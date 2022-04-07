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    Сила красного флага СССР и Знамени Победы на Украине

    Российские военнослужащие самовольно — инстинктивно, по зову сердца — водружают Знамя Победы СССР на свои машины, а украинский военный топчет красный флаг, вырвав его из рук трясущейся старушки…

    Российские военные водружают Знамя Победы СССР...
    Российские военные водружают Знамя Победы СССР…

    Российское командование не давало приказ своим военным водружать красное Знамя Победы на свои танки, на флагштоки в захваченных районах, городах Украины.

    Но российские военные это делают, хотя многим из них, это точно, нет 30 лет, а значит, они ни одного дня не жили в СССР, не знают как их родители величия красного флага с золотой звездой и серпом и молотом.

    Но нельзя не замечать, как российские солдаты наполняются особой гордостью, когда едут под красным знаменем, они позируют на его фоне, водружают его над зданиями административных центров или у въездов в населенные пункты.

    Дело в том, что эти солдаты не манкурты, они не те, не помнящие родства, не люди без рода и племени. Они — потомки победителей, водрузивших красное Знамя Победы в 1945 году над Берлином, они внуки и правнуки строителей социализма, первого в мире государства рабочих и крестьян.

    Олег Царев - украинский политик, выступающий за Украину без нацизма...
    Олег Царев — украинский политик, выступающий за Украину без нацизма…

    Во всем мире ни у одного народа, кроме советского, нет более сильного символа, чем красное Знамя Победы.

    И только самый большой идиот или же враг народа мог отказаться от того, что символизировало величайшую в истории человечества победу, от того, за что отданы как минимум 26 млн жизней советских людей.

    И не удивительно, что сегодня, столкнувшись снова с нацизмом на Украине, с последышами гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры, со всей натовской ордой, со смертельной опасностью войны — российские солдаты инстинктивно, по наитию, но тянутся к Знамени Победы.

    Они хотят получить его силу, энергию и защиту. В трудный час, в смертельный час, протянуть руку к своим великим предкам, осозная, наконец, кто же они на самом деле…

    На канале в Телеграмме появилось другое видео, его записали украинские военнослужащие.

    Пожилая пара — старик со старухой — перепутали хлопцев в форме, решили, что это русские. Бабушка выбегает из дома с красным флагом СССР, она радуется, что пришли свои, освободители.

    Украинской военный спрашивает ее: «Вы нас ждали?» — Она держит в руке флаг СССР и отвечает: «Мы вас ждали, мы молились за вас, за Путина, за весь народ».

    Военный делится с ней своим пайком, затем просит у нее флаг, бросает его на землю и начинает топтать со словами: «Слава Украине».

    Бабушка беспомощно смотрит… Затем она складывает в пакет продукты и возвращает их со словами: «За этот флаг мои родители воевали, а вы наступили…»

    Советская бабушка и украинский солдат...
    Советская бабушка и украинский солдат…
    Источник:Ц-1
    Темы: Война России на Украине
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