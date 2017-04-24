Расследование теракта в Питере. Силовики фабрикуют обвинения?

Российское СМИ подозревают, что спецслужбы фальсифицируют расследование дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга, задерживая выходцев из Центральной Азии.

На прошлой неделе директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что установлен заказчик теракта, произошедшего 3 апреля в Санкт-Петербурге.

Всего по этому делу задержано более двадцати подозреваемых. Питерская газета «Фонтанка» обращает внимание на странные манипуляции, которые проводились с задержанными коллегами и знакомыми 22-летнего уроженца Оша Акбаржона Джалилова, по данным следствия, взорвавшего себя в питерском метро.

У подозреваемых дважды брали ДНК

Упрощенная картина преступления выглядит так: перед терактом Акбаржон Джалилов якобы звонил тому, кто его наставлял, – Аброру Азимову.

У Азимова есть брат Акрам, который получал деньги от зарубежных эмиссаров. С Аброром в Подмосковье работали Садик Ортиков и Шохиста Каримова. Джалилов в свое время пересекался в суши-баре с выходцами из Центральной Азии, снимавшими квартиру на Товарищеском проспекте в Петербурге.

Вот тут и начинаются странности: квартиру на Товарищеском осматривали дважды: в первый раз по заявлению 23-летнего Ибрагима Эрматова, сообщившего об исчезновении 5 апреля старшего брата – Мухаммаджона. Второй раз квартиру штурмовала ФСБ.

Сначала силовики взяли у квартирантов образцы слюны, а потом начали обыск. В квартире оперативник ФСБ произнес фразу: «Смотрите, кнопка», а на лестничной клетке якобы обнаружили огнетушитель со срезанной горловиной.

О странных манипуляциях с ДНК заявила и 45-летняя Шохиста Каримова. Женщина приехала в Россию осенью 2016-го и работала в кафе «Лесное» зеленщицей и посудомойкой. При обыске ее квартиры ФСБ нашла гранату Ф-1, промышленные детонаторы, микросхему и провода.

Адвокат Муса Абдулвахабов заявил «Фонтанке», что оперативники перед приездом следователя СКР вытерли о волосы Каримовой детонатор и вынудили ее сунуть провода в подмышечную впадину.

Мама Азимова: задержание сына – постановка

Больше всего шума вызвала постановка с задержанием брата Аброра Азимова – Акрама, которого следователи назвали организатором теракта.

Акрам Азимов (по мнению ФСБ, отвечал за «кассу» террористов и подготовку фальшивых документов) в момент теракта лечил острый гайморит в Ошской больнице.

19 апреля родственники распространили в СМИ сообщение, что мужчина еще 15 апреля был вывезен из больницы сотрудниками Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) КР в неизвестном направлении.

Вазира Азимова уверена, что ее сына выкрали из кыргызской больницы – при себе у него не было ни документов, ни денег, чтобы уехать в Москву.

«15 апреля я поехала за Акрамом в больницу, но там мне сообщили, что сына забрали сотрудники Госкомитета нацбезопасности по Ошу. Я поехала туда со своим адвокатом, но в управлении мне ничего не сказали, а через несколько дней сын вдруг появился в Москве», – говорит Азимова в комментарии для «Комсомольской правды».

19 апреля ФСБ заявила о задержании Акрама в Москве и показала запись: подозреваемый выходит из-за угла, садится на скамейку остановки общественного транспорта, к нему подъезжает микроавтобус контрразведки, сотрудники которой при задержании находят у Акрама гранату РГД-5.

Как вывезенный из Кыргызстана подозреваемый смог разгуливать с гранатой по городу, следователи не сообщают. Московский адвокат Бахром Исмаилов считает, что вместо поиска реальных заказчиков и исполнителей разыгрывается фарс.

Гражданства лишили посмертно

В исполнении теракта в Санкт-Петербурге, унесшего жизни 15 человек и нанесшего ранения и увечья еще 49, был обвинен уроженец кыргызского Оша – 22-летний этнический узбек Акбаржон Джалилов.

Он привел в действие взрывное устройство в вагоне метро между станциями «Технологический институт – 1» и «Сенная площадь». Еще одна бомба была найдена и обезврежена на станции «Площадь Восстания».

Организатором теракта следствие в России назвало 26-летнего Аброра Азимова, также узбека из Кыргызстана, находящегося уже который день под арестом.

По информации следствия, именно Азимов готовил к теракту смертника Джалилова.

21 апреля стало известно, что Акбаржон Джалилов посмертно лишен российского гражданства. По данным российских СМИ, в 2009 году его отец Акрам Джалилов при заполнении в УФМС Петербурга и области заявления о приеме в гражданство в графе «Семейное положение» указал: «не женат», а в графе «Близкие родственники» указал только отца, мать и брата.

На самом деле он в браке с 1991 года. Этот факт стал основанием аннулирования российского гражданства отца и сына Джалиловых.