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    США объявили дату подачи заявки на Грин-кард

    Грин-кард-2019, несмотря на ужесточение миграционной политики Дональда Трампа, все же состоится. Стала известна дата заявки на получение вида на жительство в США…

    Город Нью-Йорк, США; фото: tr-kazakhstan.kz
    Город Нью-Йорк, США; фото: tr-kazakhstan.kz

    В этом году подача заявок на американскую лотерею продлится с 3 октября по 7 ноября. Не исключено, что этот розыгрыш может быть последним – законодатели США еще в этом году могут рассмотреть несколько законопроектов, меняющих правила получения Грин-кард.

    Всего будет разыграно 50 тысяч заявок, а что касается шансов, то еще в 2015 году общее количество участвовавших в розыгрыше достигло 10 миллионов.

    Небольшая хитрость: заявки лучше оформлять в первой половине месяца, так как рассматривают их в порядке очереди. Если соискатели Зеленой карты, выигравшие в лотерее, пройдут все необходимые процедуры для последующей эмиграции, счастливыми обладателями вида на жительство станут именно первые зарегистрировавшиеся.

    Чтобы получить право на Грин-карту, надо соответствовать двум требованиям: быть выходцем из страны, откуда за последние пять лет не была превышена квота в 50 тысяч иммигрантов. Все выходцы из стран Центральной Азии имеют право участвовать в лотерее.

    Второе требование: окончить школу или иметь два года трудового стажа в течение пяти лет.
    Заполняют анкету только на официальном сайте. Все остальные адреса принадлежат посредникам.

    Результаты розыгрыша станут известны со 2 мая 2018 года по 30 сентября 2019 года на сайте: www.dvlottery.state.gov.
    За все придется платить

    Ц-1 писал, что лотерея Грин-кард не предполагает получения выигравшими ее гражданами бесплатных билетов в США, а по приезде туда – социальной помощи или жилья. Всё исключительно за свои деньги!

    Очевидно, что в розыгрыше могут принять участие только довольно состоятельные люди. И настойчивые: жители Узбекистана еще в 2016 году побили рекорд, подав 900 тысяч заявок. Это второе место после Ганы.

    Трамп может изменить визовые правила

    В августе президент США Дональд Трамп поддержал проект под аббревиатурой RAISE, ужесточающий иммиграцию в США.

    Документ предполагает двукратное сокращение эмиграции по лотерее, поскольку мигранты отбирают рабочие места у американцев.
    Новелла законопроекта: на Грин-кард перестанут претендовать братья и сестры, а также совершеннолетние дети обладателей вида на жительство. Право на воссоединение семьи останется только у жены и несовершеннолетних детей.

    Кроме того, авторы законопроекта предлагают отменить лотерею для некоторых регионов, включая Африку, и ввести систему баллов, согласно которой право на переселение получат молодые и образованные кандидаты.

    Источник:Ц-1
    Темы: США, США в Центральной Азии
    Теги: Green Card Грин-кард Грин-карта США
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