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    Подозреваемый в нападении на стамбульский ночной клуб выехал из Коканда

    За исполнение теракта гражданину Машарипову подарили троих женщин. На одной из них подозреваемый даже успел жениться.

    Женщины, подаренные Машарипову организаторами теракта; фото: газета "Хурриет"
    Женщины, подаренные Машарипову организаторами теракта; фото: газета «Хурриет»

    Абдулгадир Машарипов, который подозревается в расстреле ночного клуба в Стамбуле, находился в розыске в Узбекистане за связь с террористической организацией в Афганистане.

    По данным турецкого канала Haberturk, Машарипов, по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан выехал из Узбекистана шесть лет назад. Последним местом его регистрации СМИ назвали Коканд.

    Машарипов едва не стал жертвой самосуда; фото: газета "Хурриет"
    Машарипов едва не стал жертвой самосуда; фото: газета «Хурриет»

    Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, подозреваемый в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле, признал свою вину и дает признательные показания, сообщает турецкая газета «Хурриет». По их данным, террористы выбрали ночной клуб для нападения, поскольку там одновременно веселилось много неверных, а в безопасности самого клуба были обнаружены пробелы.

    После теракта выходец из Узбекистана успел сменить несколько съемных квартир и еще раз жениться. Второй женой подозреваемого стала 27-летняя гражданка Сенегала. Она и еще две девушки из Египта и Сомали были присланы Абдулгадиру в качестве подарка от террористической группировки.

    Также в квартире были обнаружены любовные записки Абдулгадира, адресованные новой возлюбленной.

    Имам, который провел обряд никях, впоследствии рассказал о местонахождении подозреваемого. Выйти на след узбекистанца властям Турции помог и его сотовый телефон.

    «Не бейте меня!»
    — кричал подозреваемый.

    Первая жена подозреваемого, задержанная полицией в первых числах января, жила с полуторагодовалой дочерью и не подозревала, что ее муж связан с ИГИЛ. Интересно, что Абдулгадир забрал с собой на съемную квартиру четырехлетнего сына – его он планировал переправить в Сирию и тоже сделать воином ИГИЛ.

    Издание сообщает, что, когда в квартиру, где жил Машарипов, ворвалась полиция, женщины были в одном углу, а сам подозреваемый находился в дальней комнате на кровати и закричал полицейским: «Не бейте меня!»

    Он попытался оказать сопротивление, но впоследствии полиции пришлось даже его защищать – толпа людей пыталась устроить над ним самосуд на улице. Полицейские доставили подозреваемого в больницу из-за многочисленных кровоподтеков.

    Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Злоумышленнику удалось скрыться. Ответственность за нападение на себя взяла группировка «Исламское государство».

    Источник:Ц-1
    Темы: ИГИЛ и Центральная Азия
    Теги: Абдулгадир Машарипов Стамбул теракт Турция Узбекистан
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