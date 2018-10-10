С чем президент Узбекистана вернулся из Франции

Рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном, подписание более десяти документов, дискуссия о ситуации в Афганистане и другие итоги визита Шавката Мирзиёева в Париж.

9 октября в Елисейском дворце прошли переговоры президентов Узбекистана и Франции Шавката Мирзиёева и Эммануэля Макрона, которые узбекская сторона уже назвала плодотворными.

Франция стала первой европейской страной, которую второй президент Узбекистана посетил с официальным визитом, и первым государством Европейского союза, для граждан которого введен туристический безвиз.

По данным пресс-службы узбекистанского лидера, стороны обсудили вопросы укрепления узбекско-французских отношений, обменялись мнениями относительно региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

В центре внимания было развитие торгово-экономического, инвестиционного, энергетического, технологического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в области культуры и искусства, туризма, науки и техники, образования, здравоохранения, археологии и в других сферах.

Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов ведущих университетов Франции, где наши студенты будут обучаться экономике, инженерному делу, сельскому хозяйству, сообщает далее пресс-служба президента РУз.

Стороны обсудили и ситуацию в Афганистане. Была подчеркнута безальтернативность прямого политического диалога, без предварительных условий между всеми сторонами, вовлеченными в конфликт.

Достигнута договоренность о проведении в 2021 году выставки в Лувре, посвященной истории Узбекистана.

Всего же по итогам визита было принято более десяти межправительственных и межведомственных документов.

Днем ранее

Двухдневный официальный визит президента Узбекистана во Францию, состоявшийся по приглашению Эммануэля Макрона, начался в понедельник, 8 октября.

Шавкат Мирзиёев встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Стороны приняли План совместных действий на 2018–2021 годы.

Глава ЮНЕСКО поддержала и некоторые инициативы Узбекистана. В частности, создание под своей эгидой в Самарканде Международного института имени Мирзо Улугбека по формированию культуры мира, толерантности и предотвращению экстремизма, открытие кафедры ЮНЕСКО в Международном университете туризма «Шелковый путь» в Самарканде и другое.

Достигнута договоренность о проведении в Узбекистане регионального форума молодых ученых Центральной Азии и Азиатского форума «Информационные технологии на службе сохранения культурного наследия» в 2019 году в Ташкенте.

В этот же день президент Узбекистана встретился с председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше, который выразил готовность Сената Франции к дальнейшему развитию межпарламентских связей и приданию им системного характера.

Ожидаемо Шавкат Мирзиёев провел встречу и с руководителями крупнейших французских компаний, которых призвал активно участвовать в инвестиционных проектах в Узбекистане.

По итогам визита во Францию намечена реализация проектов с такими французскими компаниями, как «Эйрбас», «Тоталь», «Винчи», «Орано», «Тоталь Эрен», «Веолия» и другими.