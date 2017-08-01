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    Российский поэт о Гульнаре и уроке другим принцессам

    «Нету омерзительней процесса, чем разгул отмщения в холопе», — креативный редактор российского журнала «Собеседник» Дмитрий Быков в стихах о происходящем с Гульнарой Каримовой.

    Поэт, журналист и креативный редактор журнала "Собеседник" Дмитрий Быков; фото: LiveJournal
    Поэт, журналист и креативный редактор журнала «Собеседник» Дмитрий Быков; фото: LiveJournal

    Жалко мне Каримову Гульнару,
    Старшую узбекскую принцессу,
    Чья судьба, подобная кошмару,
    Ужасает западную прессу.

    Первою слыла она красоткой
    И убранством славилась богатым,
    Шествовала царственной походкой
    По Европе, Азии и Штатам.

    И слыла дизайнером от Бога,
    И певицей (с именем Гугуша),
    И имела собственности много —
    От Швейцарских Альп до Гиндукуша.

    Но отцу сказали, что Гульнара
    Посягает на престол монарший —
    И Каримов, не снеся удара,
    Вверг Гульнару под арест домашний.

    А когда Каримова Ислама
    Бог призвал в своем обычном стиле,
    То ее из-под ареста прямо
    Вообще под стражу поместили.

    Вспомнили про все ее дерзанья,
    Начали от ярости давиться —
    Мол, она нисколько не дизайнер,
    И не бакалавр, и не певица.

    Вот тебе, узбекская принцесса,
    За твою недвижимость в Европе!
    Нету омерзительней процесса,
    Чем разгул отмщения в холопе.

    И хоть мы пока еще не стали
    Полной азиатской деспотией —
    Деспотия есть, как при Исламе,
    И боюсь, бесследно не пройти ей.

    Так что местным принцам и принцессам
    И иным блистательным повесам,
    Что плевать на всех привыкли с детства,
    Самое бы время оглядеться.

    Вот урок и старцам, и младенцам,
    И тебе, прекрасная девица:
    Лучше тут родиться земледельцем.
    Или где-нибудь еще родиться.

    Источник:Ц-1
    Темы: Гульнара Каримова, Коррупция в Узбекистане, Узбекистан
    Теги: Гульнара Каримова Дмитрий Быков Узбекистан
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