, акулы шоу-бизнеса и Голливуда, известные ученые и юристы и многие многие другие, кто считают себя властителями мира, имеющими право решать за весь мир и за все человечество.

    А вершиной этой пирамиды является сионистский Израиль и его спецслужбы «Моссад», превратившие изощренный разврат, насилие и каннибализм в средство контроля над участниками оргий, и, как следствие, над находившимися в их подчинении компаниями, университетами, научными центрами и институтами, странами и народами.

    А теперь ответьте: какие границы и сдерживающие факторы могут оставаться у тех, кто получил свое причастие на острове Эпштейна? Кто способен убить и приготовить блюдо из младенца, затем подать на его стол и съесть? Что может остановить такое существо? Что может вызвать его сострадание, пробудить совесть? — НИ-ЧЕ-ГО.

    Остров Эпштейна — был местом, где западная элита уничтожала в себе все человеческое и роднилась друг с другом на крови своих жертв, чтобы затем быть готовыми без проблеска стыда и совести совершать геноциды, ровнять бомбардировками города и страны, организовывать блокады и захватывать чужие ресурсы и собственность.

    Именно остров Эпштейна стирает с лица земли Сектор Газа вместе с его жителями, он же начал войну с Ираном, понимая, что для глобального господства ему необходимо сломить сопротивление всего нескольких оставшихся вне их власти стран.

    Великая персидская нация — цивилизация, исчисляемая шестью тысячами лет истории,  — один из нескольких последних бастионов в мире, который не подчинился Ваалу (одно из имен сатаны), как покойный педофил и каннибал Джеффри Эпштейн называл себя.

    Кроме Ирана черная метка брошена Кубе, на очереди Китай, затем силенок может хватить и на окончательное решение русского вопроса, а вслед за Россией взяться и за КНДР…

    Но если силы зла, сатаны с острова Эпштейна — сумели объединиться и решиться на свой, возможно, последний бой, — почему на стороне Ирана не выступила ни одна мало-мальски значимая страна? Открытую солидарность и поддержку Тегерану оказывают лишь движения «Хамас» в Палестине, «Хесболлах» в Ливане и хуситы в Йемене, но никто более…

    Отсюда можно заключить, что так называемой «независимости», которой так кичатся страны вроде Узбекистана, — просто не существует. Их роль сегодня не просто быть вассалом, а ничтожным рабом, слушать и выполнять указки тех, кто уже не скрывает всю свою сатанинскую сущность, и того, какой ад они уготовили всему человечеству.

    Но Иран не сдается. Хозяева Мирзиеева и ему подобных «лидеров», похоже, просчитались.

    Сознание Дональда Трампа, выросшего в роскоши и знавшего всю жизнь лишь одну цель — загребать еще больше денег и золота (он продолжает обогащаться даже на посту президента США), — не вмещает тех понятий и идеалов, с которыми ему пришлось столкнуться сегодня в Иране.

    Трамп не мог предвидеть, что подлое убийство 86-летнего духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи вознесет его жертву в число самых великих мучеников, отдавших жизнь за свободу своего народа.

    Хаменеи понимал, что станет первой мишенью извращенцев с острова Эпштейна, и как истинный воин решил не прятаться, а принять смерть. Он хотел преподать своему народу последний урок, показать ту степень и высоту, до которой он возносил идею борьбы за свою страну, чтобы до нее не дотянулись грязные кровавые руки коалиции извращенцев и каннибалов из острова Эпштейна.

    Иран, следуя примеру великого лидера, дерется не на жизнь, а на смерть. Хотелось бы, чтобы и твоя страна стояла плечом к плечу с отважными персами…

    Но руководство в Ташкенте уготовило нам всем роль бессильных наблюдателей, а при победе кампании США и Израиля «Эпическая ярость», метко названной в народе «Эпштейновской яростью», оно без раздумий отдаст нас хоть в рабство, хоть на органы, а наших детей — на мясо.

    Но мы можем отказаться от роли жертв острова Эпштейна, не служить ему в отличие от Мирзиеева и его режима. И Ирану мы можем все равно помогать, хоть морально, хоть информационно, хоть мыслями о победе, хоть нашими молитвами…

    А когда Иран победит, а вместе с ним и другие страны, доказавшие свою истинную независимость и служение свету и человеку, думаю, что все склонившиеся перед Ваалом так называемые «лидеры» — должны будут ответить, они лишатся своих постов, предстанут перед судом, а затем отправятся вслед за своим хозяином Эпштейном-Ваалом — в саму преисподнюю.

    Победу Ирану!
    Остров Эпштейна должен быть разрушен!
    Ваал будет повержен!

    Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Война на Ближнем Востоке, США, США в Центральной Азии
    Теги: Аятолла Али Хаменеи Дональд Трамп Иран Персидский залив Эпштейн
