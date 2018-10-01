Шавкат Мирзиёев с супругой сфотографировались у Тадж-Махала

Первый государственный визит президента Узбекистана с супругой в Индию не мог обойтись без фото у Тадж-Махала, но это не всё… Есть договоренность по урану и другое…

30 сентября начался первый государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию, сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня Мирзиёева приняли президент Республики Индия Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди.

На встрече обсуждались возможности двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, высоких технологиях, медицине, фармацевтике, туризме и других областях.

Накануне визита Сухроб Холмурадов, вице-премьер, председатель Госкомитета по инвестициям Узбекистана, говорил, что его страна заинтересована в расширении прямых поставок в Индию уранового концентрата, цветных металлов, кабельной и химической продукции, а также овощей и фруктов.

Также Ташкент рассчитывает принять участие в международном транспортном проекте «Север – Юг» (Индия – Иран – Азербайджан – Россия – Казахстан), который будет способствовать повышению транспортно-транзитного потенциала региона.

Накануне визита, 28 сентября, в Дели состоялся индийско-узбекский бизнес-форум. В нем приняли участие более 300 представителей министерств, ведомств и компаний Узбекистана, а также крупного индийского бизнеса.

По итогам форума Госкомитет по инвестициям РУз озвучил, что достигнуты договоренности о реализации 50 совместных проектов на сумму около 3 миллиардов долларов США.