Общение в мировом Интернете может ухудшиться

Компания Microsoft опубликовала индекс цифровой культуры, основанный на международном исследовании и опасении, что общение в сети будет становиться все более опасным.

В исследовании Microsoft, опубликованном 20 февраля, приняли участие подростки от 13 до 17 лет и взрослые от 18 до 74 лет из 14 стран мира: Австралии, Бельгии, Бразилии, Чили, Китая, Франции, Германии, Индии, Мексики, России, ЮАР, Турции, Великобритании и США.

В результате были выделены пять основных интернет-рисков, которым подвергаются пользователи во время онлайн-общения: нежелательный контакт, грубое обращение, троллинг, получение возмутительных сообщений сексуального характера, оскорбления в Интернете.

«Люди сами устанавливают нормы общения в Интернете: вежливость, взаимоуважение, сопереживание…»

– Жаклин Бошер, руководитель отдела Microsoft по онлайн-безопасности.

В исследовании говорится, что каждый второй респондент сообщал, что сталкивался как минимум с одним риском. 78% опрошенных подтвердили, что рискам подвергались их друзья и близкие.

50% сообщили, что обеспокоены ситуацией, связанной с угрозами в Сети. 61% участников ответили, что не знают, где пострадавшие от хулиганства в Интернете могут получить помощь.

Значение общего индекса цифровой культуры в странах, принявших участие в исследовании, составило 65% (по шкале от 0 до 100; чем ниже результат, тем меньше рисков и более благоприятная среда общения).

Самые низкие индексы (т. е. самый высокий уровень цифровой культуры) были зарегистрированы в Великобритании (45%), Австралии (51%) и США (55%). На противоположном конце шкалы оказались ЮАР с индексом цифровой культуры 78%, Мексика – 76% и Россия – 74%.

«Люди сами устанавливают нормы общения в Интернете: вежливость, взаимоуважение, сопереживание – это само собой разумеющиеся принципы цивилизованной коммуникации, – комментирует Жаклин Бошер, руководитель отдела Microsoft по онлайн-безопасности. – Интернет должен стать безопасным пространством для обучения, игр, обмена идеями и полезной информацией, эффективного общения людей во всем мире».

Чтобы подчеркнуть важность соблюдения норм этикета в онлайн-общении, компания Microsoft анонсировала инициативу Digital Civility Challenge. Она призывает людей руководствоваться четырьмя ключевыми принципами поведения в Интернете и делиться этими принципами в социальных сетях, используя хэштеги #Challenge4Civility и #Im4DigitalCivility.

1. Относиться к другим пользователям Интернета с достоинством и уважением. Проявлять сочувствие, сострадание и доброту.

2. Уважать культурные различия и точку зрения каждого. В случае конфликтной ситуации осознанно подходить к ответам оппонента, избегать перехода на личности.

3. Тщательно обдумывать ответ, прежде чем писать комментарий к сообщению, с которым не согласен. Не публиковать и не рассылать информацию, которая может испортить репутацию другого пользователя, угрожать безопасности окружающих и своей собственной.

4. Обращаться за помощью в случае столкновения с интернет-рисками, оказывать поддержку тем, кто стал жертвой негативного взаимодействия и жестокости, сообщать об опасности, угрожающей кому-либо из пользователей, и сохранять доказательства неподобающего или небезопасного поведения.

Цель инициативы Microsoft – дать толчок обсуждению влияния этикета онлайн-общения на жизнь общества, повысить культуру и обеспечить безопасность коммуникации в Сети.

Основанная в 1975 году корпорация Microsoft – мировой лидер в производстве персональных компьютеров, предоставлении услуг и разработке интернет-технологий для персональных компьютеров и серверов.