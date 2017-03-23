Шведская полиция расследует дело об угрозах узбекской правозащитнице

Дилобар Эркинзода – узбекская активистка, проживающая в Швеции, пожаловалась в полицию на угрозы в Фейсбуке от бывших соотечественников.

Полиция Швеции 21 марта начала расследование по заявлению о преследовании в соцсетях узбекской правозащитницы – 31-летней Дилобар Эркинзоды (Худайбергеновой), эмигрировавшей в Швецию. Об этом Дилобар написала пост на своей страничке в Фейсбуке.

«С 14 марта мне начали поступать угрозы с семи аккаунтов, – рассказала она Ц-1. – Неизвестные мне люди призывали других убить меня и мою семью, обзывали меня «стукачкой» и «проституткой». Я не знаю, чем вызваны эти угрозы».

Дилобар говорит, что не обращала внимания на оскорбления в ее адрес, но открытые призывы к расправе над ее семьей не намерена оставлять без внимания.

Активистка перечисляет фамилии пользователей, с аккаунтов которых ей угрожали: Тоштемир Маткаримов, Дадахон Хамидов, Исокжон Зокиров, Мухаммед Угизхан Угли, Муслим Тога, Жафар Шакиров, Александр Курт.

По словам нашей собеседницы, пользователи аккаунтов применяют разную тактику: одни делают вид, что защищают, другие – открыто призывают, чтобы узбекскую мигрантку и ее семью вышвырнули из Швеции.

Фейсбук раскроет данные

Эркинзода говорит, что среди европейских стран Швеция занимает одно из первых мест по раскрытию правонарушений в социальных сетях. По требованию шведской полиции администрация Фейсбука предоставляет полную информацию о пользователе.

Определив личность по IP-адресу, полиция отправит запрос в страну проживания подозреваемого. «Героев», оскорбляющих мигрантку из Узбекистана, можно найти с помощью операторов сотовой связи и провайдеров в Интернете, если они пишут с телефонов или сидят в интернет-кафе.

«Даже если они удалят аккаунты или оскорбления, это не поможет: Фейсбук хранит пользовательские данные», – утверждает Дилобар.

Сестра известного узника «Жаслыка»

Дилобар Эркинзода известна как правозащитница и активист движения «Қўрқмаймиз» («Мы не боимся»), которое началось с флешмоба в августе 2014 года. Около сотни человек разместили свои фото в соцсетях с табличкой «Мы не боимся».

Также Дилобар принимала участие в кампании против отмены смертной казни в Узбекистане. Родной брат Дилобар – Искандер Худайбергенов уже 17 лет отбывает срок в самой страшной узбекской тюрьме – «Жаслыке».

В ноябре 2002-го Худайбергенов был приговорен к расстрелу по 159-й статье УК («Организация преступной группы с целью пропаганды идей религиозного экстремизма»). Признание у Искандера выбили под пытками.

После отмены смертной казни близкие родственники ни разу не получили свидания с Худайбергеновым. Вся семья Эркинзоды вынуждена была эмигрировать в Швецию в середине 2000-х.