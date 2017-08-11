Российские феминистки обучают мигранток из Центральной Азии

Российское феминистское объединение «Она» рассказывает о трудностях женской миграции из ЦА: проблемы трудоустройства, легализации и сексуальной безграмотности.

В Москве 8 августа Российское феминистское объединение «Она» организовало лекцию о проблемах, с которыми сталкиваются в России женщины – трудовые мигрантки из Центральной Азии.

По данным МВД России, на июнь 2017 года общее число иностранцев в РФ составило 10 млн человек, из которых 86% – это граждане СНГ.

Среди 4,2 млн иностранцев, имеющих цель трудоустроиться в России, граждане СНГ составляют 95%.

Больше всего мигрантов среди иностранцев в России в 2016 году было из Украины. На втором месте – Узбекистан (1 755 781 человек), затем идет Таджикистан (878 536 человек) и Кыргызстан (574 194 человека). Список замыкают Азербайджан, Молдова и Армения.

На лекции научный сотрудник Группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Анна Рочева рассказала, что собой представляет женская миграция из Центральной Азии в Россию.

По ее данным, самая большая доля женщин в миграционном потоке из Центральной Азии – из Кыргызстана (38%). Среди мигрантов из Таджикистана женщины составляют 18%, из Узбекистана – 16%.

Примечателен еще тот факт, что наибольшая доля молодых женщин среди мигрантов в возрасте 18–29 лет также приходится на Кыргызстан (порядка 20%), в то время как доля молодых мигранток из Узбекистана и Таджикистана составляет 6–7%.

Данные показывают, что из Узбекистана и Таджикистана едут женщины более взрослые.

Рочева связывает эту тенденцию с тем, что в сравнении с Узбекистаном и Таджикистаном в Кыргызстане женщины более мобильны и свободны в плане доступа к работе или образованию.

Эксперт также ссылается на индекс гендерного равенства, составляемый Программой развития ООН, согласно которому Кыргызстан ближе к идеалу равноправия полов, чем Таджикистан и Узбекистан.

Сложности интеграции

Тем не менее исследовательница отмечает целый ряд факторов, которые негативно отражаются на интеграции мигранток.

В качестве примера она приводит националистическую группировку кыргызских мигрантов «Патриоты Кыргызстана», которая физически наказывает своих соотечественниц, подозреваемых в связях с некыргызами. Эксперт связывает это с сильными этническими установками среди кыргызских мигрантов.

Кроме того, Рочева обращает внимание на то, что само российское законодательство не предусматривает легальных оснований для продолжительного пребывания на территории Российской Федерации тех женщин, которые приезжают как члены семьи мигрантов и занимаются домашним хозяйством.

Они не имеют возможности пребывать в России больше трех месяцев без оформления патента или вида на жительство.

Возможность проживания с семьей предусмотрена на данный момент только для категории высококвалифицированных специалистов (которая определяется прежде всего высокой заработной платой).

Отсутствие же такой возможности препятствует семейной миграции, которая является наилучшей возможностью для интеграции.

Сексуальная неграмотность

Важной проблемой Анна Рочева назвала низкую сексуальную грамотность мигрантов из Центральной Азии в России, росту которой мешают «традиционные ценности», в частности непринятие контрацепции и сексуальных отношений вне/до брака.

Приведенные исследовательницей данные говорят о том, что в среднем число сексуальных партнеров мигранток из Центральной Азии за всю жизнь составляет 1,3 человека.

Напротив, результаты опроса таджикских мигрантов показывают, что мужчина, приехавший на заработки без жены, может в среднем за один сезон иметь контакты с двумя-тремя сексуальными партнершами.

70% мигранток не использовали презерватив при сексе с постоянным партнером.

В связи с этим эксперт предлагает активно заниматься повышением сексуальной грамотности мигрантов, чтобы избежать негативного влияния и на страны происхождения, и на Россию.