Смерть западной журналистики и не только

Западные СМИ утверждают, что сдача в плен украинской армии, в том числе нацбатальона «Азов» на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, — это «эвакуация». Война на Украине срывает одно покрывало с Запада за другим…

На востоке Украины, в городе Мариуполе наступил переломный момент. С 16 мая идет сдача в плен сотен боевиков нацистского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ (Вооруженные силы Украины), бывших заблокированными в подземных помещениях металлургического завода «Азовсталь».

Министерство обороны России сообщило, что на утро 18 мая с «Азовстали» вышли и сдались в плен 959 человек, 80 — тяжелораненых, последние в экстренном порядке доставляются в больницу Новоазовска на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Остальных пленных украинских военнослужащих, по данным работающих на линии фронта российских журналистов, перевозят на территорию Россию, сдавшихся 17 мая поместили в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону.

Сдача в плен на «Азовстали» продолжается, российские военкоры говорят, что в подземельях находились порядка 2400 военнослужащих, среди них несколько сот иностранных наемников, включая офицеров из стран НАТО.

Российские власти отметают спекуляции о возможности обмена пленных «азовцев». Госдума уже сегодня рассмотрит постановление о запрете обмена лиц, участвовавших в нацистских формированиях, российские законодатели говорят о намерении добиться суда над всеми, кто присягнул нацистской идеологии, убивал людей.

Сдача в плен нацбатальона «Азов» — это мощный удар по киевской власти, как и стоящему у него за спиной Западу. «Азов» был не только символом современной украинской армии, но и самой Украины, в нем сосредоточилась и выражалась новая идеология страны, определявшая и идентичность, и цели, и союзников — украинский национализм и неонацизм.

Да, самое страшное, когда крушится идеал. Именно поэтому очевидный факт сдачи в плен «азовцев» и наряду с ними военнослужащих ВСУ был воспринят как в самой Украине, так и на Западе на уровне абсолютного отрицания, граничащего с психическим расстройством.

Кадры украинских пленных, подвергающихся обыску российскими солдатами, которые потом под дулами автоматов проходят в автобусы или же на носилках грузятся в машины скорой помощи, а затем перевозятся вглубь территории ДНР и даже дальше в России, а колонну сопровождает танк с ненавистной буквой «Z» — это, оказывается, «эвакуация».

В украинских СМИ некоторые «аналитики» даже заявляют, что сдавшиеся в плен совершили акт героизма, так как своим поступком они «деморализовали» противника, они победили, добившись своей «эвакуации».

Но если украинские СМИ еще можно понять, что им остается делать, всё рушится, страна теряет свой стержень, свою ось, кроме того, говорить сегодня правду на Украине смерти подобно, то западные СМИ просто пробивают очередное дно пропаганды и лжи.

Флагман «демократических» Соединенных Штатов Америки газета New York Times сделала следующее сообщение о сдаче в плен «азовцев» и «всушников»: «Срочные новости: Украина завершила свою «боевую миссию» в Мариуполе и заявила, что бойцов эвакуируют, что свидетельствует об окончании боя на сталелитейном заводе».

Breaking News: Ukraine ended its “combat mission” in Mariupol and said fighters were being evacuated, signaling that the battle at a steel plant was over. https://t.co/XWTQLrzzLG — The New York Times (@nytimes) May 16, 2022

CNN: «Украинские силы заявили, что завершили свою «боевую задачу» в осажденном Мариуполе, сотни людей эвакуированы с металлургического завода «Азовсталь».

Ukrainian forces say they have ended their "combat mission" in besieged Mariupol, as hundreds are evacuated from the Azovstal steel plant. https://t.co/fN5qor3ooc pic.twitter.com/h3x7jSvS1Y — CNN International (@cnni) May 16, 2022

Агентство «Рейтер»: «Командир» на «Азовсталь» говорит, что он выполнил приказ по сохранению жизней».

Azovstal commander says obeys order to save lives https://t.co/zGgXfFpoQr pic.twitter.com/TFIOIjDfNV — Reuters (@Reuters) May 16, 2022

Британская газета «Гардиан»: «Российско-украинская война: самая кровопролитная битва завершилась эвакуацией украинских военных с Мариупольского металлургического комбината».

Russia-Ukraine war: bloodiest battle ends as Ukrainian fighters evacuated from Mariupol steel plant – live https://t.co/ryPykwoxYc — The Guardian (@guardian) May 17, 2022

Британский телеканал Sky-News: «Десятки тяжелораненых украинских военных прибыли в Новоазовск после эвакуации с меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе».

Dozens of badly-wounded Ukrainian soldiers have arrived in Novoazovsk after being evacuated from Azovstal steel plant in the city of Mariupol https://t.co/cAP8Kq33Xs — Sky News (@SkyNews) May 17, 2022

Что ж, оказывается, разоружение тебя противником, вывоз на его территорию и заключение под стражу для дальнейших следственных мероприятий и возможного суда — это выполнение боевой задачи, контролируемый тобой акт — «эвакуация», утверждает западная пресса, публикуя при этом фото свидетельства обратного.

Очевидность происходящего была бы понятна и ребенку, но крупные издания, флагманы «цивилизованного мира», «свободного мира», в которых работают взрослые люди находят для себя возможным вот так переворачивать все с ног на голову.

Збигнев Бжезинский, один из самых влиятельных идеологов США, стоявший на идее американской исключительности и потому на праве на их гегемонию над миром, писал, что когда в декабре 1991 года над Кремлем в Москве был спушен красный флаг, то «статус России в глазах многих опустился до уровня простого национального государства, которое больше не олицетворяет какие-то трансцендентальные и транснациональные ценности».

Этот американский ястреб, умерший в 2017 году в возрасте 89 лет, до смерти был убежден, что России не подняться снова до уровня сверхдержавы, так как она не сможет интеллектуально обосновать новую идеологию, которая привлекла бы на ее сторону людей в самых разных странах мира и помогла завоевать потерянные позиции.

«Для противостояния американской «гегемонии» Россия должна заручиться международной поддержкой, а это в свою очередь требует солидного интеллектуального обоснования», — писал Бжезинский в книге «Атлантическая повестка».

Какую же идеологию, на взгляд Бжезинского, США несут миру. Это, прежде всего, идеи свободы, демократии, прав человека, массовой культуры и глобализм, утверждал он. И так оно и было, до тех пор, пока все более входившие в роль «гегемона» США в терниях борьбы за мировое господство не начали терять свои одежды, да так, что давно наступил момент сказать: «а король-то голый».

То, как разоблачают себя сегодня ведущие западные СМИ, которые просто врут или скрывают правду, ведя пропаганду на стороне марионеточного правительства в Киеве, опирающегося на штыки нацистов в фашистской свастике, — это момент, когда уже Запад на наших с вами глазах теряет свою трансцендентность и трансграничность.

Идеология или смерть

Ложь, подмена понятий, перевернутая реальность, называние белого черным и наоборот — не могут быть идеологией, которая вызывала бы симпатии и поддержку в глазах большинства людей в мире, желание жить как они, быть как они.

Сложно представить сегодня даже на минуту какой-нибудь семинар по журналистике с участием тренеров из когда-то престижных и уважаемых CNN, New York Times, BBC… А мы когда-то им верили, смотрели на них снизу верх и учились у них «международным стандартам», объективной и честной журналистике.

Товарищ Сталин говорил: «Без идеологии — нам смерть». Иосиф Виссарионович знал, что говорил. И прав Бжезинский, когда тоже утверждает, что чтобы захватить и завлечь людей надо завоевать их умы и сердца, а для этого нужна интеллектуально обоснованная идея.

Сегодня идея «свободного, демократического мира» на Западе не просто разваливается или крушится, она саморазоблачилась, обесценилась и потрепалась до того, что не вызывает ничего, кроме сожаления и усмешки.

А без идеологии им смерть, и слава Богу.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1