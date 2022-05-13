«Пандемия» — сговор и преступление против человечности

Глобальный саммит по COVID, собравший 17 тысяч врачей и ученых со всего мира, заявляет, что COVID-19 стал кульминацией коррупции в здравоохранении, приведшей к преступлению против человечности.

На протяжении более чем двух лет с начала так называемой пандемии COVID-19 ряд врачей и ученых в мире выражали свое несогласие с проводившимися «профилактическими мерами», с методами лечения людей, а затем с навязанной всем принудительной «вакцинацией».

К их удивлению, а в некоторых случаях и шоку, выяснялось, что администрации медицинских заведений, власти почти во всех странах мира и верхушка научного медицинского сообщества, наряду с крупнейшими фармацевтическими компаниями — не были не только заинтересованы в альтернативном мнении, продолжительных исследованиях, гарантирующих безопасность, но прибегали к самой жестокой цензуре и преследованиям тех, кто задавался вопросами, распространял правду, лечил и спасал жизни людей.

В странах Центральной Азии «ковидные меры» весной этого года потихоньку сошли на нет. Этому поспособствовала специальная военная операция России на территории Украины. Власти в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане (Туркменистан не участвовал в коронабесии), очевидно, сочли, что хозяева на Западе теперь заняты войной с Россией, и можно под шумок соскочить.

В середине марта в Казахстане, где особенно бесновались с «ковидными мерами», сняли все объявления об обязательном ношении масок, убрали охранников, требовавших просканировать куар-код и продемонстрировать «зеленый статус», исчезла социальная дистанция… Лишь реклама на телевидении как в зомби-ленде продолжает призывать куда-то прийти и уколоться…

Но народ не задается вопросом, что это было? Молчат и казахские патриоты, орущие как резанные в ответ на любое высказывание, даже о дружбе и специальных узах, — из Москвы: «Мы — независимые, суверенные, великие и гордые, пусть только к нам сунутся!»

То, что «гордый казахский народ» два года не воспринимали и не пускали никуда без намордника на лице, не давали свободно дышать, объявили заразой, опустили до уровня ветеринарного пациента, а детей лишили права на образование, как и их родителей права на труд, — «патриотов» не волнует.

Хотя, ветеринары обижаются, когда кампанию по принудительной «вакцинации» против COVID-19 сравнивают с ветеринарией, они говорят, что они не колют животным скороспелых препаратов, не прошедших должных проверок и испытаний на эффективность и безопасность. Тем более они не будут этого делать, когда падёж животных случился уже на этапе испытаний, а данные об этом засекречиваются…

Читайте здесь, как в первые три месяца использования инъекций от компании Pfizer, с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года — 90 дней, в разных странах мира от этого укола скончались 1223 человека, и 158 893 претерпели реакции, и это по подтвержденным и учтенным данным.

Но для редких думающих людей внезапное исчезновение всех «пандемических» ограничений — еще одно подтверждение тому, что все это было ложью и насилием над людьми. Это было преступление, которое творили по приказу из-за бугра «наши», «свои» вроде как национальные власти.

Но, если в Центральной Азии и России с «пандемией» кое-как, но распрощались, в той же бесправной реальности продолжают жить во многих других странах мира, где людям обещают и четвертый, и пятый, и шестой и так далее бустер, так как предыдущие вакцины лишили их естественного иммунитета.

Глобальный саммит по COVID (Global Covid Summit — GSC) собрал вокруг себя 17 тысяч врачей и ученых мира, 11 мая состоялась их четвертая встреча, которая завершилась принятием декларации с призывом к медицине всего мира вернуться к честности и верности «Клятве Гиппократа».

Один из главных выводов врачей, что сегодня весь мир оказался в реальности, когда группа богатейших финансовых трестов, влияние которых распространяется на правительства, научные институты, межправительственные международные организации, чиновников системы здравоохранения, стали причиной умышленного поражения в правах и смерти людей.

Врачи призывают немедленно прекратить кампанию по «вакцинации». Препараты, используемые под вывеской «вакцины», по их убеждению, являются ничем иным, как инъекциями экспериментальной генной терапии.

«Мы заявляем, что Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca и их активисты утаивали и умышленно упускали информацию о безопасности и эффективности от пациентов и врачей и должны быть немедленно привлечены к ответственности за мошенничество. Мы заявляем, что правительство и медицинские учреждения должны понести ответственность», — говорится в заявлении GSC.

По данным мировой статистики на 11 мая, в Узбекистане с населением 34 млн 367 тысяч человек процедуру принудительной «вакцинации» прошли 19 млн 169 тысяч 443 человека или 55,78% граждан. Двойному вливанию препарата подверглись 42,34% населения, а еще 13,30% получили бустерную дозу…

«Вакцинами» Узбекистан снабжало прежде всего посольство США. В марте дипмиссия США сообщила, что в общей сложности доставила и передала безвозмездно Узбекистану 7,6 млн доз «вакцин» от компании Pfizer, то есть инъекций экспериментальной генетической терапии.

Ц-1