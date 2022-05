Смерть западной журналистики и не только

Западные СМИ утверждают, что сдача в плен украинской армии, в том числе нацбатальона «Азов» на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, — это «эвакуация». Война на Украине срывает одно покрывало с Запада за другим…

На востоке Украины, в городе Мариуполе наступил переломный момент. С 16 мая идет сдача в плен сотен боевиков нацистского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ (Вооруженные силы Украины), бывших заблокированными в подземных помещениях металлургического завода «Азовсталь».

Министерство обороны России сообщило, что на утро 18 мая с «Азовстали» вышли и сдались в плен 959 человек, 80 — тяжелораненых, последние в экстренном порядке доставляются в больницу Новоазовска на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Остальных пленных украинских военнослужащих, по данным работающих на линии фронта российских журналистов, перевозят на территорию Россию, сдавшихся 17 мая поместили в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону.

Сдача в плен на «Азовстали» продолжается, российские военкоры говорят, что в подземельях находились порядка 2400 военнослужащих, среди них несколько сот иностранных наемников, включая офицеров из стран НАТО.

Российские власти отметают спекуляции о возможности обмена пленных «азовцев». Госдума уже сегодня рассмотрит постановление о запрете обмена лиц, участвовавших в нацистских формированиях, российские законодатели говорят о намерении добиться суда над всеми, кто присягнул нацистской идеологии, убивал людей.

Сдача в плен нацбатальона «Азов» — это мощный удар по киевской власти, как и стоящему у него за спиной Западу. «Азов» был не только символом современной украинской армии, но и самой Украины, в нем сосредоточилась и выражалась новая идеология страны, определявшая и идентичность, и цели, и союзников — украинский национализм и неонацизм.

Да, самое страшное, когда крушится идеал. Именно поэтому очевидный факт сдачи в плен «азовцев» и наряду с ними военнослужащих ВСУ был воспринят как в самой Украине, так и на Западе на уровне абсолютного отрицания, граничащего с психическим расстройством.

Кадры украинских пленных, подвергающихся обыску российскими солдатами, которые потом под дулами автоматов проходят в автобусы или же на носилках грузятся в машины скорой помощи, а затем перевозятся вглубь территории ДНР и даже дальше в России, а колонну сопровождает танк с ненавистной буквой «Z» — это, оказывается, «эвакуация».

В украинских СМИ некоторые «аналитики» даже заявляют, что сдавшиеся в плен совершили акт героизма, так как своим поступком они «деморализовали» противника, они победили, добившись своей «эвакуации».

Но если украинские СМИ еще можно понять, что им остается делать, всё рушится, страна теряет свой стержень, свою ось, кроме того, говорить сегодня правду на Украине смерти подобно, то западные СМИ просто пробивают очередное дно пропаганды и лжи.

Флагман «демократических» Соединенных Штатов Америки газета New York Times сделала следующее сообщение о сдаче в плен «азовцев» и «всушников»: «Срочные новости: Украина завершила свою «боевую миссию» в Мариуполе и заявила, что бойцов эвакуируют, что свидетельствует об окончании боя на сталелитейном заводе».

Breaking News: Ukraine ended its “combat mission” in Mariupol and said fighters were being evacuated, signaling that the battle at a steel plant was over. https://t.co/XWTQLrzzLG

— The New York Times (@nytimes) May 16, 2022