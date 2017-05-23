Лидеры ЦА выражают соболезнования в связи с терактом в Манчестере

Нурсултан Назарбаев первым среди лидеров в ЦА отправил телеграмму премьер-министру Великобритании в связи с терактом и гибелью 22 человек в Манчестере. Свои соболезнования выразил и лидер Узбекистана.

В телеграмме на имя премьер-министра Объединенного Королевства Великобритании Терезы Мэй говорится, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «с огромным прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах в результате произошедших взрывов на стадионе «Манчестер Арена».

«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования народу Соединенного Королевства, а также родным и близким погибших в результате трагических происшествий. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в соболезновании Назарбаева.

По данных британских СМИ, взрыв на стадионе «Манчестер Арена» произошел в 22.30 по местному времени 22 мая после завершения концерта американской поп-певицы Арианы Гранде, популярной среди подростков и молодежи.

В результате взрыва, который, по убеждению полиции Манчестера, устроил террорист-смертник, действовавший, возможно, в одиночку, погибли 22 человека, среди них дети, и порядка 60 человек получили ранения.

Лидеры других стран Центральной Азии тихонько начали реагировать на события в Манчестере.

МИД Узбекистана опубликовал послание президента страны Шавката Мирзиёева премьер-министру Мэй, в котором он попросил передать британцам «слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон тоже направил телеграмму соболезнования Терезе Мей, в которой, в частности, говорится:

«Мы с глубоким потрясением восприняли ужасающее известие о гибели десятков и получении ранения большого количества людей в результате ужасающего взрыва в городе Манчестере.

Беспрецедентная волна терроризма, охватившая различные страны мира и вызвавшая сильную озабоченность всего мирового сообщества, еще раз подтверждает настоятельную необходимость продолжения совместной беспощадной борьбы с этой чумой века.

Выражая наши глубокие соболезнования и чувства сопережевания близким погибщих, желаем всем пострадавшим полного выздоровления».

«С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о теракте в Манчестере, повлекшем за собой большие человеческие жертвы», — говорится в телеграмме соболезнования президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

«Кыргызская Республика решительно осуждает любые виды экстремизма и терроризма, угрожающие международной безопасности и спокойствию мирных граждан», — написал кыргызский лидер.

Выразил соболезнования и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в его послании.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично глава туркменского государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.