Российский суд защитил Усманова от Навального

Судья обязала российского оппозиционера опровергнуть обвинения в адрес миллиардера Алишера Усманова и удалить расследование о Дмитрии Медведеве.

Рассмотрение иска российского бизнесмена узбекского происхождения Алишера Усманова в Люблинском райсуде Москвы длилось всего два дня: вчера было первое заседание, а сегодня – приговор.

В решении суда от 31 мая говорится, что данные о взятке премьер-министру России Дмитрию Медведеву, вице-премьеру Игорю Шувалову недостоверны и должны быть опровергнуты. Так же, как и претензии Алексея Навального к Алишеру Усманову о неуплате налогов и незаконной приватизации, сообщает Медиазона.

Фильм «Он вам не Димон» обязали удалить

Судья Марина Васина обязала ответчиков – Алексея Навального и возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) – в течение десяти дней удалить всю информацию об этом со своего блога, сайта YouTube и социальной сети Фейсбук.

Кроме того, суд обязал удалить из упомянутых сайтов фильм-расследование о тайной собственности премьера Медведева «Он вам не Димон».

Навального также обязали опровергнуть обвинения в адрес Усманова во введении цензуры в «Коммерсанте» и о его криминальном прошлом в Узбекистане.

«То, что вы видели, нельзя назвать судебным процессом, ведь даже свидетелей тут не допросили. Если система так защищает жулье и ворье, то с такой системой надо бороться еще сильнее», – заявил Алексей Навальный после закрытия заседания.

По его мнению, процесс был затеян с единственной целью – добиться удаления из Интернета фильма «Он вам не Димон». Оппозиционер подчеркнул, что не намерен его удалять.

Судья отклонила почти все ходатайства

Во время заседаний судья отклонила 22 из 23 ходатайств Навального о приобщении документов и вызове свидетелей, среди которых был и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Адвокат Усманова Генрих Падва в своей речи утверждал, что у Навального нет доказательств того, что фонд «Соцгоспроект», которому Алишер Усманов подарил роскошный особняк, управляется премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

По мнению адвоката, также не доказан факт, что имущество в итоге принадлежит Медведеву.

В своей финальной речи Алексей Навальный подчеркнул, что «этот процесс о том, имеют ли право граждане России задавать вопросы. Спрашивать, откуда взялись деньги».

История конфликта

Противостояние между Усмановым и Навальным в России началось 11 апреля. За полтора месяца до начала судебных заседаний стороны обменялись несколькими видеороликами-обвинениями.

Суть главного из обвинений, опровержения которого требовал Усманов, состоит в том, что передача в дар особняка на Рублевке на самом деле была взяткой премьеру РФ.

Этот факт упоминался в фильме-расследовании «Он вам не Димон», в котором шла речь о собственности Медведева и источниках ее происхождения. Фильм был создан Фондом борьбы с коррупцией, возглавляемым Навальным, и опубликован в YouTube 2 марта этого года. Почти за три месяца 50-минутное расследование собрало 21 миллион просмотров.