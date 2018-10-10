Скорый визит Шавката Мирзиёева во Францию

Первый официальный визит президента РУз в государство Евросоюза — Францию — 8–9 октября походил на молниеносную разведку возможностей страны, выходящей из мировой изоляции.

Официальные СМИ Узбекистана сообщают, что в ночь на 10 октября президент Шавкат Мирзиёев уже вернулся в Ташкент.

Его визит во Францию, проходивший 8–9 октября, был более чем кратким. Он походил на визит вежливости и отметку новой высоты во внешних отношениях страны, которая еще недавно находилась в списках мировых изгоев из-за положения с правами человека и коррупции.

Главным моментом визита была, конечно же, встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, принявшим Шавката Мирзиёева 9 октября в Елисейском дворце после состоявшейся до этого на площади Почета в Париже церемонии официальной встречи президента РУз.

Обмен и удовлетворение

Как сообщает Государственное информагентство Узбекистана УзА, во время встречи Макрон и Мирзиёев обсудили дальнейшее укрепление узбекско-французских отношений, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

Далее УзА пишет: «Эммануэль Макрон выразил удовлетворение встречей с главой нашего государства в Париже и отметил, что осуществляемые в Узбекистане мудрая политика и широкомасштабные реформы способствуют не только повышению благосостояния населения, вхождению страны в число ведущих государств, но и обеспечению мира и стабильного развития в Центральной Азии».

Другой важной составляющей визита Мирзиёева было налаживание отношений с крупными представителями французского бизнеса.

Какие в итоге договоры могут быть заключены – не сообщается, но говорится, что намечены к реализации проекты с такими французскими компаниями, как «Эйрбас», «Тоталь», «Винчи», «Орано», «Тоталь Эрен», «Веолия», «Фивс Штейн», «Буиг», «Ранжис», и многими другими.

Незамечен во Франции

Во Франции визит Мирзиёева остался практически незамеченным: о нем не пишет ни одно из ведущих изданий страны. Нет информации о визите президента РУз ни на официальном сайте Елисейского дворца, ни на сайте правительства Франции.

Активный пользователь соцсетей Макрон не написал о встрече с главой Узбекистана на своей странице в Фейсбуке, не посвятил ни одного знака на Твиттере.

9 октября Макрону запомнился выступлением перед 200 предпринимателями из сферы новых технологий на конференции «La French Tech”, о чем писал в cоцсети, выкладывая фото и видео.

Реакция или скорее ее отсутствие на визит Шавката Мирзиёева в Париж в этой стране и за ее пределами, говорит о роли и значении Узбекистана на мировой арене, которые можно назвать мизерными.

Но визит был важен для Узбекистана, и это справедливо отмечают СМИ страны. Республика возвращается в нормальность после 27 лет диктатуры и тоталитаризма, но предстоит сделать еще больше, чтобы в следующий раз передвижения по миру лидера государства имели значение не только для узбекистанцев.