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    Пострадавший от взрыва питерском метро узбекистанец – все еще в больнице

    Родные уроженца Джизака Нуриддина Мелибоева, получившего ожоги в метро, рассказали Ц-1, что он поехал в Питер, чтобы помочь родителям с лечением сестры.

    Нуриддин Мелибоев; фото: семейный архив Мелибоевых

    23-летний гражданин Узбекистана Нуриддин Мелибоев, получивший 3 апреля сильные ожоги во время взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене, девятый день лечится в Военно-медицинской академии.

    В течение нескольких дней после взрыва коммунальщики Приморского района искали родственников Мелибоева. Они обошли все дома в районе и развесили объявления с просьбой срочно позвонить в оперативный штаб, созданный после теракта.

    Объявлением о поиске родственников раненого узбекистанца активно делились пользователи соцсетей.

    О нем было известно только то, что молодой человек снимал комнату на Шуваловском проспекте. Парень не смог больше ничего о себе сообщить: его без сознания увезли в реанимацию Военно-медицинской академии.

    Откликнулся брат, нашлись родители

    Первым на объявление откликнулся работодатель – оказалось, что Мелибоев работал грузчиком. Позже отозвался его родной старший брат Нурбек, который несколько дней тщетно пытался разыскать Нуриддина.

    Через несколько дней из Джизака прилетели родители – власти Санкт-Петербурга оплатили всем родственникам билеты, гостиницу и такси в больницу.

    Нурбек рассказал Ц-1, что брат приехал на заработки в Санкт-Петербург первым, а потом позвал к себе и его, чаще все они вместе работали грузчиками.

    Дмитрий, начальник Нуриддина, характеризует узбекистанца как надежного сотрудника. «Он был очень исполнительным и все время старался больше заработать, чтобы отправить деньги семье».

    Захар Мамадалиев, отец Нуриддина и Нурбека, рассказал, что сын после окончания школы работал в пекарне. В ответ на наш вопрос, на что Нуриддин копил деньги, отец признался: на лечение сестры.

    «В 2015-м Нуриддин бросил пекарню в Джизаке и отправился в Питер: не хватало денег на лечение 22-летней дочери – у нее порок сердца. Также сын помогал прокормить нашу большую семью – у нас четверо детей», – говорит Захар.

    По его словам, сын ежемесячно отсылал домой по 200–400 долларов.

    Представитель узбекской общины Санкт-Петербурга Мансур, сопровождающий родственников пострадавшего в больницу, сообщает им, что Нуриддин все еще находится в тяжелом состоянии: он едва говорит, по всему телу – многочисленные ожоги.

    Число жертв возросло до 15

    Теракт в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. По версии следствия, смертник подорвал себя в одном из вагонов метро.

    Еще одну бомбу, как утверждается, террорист оставил на станции «Площадь Восстания». В совершении теракта подозревают выходца из Кыргызстана Акбаржона Джалилова.

    Вчера в больнице Санкт-Петербурга умер еще один пострадавший от взрыва. Таким образом, число жертв теракта достигло 15 человек, еще больше 50 получили травмы.

    Источник:Ц-1
    Темы: Акбаржон Джалилов, Терроризм
    Теги: Акбаржон Джалилов взрыв метрополитен Санкт-Петербург терроризм
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