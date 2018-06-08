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    Парижский суд назначил день слушаний по иску Атаевой против Таджибаевой

    Судебные слушания по иску Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой начнутся в уголовном суде Парижа 7 сентября.

    Мутабар Таджибаева у Парижского уголовного суда; фото: Ц-1
    Мутабар Таджибаева у Парижского уголовного суда; фото: Ц-1

    Сегодня, 8 июня, уголовный суд Парижа принял к рассмотрению иск Надежды Атаевой, президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии», против наиболее известной правозащитницы Узбекистана Мутабар Таджибаевой.

    Получив подтверждение от адвоката Атаевой о намерении настаивать на предъявленных в иске претензиях, а от защитника Таджибаевой – о решимости их опровергнуть, судья назначил день начала слушаний на 7 сентября 2018 года.

    Другим решением французский судья обязал обе стороны на этом этапе оплатить судебные издержки в размере 100 евро.

    Надежда Атаева обвиняет Мутабар Таджибаеву в злонамеренной клевете и требует о нее компенсации в размере 8 тысяч евро.

    Фото: Ц-1
    Фото: Ц-1

    Таджибаева убеждена, что сможет обосновать каждый довод, приводившийся в ее материалах в отношении Атаевой.

    Ухватиться за французский суд как за соломинку Атаеву заставило разоблачение о фейковом патологоанатоме из Андижана.

    В 2010 и 2011 годах Атаева выпустила фильм и отчет, в основу которых легла история никогда не существовавшего медика, свидетеля и жертвы Андижанской бойни 13 мая 2005 года.  За него был выдан учитель французского языка из Коканда Умиджон Абдуназаров. Благодаря этой истории и рекомендации Атаевой Абдуназаров получил убежище во Франции.

    Мутабар Таджибаева и Галима Бухарбаева; фото: Ц-1
    Мутабар Таджибаева и Галима Бухарбаева; фото: Ц-1

    Надежда Атаева, дочь бывшего председателя правления ГАК «Узхлебопродукт» Алима Атаева, в Узбекистане работала под началом отца, получив право на поставки мешков для мукомольных предприятий Узбекистана.

    Атаевы бежали из Узбекистана в 2000 году, когда против них было возбуждено уголовное дело о создании организованной преступной группы, хищениях в особо крупных размерах средств и присвоении имущества «Узхлебопродукта».

    В 2013 году в их отсутствие Ташгорсуд приговорил Алима, Надежду и Кахрамона Атаевых к семи, шести и девяти годам лишения свободы за создание ОПГ и разворовывание «Узхлебопродукта».

    Источник:Ц-1
    Темы: Nadejda Ataeva, Андижанская бойня, Надежда Атаева, Права человека в Узбекистане
    Теги: Мутабар Таджибаева Надежда Атаева права человека в Узбекистане Узбекистан
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