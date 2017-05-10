Рахмат Акилов под следствием: с двумя адвокатами и без одеяла

Узбекистанец Рахмат Акилов, признавшийся в совершении теракта в Стокгольме, получил еще одного защитника в суде и круглосуточное наблюдение в камере.

В понедельник, 8 мая, гражданину Узбекистана Рахмату Акилову, обвиняемому в терроризме, предоставлен второй государственный адвокат, сообщила шведская газета Expressen. Вместе с адвокатом Йоханом Эриксоном, которого местные СМИ называют «звездным», защищать подсудимого будет Робин Содер.

Жертв теракта – уже пять

Защита в суде человека, направившего грузовик на прохожих 7 апреля в центре Стокгольма, оказалась делом трудоемким и требующим большого количества рабочего времени. Именно поэтому, судя по документам следствия, ему предоставлен дополнительный адвокат.

Число жертв теракта в конце апреля выросло до пяти – 66-летняя женщина умерла в больнице.

Сообщалось, что своим первым адвокатом Акилов был недоволен, просил предоставить ему защитника-мусульманина, суннита. Однако суд эту просьбу отклонил. На сегодняшний день в Стокгольме состоялось уже четыре заседания суда по делу о теракте. Слушания идут в закрытом режиме, подробности не разглашаются.

Помещен в тюрьму «Кроноберг»

Тем временем Рахмат Акилов ожидает окончания следствия и решения суда в следственной тюрьме «Кроноберг» (аналог СИЗО – Ред.). Аккуратное 10-этажное здание тюрьмы расположено в центре столицы, на берегу одного из многочисленных фьордов. Туристы, судя по отзывам на туристических сайтах, иногда путают его с недорогим отелем.

К зданию примыкает городское управление полиции. На крыше, откуда открывается панорама шведской столицы, обычно проходят прогулки заключенных.

Согласно правилам СИЗО, заключенные могут бесплатно звонить адвокатам, не выходя из камеры, – для этого в двери сделано специальное окошко. В каждой камере – телевизор, свежая пресса поступает ежедневно. Можно заказывать книги из местной 50-тысячной библиотеки, где собраны издания на тридцати языках мира.

Кстати, шведские СМИ сообщают, что Рахмат Акилов сначала попросил в камеру Коран на турецком, но позже поменял его на русскоязычную версию.

Отобрали вилку и одеяло

Но для заключенного Акилова в «Кроноберге» действуют особые правила – надзиратели пытаются не позволить ему попытку совершить суицид. В середине апреля ему помешали отломать и спрятать во рту зубец вилки. После этого за ним установили круглосуточное наблюдение через окошко камеры и запретили пользоваться столовыми приборами – есть ему приходится руками, пишет газета Aftonbladet.

По данным издания, у Акилова в целях безопасности отобрали даже постельные принадлежности и одеяло, поскольку он прятался под ним от наблюдателей.

Как предполагает Стаффан Линдберг, журналист Aftonbladet, обвиняемый в терроризме Рахмат Акилов может провести в шведской тюрьме 17-18 лет, после этого он будет депортирован в Узбекистан – если отношения между странами к тому времени улучшатся. Если нет – его могут и не выдать на родину.