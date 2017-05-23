Саммит в Эр-Рияде: место для селфи с президентом Трампом

Президенты Казахстана, Узбекистана и Таджикистана с форума в Эль-Рияде привезли фото с американским президентом.

Главы государств Центральной Азии с гордостью выставляют фото с президентом США Дональдом Трампом, сделанными по время саммита арабо-мусульманских стран и США, состоявшегося 21 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Пресс-служба президента Узбекистана сообщает, что Трамп высоко оценил процесс осуществляемых в стране реформ.

О деталях переговоров ничего не известно. Примечательно, что о воскресной встрече Мирзиёева и Трампа МИД Узбекистана сообщил только 23 мая.

Есть фото с главой Белого дома и у президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Правда, похоже, личную встречу Трамп и Рахмон не проводили.

Казахстанские СМИ сообщают о том, что глава Казахстана Нурсултан Назарбаев первым из глав стран СНГ побеседовал с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Елбасы встретился с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Не обошлось и без курьезов – пользователь «Твиттера» @a_imanaliev заметил, что президенты фотографировались на фоне флага Кыргызстана, который заретушировали на фото с узбекским президентом.

Форум в Саудовской Аравии, в котором приняли участие около 50 лидеров стран с подавляющим мусульманским населением, был посвящен вопросам усиления противодействия экстремизму и терроризму, продвижению идей толерантности, укреплению безопасности, стабильности и сотрудничества.

Ключевым событием саммита стало выступление президента США, ранее не раз высказывавшегося в оскорбительном тоне об исламе и желавшего запретить въезд в его страну для всех мусульман. Его попытку осуществить задуманное после избрания на пост президента пресек суд США.

Выступая в Эр-Рияде, Трамп призвал мусульман самим «вывести» экстремизм из их сообществ и с лица Земли. Сказал, что США не намерены читать лекции, а избирают политику «принципиального реализма», не отягощенную идеологией.