США как властелин инфекций, вирусов и пандемий

Чего хотят от мира США? Предложенные ими поправки в Международные медико-санитарные правила превратят ВОЗ в надзорный и карательный орган над странами без единого суверенитета в области здравоохранения.

В швейцарской Женеве с 22 по 28 мая проходит 75-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Главным событием данного мероприятия должно стать голосование странами-членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за поправки в Международные медико-санитарные правила (ММСП), которые были предложены правительством Соединенных Штатов Америки.

Согласно Уставу ВОЗ, членами которого являются 194 страны мира, включая все республики бывшего Советского Союза, принятые в 2005 году ММСП являются не рекомендательными, а обязательными для исполнения.

Так какие же изменения в ММСП, от которых нельзя отказаться, хотят внести американцы? Текст предлагаемых поправок был опубликован на сайте ВОЗ, и, как там указано, 20 января этого года он был выслан всем странам-участницам с циркулярным письмом для ознакомления.

Не надо говорить, что ни о чем подобном широкой публике ни в Узбекистане, ни в других странах Центральной Азии ничего известно не было. Власти не посчитали нужным ознакомить своих граждан с готовящимся решением, которое мгновенно превратит их в подопытных кроликов, а страны в полигоны для экспериментов, а при необходимости и в зону медицинского террора и истребления.

В тексте поправок к ММСП, предлагаемом США, требующие исключения положения вычеркнуты, а новые — выделены жирным шрифтом.

Что можно сказать сходу при прочтении американских предложений, очевидно главное — стирается всякая возможность для дискуссии и отказа страны от выполнения требований ВОЗ, а принуждение к подчинению становится жесткими и безапелляционным.

Здесь ряд изменений, которые США предлагают внести в ММСП:

Согласно статье 5 «Эпиднадзор», страна после подписания ММСП получала срок до пяти лет для начала их исполнения, теперь же США предлагают с помощью механизма периодического обзора ВОЗ и ее регионального бюро выявлять трудности для скорейшего достижения целей с оказанием финансовой и технической поддержки.

В статье 6 «Уведомление» срок для изучения страной события, то есть происходящего заражения или вспышки заболевания, не ограничивался, теперь же США предлагают давать ей не более 48 часов после получения уведомления от Национального координатора по ММСП.

В этой же статье государству-участнику ВОЗ рекомендуется информировать не только Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), если событие относилось к его компетенции, но и Продовольственную и сельскохозяйственную организацию, Всемирную организацию по охране здоровья животных и Окружающей среды, и «другие соответствующие организации».

В статье 9 «Другие сообщения» США зачеркивают абзац, который предполагал, что ВОЗ при получении информации из других источников консультируется со страной, где происходит событие, предпринимает попытку получить от нее подтверждение. Нет, теперь ВОЗ просто предъявляет стране информацию и оставляет за собой право сохранить конфиденциальность ее источника.

В статье 10 «Проверка» указывается, при получении ВОЗ информации о событие, которое может представлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение, она предлагает стране сотрудничество… американцы хотят, чтобы это «предложение» было сделано в течение 24 часов.

После получение «предложения» страна, согласно поправкам США, будет иметь 24 часа, чтобы запросить дополнительную информацию, и ВОЗ обязана ей ее предоставить тоже в течение 24 часов.

По истечению 48 часов с момента первоначального предложения неприятие его страной будет считаться отказом и нарушением соглашения. Более того, ВОЗ в течение 48 часов предоставит имеющуюся у нее информацию другим странам.

В статью 11 «Информация, предоставляемая ВОЗ», США вносят абзац, согласно которому информация об отдельной стране, где происходит событие, предоставляется другим членам организации, а с пострадавшим государством по этому поводу не «консультируются», как было ранее, ее об этом «информируют».

В статье 12 Соединенные Штаты предлагают внести поправку в самое ее название «Определение чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения», дополнив его, «чрезвычайной ситуацией, имеющей региональное значение, или промежуточного предупреждения об опасности для здоровья».

Здесь же само определение «чрезвычайной ситуации» получает более размытое определение с помощью включения слов «потенциальная и реальная», что ни в коем случае не сужает диапазон для действий Генерального директора ВОЗ.

Необходимость согласия страны, что на ее территории действительно происходит чрезвычайная ситуация — США вычеркивают, как и предлагают удалить целый абзац, который предполагал «консультации» со страной, и оставлял за ней право не согласиться с оценкой ВОЗ.

Пункт 7, который США предлагают включить в статью, допускает возможность чрезвычайных ситуаций не международного, а «регионального значения», что будет определять «региональный директор» ВОЗ. То есть, возникает возможность для закрытия отдельных регионов мира.

Стране опять же даются 48 часов для выражения своего согласия или же отказа от помощи со стороны ВОЗ, в случае последнего от нее потребуется обосновать отказ в доступе.

Статья 18 «Рекомендации в отношении лиц, багажа, грузов, контейнеров, перевозочных средств, товаров и почтовых посылок» — выглядит в поправках США как написанная заново.

Американцы подробно описывают карантинные и иные меры, которые будут задействованы во время «чрезвычайной ситуации» в отношении стран или регионов, где она возникла. Речь идет об ограничениях на поездки, перевозку товаров, говорится о репатриации лиц, совершающих поездки, и т.д.

В статье 49 «Процедура» появляется новый термин «затронутые государства-участники», которыми будут считаться не только страны, на территории которых происходит «чрезвычайная ситуация», а и те, на которых укажет Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ.

США в этой же статье предлагают учредить Комитет по обеспечению соблюдения, который будет курировать исполнение всеми странами предписываемых при «чрезвычайной ситуации» норм и правил.

Государствам-участникам ВОЗ после принятия поправок Всемирной ассамблеей здравоохранения будет дано шесть месяцев для их отклонения, после указанного срока никакие оговорки или отказы не будут иметь силы.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1