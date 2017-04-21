Сергей Дуванов / Я «мстю», и «мстя» моя страшна

Владимир Путин способствовал победе Дональда Трампа на выборах президента США из мести Хиллари Клинтон и вопреки интересам России, и своим собственным…

Разведка США обнародовала данные своего расследования кибератак, произошедших во время президентской гонки 2016 года. Документ опубликован на сайте Офиса директора Национальной разведки США (ODNI).

По результатам расследования было сделано два вывода, которые ставят под сомнение победу нынешнего президента США Дональда Трампа на последних выборах.

Вывод первый. Указанные кибератаки были организованы российским правительством и лично президентом Владимиром Путиным.

Вывод второй. По мнению аналитиков Национальной разведки, эти кибератаки повлияли на результаты президентских выборов и, учитывая незначительную разницу голосов у кандидатов, обеспечили победу Дональду Трампу.

Помимо этого расследование дает ответ на вопрос о причинах вмешательства Кремля в выборы президента США.

По мнению разведчиков, основной причиной явилась личная обида Путина на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая в 2011 году, в бытность Госсекретарем США, очень жестко раскритиковала выборы в России, сказав, что результаты были подтасованы.

Таким образом, по мнению разведывательной службы США, президент России на почве личной неприязни дал указание о вмешательстве в американские выборы, с тем чтобы не позволить стать президентом Клинтон, которая его лично не устраивает.

Как тут не вспомнить историю с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который, по слухам, тоже чем-то обидел Путина, за что был наказан войной 2008 года в Северной Осетии, а Грузия в итоге потеряла часть территории.

Это может говорить о том, что Путин очень болезненно реагирует на критику и оскорбления. У него личное превалирует над государственными интересами. Желание отомстить, наказать обидчика оказывается сильнее политической разумности и целесообразности.

Действительно, сложно предположить, что в Кремле не понимали, что Дональд Трамп с его агрессивной и по своей сути имперской политикой куда более опасен для России, чем либеральная Хиллари Клинтон. Очевидно, что ее взвешенная и осторожная политика позволяла бы Путину и дальше спокойно «дразнить гусей», демонстрируя «стальные яйца» крутого мачо.

Более чем очевидно, что выборы Трампа в президенты США были не в интересах России.

Более того, это абсолютно противоречило интересам Путина в качестве этакого крутого мачо в большой политике. Обама с его мягкой, беззубой политикой и шедшая ему на смену точно такая же Клинтон – это был оптимальный вариант для продолжения наступательной и агрессивной политики Кремля.

Ан нет! В данном случае мстительность и личная неприязнь оказались выше интересов страны и собственной политической выгоды. Для таких людей отомстить – это вопрос принципа. Пусть нам будет хуже, но обидчика нужно наказать.

Вот для этого и была проведена данная операция, направленная на дискредитацию кандидата от демократов.

По данным разведчиков, Кремль использовал румынского хакера Guccifer 2.0, а также публиковал похищенные им данные через порталы DCLeaks.com и WikiLeaks.

Помимо хакерских атак также был организован слив компромата, публиковались пропагандистские материалы в СМИ, а также организовывалась работа троллей в социальных сетях. К чему это привело – известно.

При этом, чтобы оправдать политически неграмотное решение о поддержке Трампа, российские власти публично стали спекулировать ничего не значащими предвыборными заявлениями миллиардера о необходимости дружбы с Россией. Обманутые россияне на это клюнули, поверив, что Трамп – друг, а Клинтон – враг.

Сегодня приходит прозрение: россияне начинают понимать, что Кремль их обманул. Трамп, которого они поддерживали и победе которого так радовались, в плане имперских амбиций Кремля оказался гораздо хуже Обамы.

Получается, что из-за мстительности Путина Россия получила на свою голову агрессивного и непредсказуемого Трампа, который, собственно, для того и пришел во власть, чтобы доказывать, что Америка сильнее всех, а он – самый крутой президент.

Учитывая мощь и влияние США, ничего хорошего от такого трампизма России не светит.

Сегодня окружение Путина разводит руками: мол, мы его поддерживали как могли, а он нам в качестве благодарности отбомбился в Сирии и грозит новыми санкциями.

А в ответ – многомиллионное: «У-у-у-у, сука!»

И только отдельные возмущенные голоса: «А чем вы думали раньше?»

Но они пока тонут в имперской истерии, охватившей Россию.

Сергей Дуванов — журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы