Подозреваемый в нападении на стамбульский ночной клуб выехал из Коканда

За исполнение теракта гражданину Машарипову подарили троих женщин. На одной из них подозреваемый даже успел жениться.

Абдулгадир Машарипов, который подозревается в расстреле ночного клуба в Стамбуле, находился в розыске в Узбекистане за связь с террористической организацией в Афганистане.

По данным турецкого канала Haberturk, Машарипов, по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан выехал из Узбекистана шесть лет назад. Последним местом его регистрации СМИ назвали Коканд.

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, подозреваемый в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле, признал свою вину и дает признательные показания, сообщает турецкая газета «Хурриет». По их данным, террористы выбрали ночной клуб для нападения, поскольку там одновременно веселилось много неверных, а в безопасности самого клуба были обнаружены пробелы.

После теракта выходец из Узбекистана успел сменить несколько съемных квартир и еще раз жениться. Второй женой подозреваемого стала 27-летняя гражданка Сенегала. Она и еще две девушки из Египта и Сомали были присланы Абдулгадиру в качестве подарка от террористической группировки.

Также в квартире были обнаружены любовные записки Абдулгадира, адресованные новой возлюбленной.

Имам, который провел обряд никях, впоследствии рассказал о местонахождении подозреваемого. Выйти на след узбекистанца властям Турции помог и его сотовый телефон.

«Не бейте меня!»

— кричал подозреваемый.

Первая жена подозреваемого, задержанная полицией в первых числах января, жила с полуторагодовалой дочерью и не подозревала, что ее муж связан с ИГИЛ. Интересно, что Абдулгадир забрал с собой на съемную квартиру четырехлетнего сына – его он планировал переправить в Сирию и тоже сделать воином ИГИЛ.

Издание сообщает, что, когда в квартиру, где жил Машарипов, ворвалась полиция, женщины были в одном углу, а сам подозреваемый находился в дальней комнате на кровати и закричал полицейским: «Не бейте меня!»

Он попытался оказать сопротивление, но впоследствии полиции пришлось даже его защищать – толпа людей пыталась устроить над ним самосуд на улице. Полицейские доставили подозреваемого в больницу из-за многочисленных кровоподтеков.

Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Злоумышленнику удалось скрыться. Ответственность за нападение на себя взяла группировка «Исламское государство».