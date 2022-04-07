Сила красного флага СССР и Знамени Победы на Украине

Российские военнослужащие самовольно — инстинктивно, по зову сердца — водружают Знамя Победы СССР на свои машины, а украинский военный топчет красный флаг, вырвав его из рук трясущейся старушки…

Российское командование не давало приказ своим военным водружать красное Знамя Победы на свои танки, на флагштоки в захваченных районах, городах Украины.

Но российские военные это делают, хотя многим из них, это точно, нет 30 лет, а значит, они ни одного дня не жили в СССР, не знают как их родители величия красного флага с золотой звездой и серпом и молотом.

Но нельзя не замечать, как российские солдаты наполняются особой гордостью, когда едут под красным знаменем, они позируют на его фоне, водружают его над зданиями административных центров или у въездов в населенные пункты.

Дело в том, что эти солдаты не манкурты, они не те, не помнящие родства, не люди без рода и племени. Они — потомки победителей, водрузивших красное Знамя Победы в 1945 году над Берлином, они внуки и правнуки строителей социализма, первого в мире государства рабочих и крестьян.

Во всем мире ни у одного народа, кроме советского, нет более сильного символа, чем красное Знамя Победы.

И только самый большой идиот или же враг народа мог отказаться от того, что символизировало величайшую в истории человечества победу, от того, за что отданы как минимум 26 млн жизней советских людей.

И не удивительно, что сегодня, столкнувшись снова с нацизмом на Украине, с последышами гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры, со всей натовской ордой, со смертельной опасностью войны — российские солдаты инстинктивно, по наитию, но тянутся к Знамени Победы.

Они хотят получить его силу, энергию и защиту. В трудный час, в смертельный час, протянуть руку к своим великим предкам, осозная, наконец, кто же они на самом деле…

На канале в Телеграмме появилось другое видео, его записали украинские военнослужащие.

Пожилая пара — старик со старухой — перепутали хлопцев в форме, решили, что это русские. Бабушка выбегает из дома с красным флагом СССР, она радуется, что пришли свои, освободители.

Украинской военный спрашивает ее: «Вы нас ждали?» — Она держит в руке флаг СССР и отвечает: «Мы вас ждали, мы молились за вас, за Путина, за весь народ».

Военный делится с ней своим пайком, затем просит у нее флаг, бросает его на землю и начинает топтать со словами: «Слава Украине».

Бабушка беспомощно смотрит… Затем она складывает в пакет продукты и возвращает их со словами: «За этот флаг мои родители воевали, а вы наступили…»