Новости, аналитика и мнения
из Узбекистана

Контент

    • >
    • Мир

    Сокрушительной победы новому лидеру Ирана! 

    В Иране избран новый духовный лидер, им стал сын погибшего мученника аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи — желаем ему и всем персам скорейшей и сокрушительной победы над коалицией Эпштейна.

    Моджтаба Хаменеи - новый аятолла Ирана; фото: скриншот Интерфакс
    Моджтаба Хаменеи — новый аятолла Ирана; фото: скриншот Интерфакс

    Моджтаба Хаменеи, 56-летний сын убитого духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи — был назначен советом экспертов страны на освободившийся пост его отца.

    По сообщениям СМИ, новый духовный лидер страны был выдвинут Корпусом стражей исламской революции (КСИР), известным как наиболее консервативная часть иранской власти, выступающая против любых компромиссов в отношении США и Израиля.

    Новый иранский рахбар приступает к служению своему народу на высшем государственном посту в наиболее сложный период как в истории Ирана, так и его семьи.

    Агрессия и нападение на Иран коалиции Эпштейна (Израиля и США), начавшаяся утром 28 февраля, в первую очередь ознаменовалась ударом по дому аятоллы Али Хаменеи, в ходе которого был убит сам лидер, его супруга, дочь, зять и маленькая внучка.

    Второй приоритетной целью после рахбара коалиция Эпштейна выбрала, согласно их традициям ритуального насилия и убийства детей, начальную школу в городе Минабе, где под прицельными бомбовыми ударами были убиты более 160 девочек в возрасте от семи до 12 лет.

    Похороны убитых детей в Иране коалицией Эпштейна; фото: страница ДНР
    Похороны убитых детей в Иране коалицией Эпштейна; фото: страница ДНР

    Накануне весь персидский народ прощался с этими невинными жертвами, они были погребены на одном кладбище, для которого было отведено целое поле, и которое стало местом паломничества и выражения боли и солидарности тысяч и тысяч иранцев, а также людей доброй воли по всему свету.

    Сегодня наступил пятый день военной кампании Израиля и США против Ирана. И, похоже, не случайно ее вдохновители назвали ее «яростью», да еще «эпической», хотя для большинства людей мира, она с головы до ног — «эпштейновская», и, очевидно, что они в ней уже захлебываются, впадают в подлинное бешенство, теряют рассудок.

    Как известно, «как корабль назовешь, так он и поплывет». Согласно толковому словарю, «ярость — это крайняя, предельная форма гнева, характеризующаяся высокой интенсивностью, потерей самоконтроля. В отличие от просто гнева «ярость» сопровождается снижением способности мыслить рационально».

    «Ярость» также характеризуется состоянием бешенства, агрессивной реакцией до состояния аффекта, когда эмоции затмевают разум, проходят мимо сознания человека…

    Прощание с детьми в Минабе - жертв "эпштейновской ярости" Трампа и Нетаньяху...
    Прощание с детьми в Минабе — жертв «эпштейновской ярости» Трампа и Нетаньяху…

    Что-то похожее уже наблюдается в поведении второго после главы Израиля Беньямина Нетаньяху агрессора президента США Дональда Трампа. Он явно не здоров, путается в мыслях и показаниях, но зол, в ярости, просто взбешен.

    Глядя же на спокойное, вдумчивое и умное лицо рахбара Ирана Моджтабы Хаменеи, не остается сомнений, что он способен противопоставить коалиции Эпштейна холодный рассудок, точный расчет и несгибаемую волю и силу духа.

    Помимо великого долга перед страной и народом у нового аятоллы есть огромная личная мотивация отомстить за убитого родителя, перед его глазами пример отца — воина и мученика, который не скрывался и не прятался, а принял смерть за свободу и победу Ирана.

    А мы желаем Ирану и всем свободным и моральным людям Земли — скорейшей победы персидского народа и сокрушения коалиции Эпштейна, вобравшей в себя все немыслимое и невообразимое зло того ада, из которого они вышли и которому только и служат.

    Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Война на Ближнем Востоке, Джеффри Эпштейн
    Теги: аятолла Хаменеи Джеффри Эпштейн Дональд Трамп Иран США
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Объединиться вокруг Ирана! — против острова Эпштейна… 

    Узбекистан Шавката Мирзиеева молчит и не смеет… Он в числе нищих духом и продажных, присягнувших острову Эпштейна во времена «последней битвы». Но я на стороне Ирана. И вы - должны быть тоже. И мы - победим.

    Мир
    Безопасность

    Абсолютное зло — США за продолжение геноцида палестинцев

    США заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН по гуманитарному перемирию в Газе, идя наперекор всему человечеству, - сеанс саморазоблачения американской сути и «ценностей» продолжается… 

    Мир
    Общество

    Почему евреи живут без зазрения совести на оккупированных землях?

    Мучила бы вас совесть, если бы вы захватили чужой дом и его хозяев отправили бы в лагерь для беженцев, ставший для них тюрьмой? Любую же их попытку вернуть свое - выжигали бы огнем и мечом? Как так могут жить евреи - объяснял израильский журналист Гидеон Леви.

    Мир

    Выбор редактора

     Права человека

    Жертвы сардобинского прорыва снова перед судом Узбекистана…  

    Какое решение вынесет Сырдарьинский облсуд в отношении бездомных жертв прорыва Сардобинского водохранилища, оштрафованных на 1000 долларов за пикет в Ташкенте, - ведь они так надоели властям РУз?

    Узбекистан

    Объединиться вокруг Ирана! — против острова Эпштейна… 

    Узбекистан Шавката Мирзиеева молчит и не смеет… Он в числе нищих духом и продажных, присягнувших острову Эпштейна во времена «последней битвы». Но я на стороне Ирана. И вы - должны быть тоже. И мы - победим.

    Мир
    Права человека

    Бизнес президента Узбекистана Шавката Мирзиеева?

    Постановление президента РУз о преобразовании Нацбанка (НБУ) в АО - позволило в интересах частных акционеров принудить тысячи фермеров расписаться за не выданные кредиты и вымогать их погашения с процентами. 

    Узбекистан
    Общество

    Дело о штрафах против жертв Сардобы — в Сырдарьинском облсуде…

    Хватит ли толики совести и здравого смысла Сырдарьинскому облсуду, куда поступила кассационная жалоба жертв Сардобинского потопа? - их оштрафовали за пикет Ташкенте с требованием обещанного жилья.

    Узбекистан
    Общество

    Сардоба, или Система Узбекистана в условиях баев и батраков

    Суд в Сырдарьинской области РУз спустя почти шесть лет после обрушения Сардобинского водохранилища оштрафовал на 1000 долларов оставшихся без домов людей - на пикете в Ташкенте они требовали новое жилье…

    Узбекистан

    Новости из Мирa

    Объединиться вокруг Ирана! — против острова Эпштейна… 

    Узбекистан Шавката Мирзиеева молчит и не смеет… Он в числе нищих духом и продажных, присягнувших острову Эпштейна во времена «последней битвы». Но я на стороне Ирана. И вы - должны быть тоже. И мы - победим.

    Мир
    Безопасность

    Венесуэлу возглавила дочь социалиста, убитого под пытками  

    Не так скоро, президент Трамп! Выпавшее из рук Николаса Мадуро знамя Венесуэлы подхватила Делси Родригес, дочь основателя Cоциалистической лиги страны, похищенного и убитого под пытками в 1976 году. 

    Мир