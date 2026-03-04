В Иране избран новый духовный лидер, им стал сын погибшего мученника аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи — желаем ему и всем персам скорейшей и сокрушительной победы над коалицией Эпштейна.

Моджтаба Хаменеи, 56-летний сын убитого духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи — был назначен советом экспертов страны на освободившийся пост его отца.

По сообщениям СМИ, новый духовный лидер страны был выдвинут Корпусом стражей исламской революции (КСИР), известным как наиболее консервативная часть иранской власти, выступающая против любых компромиссов в отношении США и Израиля.

Новый иранский рахбар приступает к служению своему народу на высшем государственном посту в наиболее сложный период как в истории Ирана, так и его семьи.

Агрессия и нападение на Иран коалиции Эпштейна (Израиля и США), начавшаяся утром 28 февраля, в первую очередь ознаменовалась ударом по дому аятоллы Али Хаменеи, в ходе которого был убит сам лидер, его супруга, дочь, зять и маленькая внучка.

Второй приоритетной целью после рахбара коалиция Эпштейна выбрала, согласно их традициям ритуального насилия и убийства детей, начальную школу в городе Минабе, где под прицельными бомбовыми ударами были убиты более 160 девочек в возрасте от семи до 12 лет.

Накануне весь персидский народ прощался с этими невинными жертвами, они были погребены на одном кладбище, для которого было отведено целое поле, и которое стало местом паломничества и выражения боли и солидарности тысяч и тысяч иранцев, а также людей доброй воли по всему свету.

Сегодня наступил пятый день военной кампании Израиля и США против Ирана. И, похоже, не случайно ее вдохновители назвали ее «яростью», да еще «эпической», хотя для большинства людей мира, она с головы до ног — «эпштейновская», и, очевидно, что они в ней уже захлебываются, впадают в подлинное бешенство, теряют рассудок.

Как известно, «как корабль назовешь, так он и поплывет». Согласно толковому словарю, «ярость — это крайняя, предельная форма гнева, характеризующаяся высокой интенсивностью, потерей самоконтроля. В отличие от просто гнева «ярость» сопровождается снижением способности мыслить рационально».

«Ярость» также характеризуется состоянием бешенства, агрессивной реакцией до состояния аффекта, когда эмоции затмевают разум, проходят мимо сознания человека…

Что-то похожее уже наблюдается в поведении второго после главы Израиля Беньямина Нетаньяху агрессора президента США Дональда Трампа. Он явно не здоров, путается в мыслях и показаниях, но зол, в ярости, просто взбешен.

Глядя же на спокойное, вдумчивое и умное лицо рахбара Ирана Моджтабы Хаменеи, не остается сомнений, что он способен противопоставить коалиции Эпштейна холодный рассудок, точный расчет и несгибаемую волю и силу духа.

Помимо великого долга перед страной и народом у нового аятоллы есть огромная личная мотивация отомстить за убитого родителя, перед его глазами пример отца — воина и мученика, который не скрывался и не прятался, а принял смерть за свободу и победу Ирана.

А мы желаем Ирану и всем свободным и моральным людям Земли — скорейшей победы персидского народа и сокрушения коалиции Эпштейна, вобравшей в себя все немыслимое и невообразимое зло того ада, из которого они вышли и которому только и служат.

