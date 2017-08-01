Российский поэт о Гульнаре и уроке другим принцессам

«Нету омерзительней процесса, чем разгул отмщения в холопе», — креативный редактор российского журнала «Собеседник» Дмитрий Быков в стихах о происходящем с Гульнарой Каримовой.

Жалко мне Каримову Гульнару,

Старшую узбекскую принцессу,

Чья судьба, подобная кошмару,

Ужасает западную прессу.

Первою слыла она красоткой

И убранством славилась богатым,

Шествовала царственной походкой

По Европе, Азии и Штатам.

И слыла дизайнером от Бога,

И певицей (с именем Гугуша),

И имела собственности много —

От Швейцарских Альп до Гиндукуша.

Но отцу сказали, что Гульнара

Посягает на престол монарший —

И Каримов, не снеся удара,

Вверг Гульнару под арест домашний.

А когда Каримова Ислама

Бог призвал в своем обычном стиле,

То ее из-под ареста прямо

Вообще под стражу поместили.

Вспомнили про все ее дерзанья,

Начали от ярости давиться —

Мол, она нисколько не дизайнер,

И не бакалавр, и не певица.

Вот тебе, узбекская принцесса,

За твою недвижимость в Европе!

Нету омерзительней процесса,

Чем разгул отмщения в холопе.

И хоть мы пока еще не стали

Полной азиатской деспотией —

Деспотия есть, как при Исламе,

И боюсь, бесследно не пройти ей.

Так что местным принцам и принцессам

И иным блистательным повесам,

Что плевать на всех привыкли с детства,

Самое бы время оглядеться.

Вот урок и старцам, и младенцам,

И тебе, прекрасная девица:

Лучше тут родиться земледельцем.

Или где-нибудь еще родиться.