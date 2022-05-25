«Пандемическое соглашение» с ВОЗ — это государственная измена

Итальянский католический священник Карло Мария Вигано, не раз разоблачавший планы глобальной элиты, призывает страны не отдавать им контроль над здоровьем граждан, не совершать госизмены.

В Женеве (Швейцария) с 22 по 28 мая проходит 75-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это собрание является законодательным органом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в членах которой состоят 194 страны мира.

На сессии ожидается голосование за внесение поправок в Международные медико-санитарные правила (ММСП), которые, согласно Уставу ВОЗ, являются обязательными для исполнения странами-участниками организации.

Инициатором и автором поправок являются Соединенные Штаты Америки. Если они будут приняты, то ВОЗ и ее представители на местах получат контроль над всей системой здравоохранения почти во всех странах мира.

Для объявления вспышки заболевания, эпидемий и пандемий, согласно американским поправкам, не потребуется даже согласие страны, которая, по мнению и данным представителей ВОЗ, будет переживать медицинское «событие».

ВОЗ не будет обязана раскрыть перед страной источники информации, согласно которым она пришла к мнению, что страна переживает «событие», а последняя не будет иметь никаких шансов для оспаривания сделанного заключения, провести свои медицинские исследования и диагностику, чтобы подтвердить факт заболевания и распространения.

Нет, стране будет дано 48 часов для принятия «предложения» ВОЗ о помощи, в случае отказа — ее смогут заблокировать, лишив всех возможностей для трансграничной торговли, поездок и сообщений.

Итальянский католический священник, архиепископ Ульпианы, бывший апостольский нунций Ватикана в США Карло Мария Вигано, уже не раз выступавший с призывами к человечеству не подчиняться власти глобальной элиты, на днях распространил письмо в адрес лидеров и народов всех стран мира.

Возможность принятия в Женеве американских поправок к ММСП вызывает у священника большую обеспокоенность, он убежден, что богатейшие страны, корпорации и люди, которые стоят за ВОЗ, прибирают в свои руки власть, которая должна принадлежать нациям и народам мира.

Ниже Ц-1 публикует текст его обращения с небольшими сокращениями. Здесь вы можете найти оригинал на английском языке.

Обращение священника Карло Марии Вигано

«В ближайшие дни страны, которые состоят членами Всемирной организации здравоохранения, будут голосовать по резолюциям, касающимся руководства ВОЗ пандемиями.

Эти резолюции передают суверенитет в отношении здоровья граждан наднациональному органу, который в значительной степени финансируется фармацевтической промышленностью, частными фондами, как Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Если резолюции будут одобрены большинством, то ВОЗ получит исключительную власть в случае пандемии, она будет налагать правила, включая карантины, изоляции, обязательные прививки, сертификаты (паспорта) о вакцинации.

При этом организация будет пользоваться иммунитетом, и, таким образом, ее руководители и сотрудники не будут нести никакой ответственности за возможный ущерб и ошибки, даже если они совершат преступление, они не будут судимы, не будут осуждены.

То есть, никем не избранные технократы парадоксальным образом будут иметь больше власти чем те, которые были избраны своими гражданами посредством демократического голосования.

Уступка суверенитета считается преступлением — государственной изменой. По законам каждой нации, парламенты не могут издавать законы против интересов нации, а тем более нарушать естественные права и фундаментальные свободы своих граждан, которых они представляют.

Поэтому попытка ВОЗ присвоить власть, которая должным образом принадлежит отдельным нациям, должна встретить должное воспрепятствование.

Повестка 2030 (Повестка ООН для стран мира по устойчивому развитию. — Прим. Ц-1) в сфере здравоохранения также направлена на резкое сокращение медицинских и больничных услуг, приватизацию отрасли здравоохранения и профилактику заболеваний с помощью вакцин.

Психопандемия (COVID-19. — Прим. Ц-1) продемонстрировала порабощение правителей, политических систем, средств массовой информации, судебной системы, всей медицинской индустрия и даже

Святого Престола (Папы Римского. — Прим.Ц-1) диктатом группы функционеров наднационального юридического лица, имеющее явный конфликт интересов.

Сегодня становятся все более явными катастрофические последствия применения экспериментальных вакцин мРНК (против COVID-19. — Прим. Ц-1). И, как многие справедливо полагают, ответственные за эти решения лица должны быть привлечены к ответственности и предстать перед независимым судом.

Поэтому звучит по меньшей мере абсурдно, что после всего случившегося есть желание дать дополнительные полномочия ВОЗ, которые станут обязательными для выполнения,

Недавняя чрезвычайная пандемия (COVID-19. — Прим. Ц-1) и кампания вакцинации нанесли наибольший ущерб с точки зрения числа смертей среди пациентов, многим нанесен непоправимый ущерб здоровью.

Но, испытав все выгоды безнаказанности за совершенные преступления, которые ВОЗ совершила при молчании основных СМИ, теперь она намерена получить полную свободу действий в отношении того, как реагировать на предстоящие чрезвычайные ситуации, которые явно планируются фармацевтическим лобби.

Маргинализация медицинского персонала, апеллирующего к клятве Гиппократа, рискует превратиться в норму, с помощью которой можно устранить любой голос инакомыслия.

В связи с этим важно, что народы, выступающие против «нового мирового порядка», как Россия и Бразилия, осознают серьезность последствий, которые последуют после ратификация этих резолюций, и по этой причине они выступают против их одобрения.

Во время своего пребывания в должности президента США Дональд Трамп также послал недвусмысленный сигнал, прекратив финансирование ВОЗ.

Это было одной из причин, по которой «глубинное государство» заблокировало его переизбрание в 2020 году, поддерживав скомпрометированного и коррумпированного человека, чей сын Хантер (Байден. — Прим.Ц-1) участвует в финансировании американских биолабораторий на Украине.

Поэтому я выражаю полную поддержку гражданам, особенно ученым, врачам и юристам, которые осуждают угрозу национальному суверенитету присоединившихся наций, и которые просят пролить свет на прошлые события и последствия решений ВОЗ на здоровье населения мира.

Я призываю глав государств и государственных деятелей, которые будут приглашены высказать свое мнение о ратификации этих резолюций, отклонить их, поскольку они противоречат общему благу и предназначены для осуществления глобального переворота, который ВОЗ и ВЭФ (Всемирный экономический форум) планировали в течение многих лет под вывеской «Повестка 2030».

Управление глобальным здравоохранением является одним из фундаментальных элементов «нового мирового порядка», как это ясно показали авторитетные эксперты, не скомпроментированные системой, и это должно быть отвергнуто.

Логика контроля, прибыли и массовой патологизации — должна быть заменена политикой общественного здравоохранения, основной целью которой является здоровье граждан и защита их неотъемлемых прав.

Святой Престол (Ватикан. — Прим.Ц-1) – постоянный наблюдатель при ООН, а также в ВОЗ — уже год как должен подтвердить право лица принимать или отказываться от лечения, особенно перед лицом конкретной опасности и неблагоприятных последствий от экспериментального генетического лечения.

И если до сих пор Бергольо (Папа Римский Франциск. — Прим. Ц-1) и его клика потворствовали заблуждениям Билла Гейтса, Клауса Шваба и Джорджа Сороса, время пришло, чтобы католическая церковь защищала самых слабых, беззащитных, нерожденных, детей и стариков, а также тех, кто подвергся шантажу со стороны циничных бизнесменов и заговорщиков, чтобы заставить их принять прививку, загрязненную линиями абортированных эмбриональных клеток.

Настоящее заговорщическое молчание Ватикана после поспешных заявлений, сделанных им в начале пандемии, и его позорное одобрение BigPharma (Большой Фармы), будет вменено в осуждение Римского Синедриона».

Карло Мария Вигано — католический священник, архиепископ Ульпианы