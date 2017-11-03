Сергей Дуванов / Кто воюет против Навального и Собчак

Сегодня в российском общественном мнении культивируется мнение, что и Алексей Навальный, и Ксения Собчак – это проекты Кремля. Спрашивается, откуда этот бред в устах вполне грамотных и адекватных людей?

Понятно, что и очень многие казахстанцы, находясь в сфере влияния российских СМИ и Рунета, разделяют эту точку зрения. Попробуем разобраться в этом.

Думаю, что, с одной стороны, это мнение целенаправленно формирует Кремль, видя и в Навальном, и в Собчак угрозу своим политическим планам, прежде всего касательно президентских выборов 2018 года.

Об этом говорят предвыборные действия властей и акценты, расставляемые ангажированной Кремлем прессы.

Чего стоит выдвижение целой команды женщин-телеведущих, в которой по замыслу политтехнологов Кремля Собчак должна потеряться.

С другой стороны, это мнение активно поддерживается российской демократической элитой, упорно не желающей признавать, что кроме них кто-то еще достоин оппонировать режиму Путина.

Политические эстеты от демократии категорически не хотят понять, что в нынешних условиях популизм с демократическим лицом (Навальный, Собчак) – это лучше, чем умная демократическая риторика, непонятная народу.

15 лет бесполезного противостояния с режимом, умело использующим популизм и имперскую ностальгию масс, ничему их не научили.

Они продолжают брезгливо дистанцироваться от всенародного возмущения, которому Навальный и К° все больше придают политические формы, и благодаря которому они хотят побороть режим Владимира Путина, так ненавидимый демократами.

Но есть ощущение, что Навального и Собчак они ненавидят еще больше. И это диагноз их политической недалекости.

Понять их можно: любые политические успехи Навального или Собчак – это показатель их несостоятельности. Это будет означать крах прежней политически грамотной, построенной на партийной основе концепции противостояния российской автократии.

Соответственно, все нынешние политические гуру и партийные вожди, а также многочисленные эксперты и аналитики окажутся не при делах, а кое-кто – и на свалке истории.

Видимо, отсюда их идиосинкразия на Навального и Собчак, которых они вслед за пропагандистами Кремля объявляют проектами власти.

В итоге, вместо того чтобы поддерживать и помогать тем, кто пытается противостоять режиму, используя недовольство масс, многие «традиционные демократы» делают все, чтобы дискредитировать Навального и Собчак, тем самым работая на Путина и его команду.

На мой взгляд, это называется политической недалекостью, порождаемой неоправданными амбициями и неспособностью адекватно оценивать ситуацию.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы