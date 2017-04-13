Пострадавший от взрыва питерском метро узбекистанец – все еще в больнице

Родные уроженца Джизака Нуриддина Мелибоева, получившего ожоги в метро, рассказали Ц-1, что он поехал в Питер, чтобы помочь родителям с лечением сестры.

23-летний гражданин Узбекистана Нуриддин Мелибоев, получивший 3 апреля сильные ожоги во время взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене, девятый день лечится в Военно-медицинской академии.

В течение нескольких дней после взрыва коммунальщики Приморского района искали родственников Мелибоева. Они обошли все дома в районе и развесили объявления с просьбой срочно позвонить в оперативный штаб, созданный после теракта.

Объявлением о поиске родственников раненого узбекистанца активно делились пользователи соцсетей.

О нем было известно только то, что молодой человек снимал комнату на Шуваловском проспекте. Парень не смог больше ничего о себе сообщить: его без сознания увезли в реанимацию Военно-медицинской академии.

Откликнулся брат, нашлись родители

Первым на объявление откликнулся работодатель – оказалось, что Мелибоев работал грузчиком. Позже отозвался его родной старший брат Нурбек, который несколько дней тщетно пытался разыскать Нуриддина.

Через несколько дней из Джизака прилетели родители – власти Санкт-Петербурга оплатили всем родственникам билеты, гостиницу и такси в больницу.

Нурбек рассказал Ц-1, что брат приехал на заработки в Санкт-Петербург первым, а потом позвал к себе и его, чаще все они вместе работали грузчиками.

Дмитрий, начальник Нуриддина, характеризует узбекистанца как надежного сотрудника. «Он был очень исполнительным и все время старался больше заработать, чтобы отправить деньги семье».

Захар Мамадалиев, отец Нуриддина и Нурбека, рассказал, что сын после окончания школы работал в пекарне. В ответ на наш вопрос, на что Нуриддин копил деньги, отец признался: на лечение сестры.

«В 2015-м Нуриддин бросил пекарню в Джизаке и отправился в Питер: не хватало денег на лечение 22-летней дочери – у нее порок сердца. Также сын помогал прокормить нашу большую семью – у нас четверо детей», – говорит Захар.

По его словам, сын ежемесячно отсылал домой по 200–400 долларов.

Представитель узбекской общины Санкт-Петербурга Мансур, сопровождающий родственников пострадавшего в больницу, сообщает им, что Нуриддин все еще находится в тяжелом состоянии: он едва говорит, по всему телу – многочисленные ожоги.

Число жертв возросло до 15

Теракт в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. По версии следствия, смертник подорвал себя в одном из вагонов метро.

Еще одну бомбу, как утверждается, террорист оставил на станции «Площадь Восстания». В совершении теракта подозревают выходца из Кыргызстана Акбаржона Джалилова.

Вчера в больнице Санкт-Петербурга умер еще один пострадавший от взрыва. Таким образом, число жертв теракта достигло 15 человек, еще больше 50 получили травмы.