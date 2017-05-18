Спецрепортаж: Москва – Озинки

На границе Саратовской (РФ) и Уральской (РК) областей стоит российский городок Озинки, ставший новым маршрутом для мигрантов, которым нужен «въезд–выезд».

Этот маршрут открылся после того, как Украина в конце прошлого года ужесточила контроль на границе с Россией, а именно на КПП «Погар», которым активно пользовались трудовые мигранты из Центральной Азии для продления своего пребывания в РФ.

Теперь же в Украину пропускают только украинских граждан, а потоки людей из Центральной Азии, временно проживающих и работающих в России, словно муравьиные волны хлынули на границу с Казахстаном и обратно.

Согласно законодательству России, граждане стран Центральной Азии могут находиться в пределах РФ сроком до трех месяцев, а в случае оформления патента на работу – до года. По истечении этих сроков они обязаны выехать за пределы РФ и вернуться с новой миграционной карточкой.

В путь

Москва – Озинки: 1154 км. Стоимость путешествия: 5,5 тысячи рублей (96 долларов США), не считая дополнительных расходов.

Время в пути должно было быть 18,5 часа. Но на дорогу уходит намного больше. Примерно сутки: 24 часа – туда, и 24 часа – обратно.

Дорога проходит через три большие реки (Москва-река, Ока и Волга), не считая малых речушек, и четыре области (Московская, Рязанская, Пензенская и Саратовская).

Время съедают остановки на проверки ДПС, неожиданные поломки, перекусы, перекуры, заправки и «мальчики – налево, девочки – направо»…

В фирмах, которые организуют эти поездки, работают выходцы из центральноазиатских республик. Многие уже имеют российские паспорта, живут со своими семьями в РФ. Зная язык и менталитет своих земляков, им легче работать с клиентами и находить с ними общий язык.

В мини-вэнах – человек 15. Шофер обычно один, без напарника: ехать вдвоем невыгодно.

Когда начинаются вторые сутки обратной дороги, пассажиры начинают следить за шофером: не дай Бог, уснет за рулем. А такие трагедии, к сожалению, случаются. В одном из последних ДТП погибли девять мигрантов.

Когда пассажиры разговаривают между собой, разделяют себя и местных: они и мы.

Здесь можно услышать много историй о разделенных семьях: мужа депортировали, жена осталась с детьми, работает, иногда зарабатывает больше мужа, обеспечивает детей, оплачивает съемное жилье…

Дороги

В самой Москве и Подмосковье дороги комфортные, многополосные. Чем дальше от столицы – тем хуже.

В Саратовской области водитель ругался и проклинал убитые дороги вместе с местным губернатором, несколько раз останавливался для ремонта: то в колдобину какую-то заехал и погнул диски, то еще что-то…

На дороге – посты ДПС, которые проверяют проходящие машины. Некоторые водители расплачиваются с ними сами, другие норовят снять мзду с пассажиров. Когда как…

Самое тяжелое в дороге – дискомфорт: находиться двое суток в одном сидячем положении, в замкнутом пространстве, хочется вытянуть ноги, лечь и спать, спать, спать.

И в то же время невозможно уснуть, все тело ноет, коленки упираются в спинку сиденья впереди сидящего соседа…

По дороге часто встречаются кафе с узбекской кухней. Водители и пассажиры уже знают, где лучший плов, где – шашлык или самса.

Во многих туалетах стоят пластмассовые кумганы для омовения «Тахорат».

Кстати, дороги до Украины и в самой Украине тоже завоеваны узбекской кухней…

Приезжие

То, что миллионы приезжих из Центральной Азии живут и работают в России, – факт.

Почему? Помимо безработицы на родине, демографического бума – стремительного прироста населения существует какая-то объективная закономерность.

Когда-то волны тюрков перемещались на юг, в том числе и в Среднюю Азию с территории нынешней России (Алтай, Сибирь), а сейчас идет обратный процесс…

Сколько ездил по России, я не встречал ни одного населенного пункта, где бы не было узбеков или таджиков. Помимо них очень много армян, украинцев, молдаван и азербайджанцев.

Местные

Мини-вэн довозит нас до определенной точки. Здесь нас выгружают, и уже местные шоферы на легковых машинах везут до таможни и обратно до точки.

Все это входит в первоначальную цену, котрую мы платим в Москве. В этот раз нас всех встречал «женский батальон». Шесть-семь машин с водителями-женщинами. Разбитные, веселые, едут с шутками-прибаутками. Нам – своему новому заработку – рады.

Нас везла водитель Наташа на своем белом «Шевроле». Вместе с подругой владеет магазином, но торговли нет. Приходится подрабатывать. Сама родом из Казахстана, родители и сейчас там живут, через границу. Часто ездят друг к другу в гости…

Таможни

Казахстанские таможенники намного лучше и дружелюбнее (если можно так сказать), чем украинские. Если с документами всё в порядке – денег никаких не берут.

Украинские работают грубо и нагло: заводят в комнату и говорят, что с каждого человека – по 2 тысячи российских рублей. Это если у тебя документы все в порядке. Если нет – идут дополнительные тарифы. Но после закрытия границы они лишились существенного заработка на мигрантах.

А сейчас мы – на российско-казахстанской границе. На таможне стоят колонны автомобилей, дальнобойных фур и так называемых «автобусов-призраков», везущих гастарбайтеров в Россию из Центральной Азии.

И очереди, очереди, очереди…

Рифат Гумеров — писатель и публицист из Ташкента