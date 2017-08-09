Отмена лотереи Грин-карта повлечет рост беженцев в США

Вашингтонский адвокат Исмаил Шахтахтинский считает, что отмена Грин-карты уменьшит легальную миграцию в страну, и рассказывает, под каким предлогом просят убежище в США выходцы из ЦА.

Исмаил Шахтахтинский, выходец из Азербайджана и представитель юридической фирмы в Вашингтоне I.S. Law Firm, PLLC, известен как крупный адвокат по вопросам миграции.

В интервью Ц-1 он прокомментировал последствия принятия законопроекта о сокращении легальной миграции и замене лотереи Грин-карта на систему баллов, который подписал 1 августа президент США Дональд Трамп.

Адвокат оценивает вероятность принятия данного законопроекта как низкую, но если он все же будет принят, то, по его мнению, это повлияет на рост нелегальной миграции и число просителей убежища.

– В новом законопроекте меняется система легальной миграции: на Грин-карту перестанут претендовать все родственники, кроме несовершеннолетних детей и супругов. Сколько времени длится процесс воссоединения семьи?

– Да, действительно, если сейчас правом на воссоединение могут воспользоваться родители, дети, братья и сестры человека с Грин-картой, то новый законопроект ограничивает этот круг только супругами и детьми до 21 года.

На практике процесс спонсирования братьев, родителей и сестер все равно занимал много времени. Так, для братьев и сестер этот процесс растягивался на 10–12 лет, а родителей и детей – на семь-восемь.

Реальное влияние изменений будет ощутимо через несколько лет.

Представьте, что в этом году рассматриваются заявки, поданные еще в 2005-м. Но в то же время люди, которых уже вызвали до принятия законопроекта, будут ждать своей очереди – для них ничего не меняется.

Второе коренное изменение – переход к системе баллов, как сейчас происходит в Австралии и Канаде. Чтобы попасть в эти страны, человек должен набрать определенное число баллов, слагаемых из уровня образования, квалификации, научной степени и знания языка.

Также убирается лазейка со спонсированием работодателем. Сейчас работодатель имеет право спонсировать человека любой специальности, например официанта. А авторы законопроекта хотят оставить эту возможность только для квалифицированной рабочей силы.

– Насколько законопроект уменьшит количество легальных мигрантов?

– Законопроект будет иметь колоссальное значение для людей, которые стремятся легально мигрировать в США. По оценкам экспертов, за два-три года легальная миграция в США уменьшится на 40–50%.

– Какие советы вы бы дали уроженцам Центральной Азии, которые хотят все же легально попасть в США, если новый законопроект будет принят?

– Пусть законопроект станет законом. Пока в законопроекте нет списка приоритетных специальностей или точного уровня знания английского, которым должен владеть претендент.

Но в любом случае для получения гражданства требуется знание английского языка, и чем лучше претендент будет понимать окружающих, тем быстрее найдет работу в США.

В то же время это смешное требование: если я вызываю свою маму, которой исполнилось 75 лет, то какие шансы, что она выучит английский?

Или, например, если жена получившего Грин-карту не знает языка – так что, ему развестись или ждать, пока она два или три года будет учить язык на родине? И таких примеров – масса.

– Как этот законопроект отразится на выходцах из Центральной Азии? Не первый год ходят слухи, что Узбекистан могут исключить из розыгрыша Грин-карт…

– Не думаю, что это произойдет в обозримом будущем. Исключают из розыгрыша только, если в течение фискального года более 50 тысяч выходцев из одной страны получили Грин-карту. Учитываются все мигранты, независимо от типа визы.

Всего разыгрывается 50 тысяч Грин-карт. Но все не могут выиграть узбекистанцы, да и общая цифра мигрантов из этой страны пока далека от данных показателей.

Второй очевидный вывод: если закрывается возможность выиграть Грин-карту, значит, больше людей будут стремиться попасть в страну нелегально, поэтому увеличится стоимость услуг людей, которые перевозят нелегалов через границу Мексики.

Вырастет и количество людей, которые будут просить политическое убежище в США.

– Сколько времени сейчас занимает процесс получения убежища?

– В среднем убежище можно получить за три года. Человек, имеющий малейшие основания, может подать на получение убежища, и с момента подачи он будет находиться в стране легально.

Через пять месяцев претендент имеет право получить рабочее разрешение. Интервью на убежище может пройти и через три года, а потом еще есть возможность обжаловать решение в иммиграционном суде.

В общем, процесс может занять от пяти до десяти лет. Для получения убежища есть пять защищенных факторов: религия, национальное происхождение, политическое убеждение, принадлежность к социальной группе, обоснованный страх перед преследованием.

– Увеличилось ли число подающих на получение убежища из стран ЦА в вашей практике?

– Да, но у всех разные основания. Кыргызстанцы жалуются на притеснения по национальному признаку.

Из Узбекистана выросло число просителей убежища по религиозным и национальным преследованиям.

Случай из практики: мой клиент-узбекистанец по возвращении с хаджа в Мекку был задержан в аэропорту. Его несколько раз допрашивали на тему: с кем встречался, что видел, как вели себя соотечественники.

Подают на убежище этнические уйгуры и корейцы.

Узбекистанцы часто жалуются, что начальство заставляет их участвовать в мошеннических и других нечестных схемах, и они находятся под давлением.

Из Казахстана, наоборот, растет бизнес-миграция, когда человек вкладывает 100 тысяч долларов США и открывает малый бизнес с визой Е-2.

Каждые два года статус можно продлевать. При этом супруга получает разрешение на работу, а дети могут учиться в американской школе.