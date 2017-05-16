Сергей Дуванов / Победа, обреченная на поражение

Очередное празднование 9 Мая показало, что День Победы все больше превращается в идеологическое противостояние людей. Я же предлагаю посмотреть на этот день с точки зрения взаимодействия государства и человека.

Если отбросить все второстепенное, каковым являются споры вокруг символики, то, по сути, идет противостояние между двумя противоположными точками зрения.

Есть люди, которые считают, что неважно, что погибло более 26 миллионов соотечественников, главное, что победили и этим нужно гордиться.

С ними не согласны те, кто, напротив, считает, что гордиться победой, доставшейся столь дорогой ценой – это кощунство.

Глупо гордиться победой в войне, потеряв в пять раз больше людей, чем противник. Чему тут радоваться? В лучшем случае, считают они, это должно быть днем скорби и памяти о погибших в этой войне.

Итак, с одной стороны – люди, радующиеся победе и рассматривающие многомиллионные жертвы как ВЫНУЖДЕННУЮ плату за победу и славящие их как героев.

А с другой – те, кто считает эту победу пирровой, то есть одержанной ценой НЕОПРАВДАННО огромных потерь. То есть как победу, равную поражению. Два подхода, два принципиально разных взгляда на одно историческое событие.

Я сознательно опускаю вопрос о политической составляющей указанного противостояния.

Мы не будем здесь говорить о той политической подоплеке, какую имеет в сегодняшней ситуации акция «Бессмертный полк» и символика в виде гвардейской ленты. Почему?

Потому что здесь не все однозначно. Здесь наряду с политической конъюнктурой присутствует и чисто человеческая благодарность потомков своим дедам и прадедам, отстоявшим независимость и победившим фашизм.

Это можно не принимать, но не уважать это, а тем более запрещать нельзя. У всех есть право на свое мнение, свою оценку истории своей страны.

Я предлагаю взглянуть на победу СССР в этой войне несколько в другом ракурсе – с точки зрения цены этой победы и взаимоотношений государства и человека. По сути, все упирается в отношение к человеку, к тем самым людям, которые своими жизнями обеспечили эту самую победу.

Одни говорят: жизнь простого человека – ничто, если это нужно стране, государству, правящему режиму. Интересы государственной независимости выше человеческих жизней.

Человек – это винтик большого государственного механизма, имя которому – государство, и он должен безотказно ему служить. Его предназначение – жить, работать, творить и, если надо, умирать для страны, а не наоборот.

На весах Истории независимость СССР выше жизней его граждан.

Другие им возражают: грош цена такой победе, если для этого нужно погибнуть более 26 млн человек. Такая победа – это хуже поражения.

Само отношение к людям как к пушечному мясу, по принципу, что «русские бабы еще нарожают» – по-человечески уже поражение. Даже безо всякой войны. Страна, живущая по таким принципам, обречена на вечное поражение и отставание.

Примером тому – постсоветское пространство с его политическим авторитаризмом, экономическим отставанием и социальной ущербностью.

Вот это и есть поражение. Правда, не от фашизма, а от самих себя. От выбранной парадигмы пренебрежения человеческой личностью и человеческой жизнью.

Это прямое следствие гибели тех миллионов, во имя победы. Это поражение гуманитарное, которое с неизбежностью приводит к проигрышу экономическому, социальному и культурному.

Что это действительно так, подтверждает вся послевоенная история СССР и Германии. Отношение к человеку – главный показатель цивилизованности.

В этом Германия, преодолевшая фашизм, оказалась безусловным победителем над страной, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, но так и не сумевшая изменить своего отношения к человеку.

Секрет такой победы прост – как государство относится к человеку, так и человек относится к государству. К его законам, порядкам, традициям, к труду, к окружающим людям.

Люди, переставшие жить и работать для государства, и почувствовавшие, что государство существует для них – это то, что нужно для успешного развития страны. Это убедительно доказано практикой последних ста лет.

Так что страна, выигравшая жестокую войну, в итоге оказалась в статусе проигравшей именно из-за неуважения к человеку как таковому.

Это сохраняется и наглядно проявляется по отношению к тем, кто добыл эту победу в далеком 1945 году. Сегодня участники войны в странах бывшего СССР получают самое маленькое пособие из всех стран, воевавших в этой войне.

Страна, победившая в войне, не в состоянии платить ветеранам больше, чем проигравшая Германия платит ветеранам, воевавшим на стороне нацистов. Согласитесь, это о многом говорит.

Об участниках войны у нас вспоминают один раз в году – 9 Мая. Их поздравляют, власти дарят подарки и выделяют дополнительные пособия. Но праздник проходит, и о ветеранах не вспоминают до следующего 9 Мая, как и о тех 26,6 миллионах, которые так и не узнают, чем закончилась эта война.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы