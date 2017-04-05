Шведская компания Telia покинет Центральную Азию до конца 2017 года

Европейская телекоммуникационная компания надеется договориться с таджикскими властями, сорвавшими сделку по продаже Tcell, и готовит к продаже свой бизнес в Узбекистане и Казахстане.

Один из крупнейших в Европе телекоммуникационных холдингов спешит закончить свое «большое азиатское приключение» – намеревается уйти с рынков Центральной Азии уже в этом году. Об этом 4 апреля сообщили Ц-1 в компании Telia.

Шведско-финской компании TeliaSonera, в прошлом году изменившей название на Telia Company, принадлежат контрольные пакеты акций крупных мобильных операторов в регионе: Tcell (Таджикистан) – 60%, Ucell (Узбекистан) – 99,2% и Kcell (Казахстан) – 51%.

Смену названия на рынке связывают с желанием вызывать поменьше ассоциаций со скандалом о даче взятки в 2007 году Гульнаре Каримовой, старшей дочери президента Узбекистана, за получение лицензии и продвижение на рынке страны. Хотя в компании эту версию опровергают.

Впервые планы покинуть Центрально-Азиатский регион были озвучены еще в сентябре 2015 года.

К казахстанским активам якобы проявлял интерес турецкий оператор Turkcell, покупателя узбекского бизнеса активно ищут.

Сделка в Таджикистане сорвана

Первая из сделок была запланирована в Таджикистане – Telia намеревалась продать за 39 млн долларов 60% акций своему партнеру-совладельцу Tcell – AKFED – Фонду Ага Хана по экономическому развитию (Ага Хан – духовный лидер исмаилитов, который оказывает значительную помощь Памиру и Таджикистану).

4 апреля в компании Telia заявили о срыве планов – срок завершения сделки истек 31 марта, но Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана не дала предусмотренного законодательством разрешения. Документы были поданы еще в середине октября 2016 года. По закону ведомство должно ответить не позже, чем через 30 дней.

В течение последних месяцев Telia не раз призывала таджикские власти повлиять на ситуацию и не медлить с ответом, но тщетно.

Представительница Telia Джоанна Хенсон заверила, что обе стороны сорвавшегося соглашения будут пытаться его все же заключить, установив новые сроки.

Отпустит ли Таджикистан европейцев и на каких условиях – пока неизвестно. По итогам налоговой проверки деятельности Tcell – одного из крупнейших таджикских мобильных операторов, на компанию был наложен штраф в сумме 155 млн сомони (20 млн долларов США) – за «нереализованный» доход.

В телекоммуникационном холдинге назвали ситуацию неприемлемой, подчеркнув, что в таджикском законодательстве нет понятия «возможного» или «недополученного» дохода.

Неправомерные претензии налоговиков и молчание Антимонопольного комитета Таджикистана можно расценивать как приглашение разрешить конфликт неформальным путем, но шведская компания вряд ли выйдет за пределы правового поля, учитывая ущерб и удар по репутации, полученные в Узбекистане.

Скандал в Узбекистане обходится дорого

Скандал вокруг сомнительных сделок TeliaSonera (главные акционеры компании – шведское и финское правительство) и участия в них Гульнары Каримовой разгорелся в 2012 году после расследования шведского общественного телевидения.

По данным Организации по расследованию организованной преступности OCCRP, Гульнара Каримова получила от TeliaSonera 381 млн долларов и рассчитывала еще на 75 млн долларов.

Деньги, полученные от мобильных операторов, были отмыты через покупку активов в разных странах мира, в том числе в США, Бельгии, Швеции и Швейцарии.

Расследование уголовных дел, возбужденных в США, Нидерландах, Швеции и Швейцарии, продолжается по сегодняшний день.

На счетах компаний, связанных с Гульнарой Каримовой, арестовано около 850 млн долларов США.

С 17 февраля 2014 года она находится под домашним арестом в своем доме в Ташкенте, хотя достоверных сведений о ее местонахождении нет. Никакие обвинения в Узбекистане ей не предъявлены.

В декабре 2016-го в Ташкенте ее допросил представитель Швейцарской прокуратуры в присутствии адвоката.

Ущерб – 1,4 млрд долларов

В компании Telia в связи с этой историей сменилось руководство, которое признало, что доходы из-за удара по репутации упали почти на 5%, но это еще не все.

Власти США и Нидерландов по результатам расследования этого дела осенью 2016 года предложили Telia урегулировать дело выплатой штрафа на сумму 1,4 млрд долларов США.

«Я неоднократно говорил, что вхождение компании в Узбекистан было неэтично и неправомерно, – сообщается в заявлении председателя компании по этому поводу. – Мы готовы взять на себя полную ответственность и сотрудничаем с властями, чтобы внести ясность».

Но размеру наказания в компании ужаснулись – и сели за стол переговоров с властями, переговоры продолжаются по сегодняшний день.

Тем временем Telia пытается избавиться от активов в столь проблемном Центрально-Азиатском регионе. Слишком дорого европейцам обошлось азиатское гостеприимство.