Стамбульскому террористу грозит две тысячи лет тюрьмы

В турецком Стамбуле идет суд над обвиняемыми в теракте Абдулкадыром Машариповым и его женой. Прокуратура просит пожизненное заключение.

10 мая прокуратура Стамбула представила 90-страничный обвинительный акт, в котором попросила 40 пожизненных сроков и дополнительно 2397 лет тюремного заключения для Абдулкадыра Машарипова, напавшего в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina, пишет турецкое издание Sabah.

Попросил о смертном приговоре

Следствие велось под контролем Гёкалпа Кекчу, прокурора отдела по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генпрокуратуры Стамбула.

«По статье «Участие в террористической деятельности» УК обвиняемому грозит от 7,5 до 15 лет тюрьмы. За попытку преднамеренного убийства 79 человек – от 1540 до 2370 лет тюремного заключения. Еще от 7,5 до 12 лет тюрьмы подсудимый может получить за нарушение закона о ношении огнестрельного оружия», – сообщает прокуратура.

Дело направлено в 27-й уголовный суд Стамбула. Машарипов сам попросил суд вынести ему смертный приговор, несмотря на отмену смертной казни в Турции.

В числе предполагаемых сообщников – жена

Пожизненные сроки грозят 57 подозреваемым, 51 из которых сейчас в тюрьме.

Показательно, что среди обвиняемых и супруга Машарипова, которую турецкие власти подозревают в оказании помощи мужу в совершении теракта. Ее предлагается осудить на такой же долгий срок.

Машарипов обвиняется «в попытке свержения конституционного строя», совершении террористического акта, убийства большого числа людей, заговора и незаконном хранении оружия.

В ходе дачи показаний Машарипов признался, что вначале планировал совершить теракт в новогоднюю ночь на стамбульской площади «Таксим». Но из-за усиленных мер безопасности на площади он решил напасть на посетителей ночного клуба Reina. В результате обстрела посетителей клуба погибли 40 человек, 70 – были ранены.

Машарипов был задержан через несколько недель после теракта в Эсенюртском квартале Стамбула. В ходе его задержания в квартире были найдены и изъяты два пистолета, 197 тысяч долларов США, дрон и SIM-карты. Как предполагают турецкие правоохранительные органы, эти деньги могли быть переданы за совершение теракта в Стамбуле.

Задержан подозреваемый организатор

В феврале задержан и подозреваемый в организации теракта. Им оказался гражданин Франции. Мужчина с инициалами A.S. был задержан в Стамбуле. Как оказалось, он находился в списках разыскиваемых по подозрению в связях с группировкой «Исламское государство». Он арендовал одну из квартир, где скрывался исполнитель теракта Абдулкадыр Машарипов.

Задержанный, являющийся турком по происхождению, с 2009 года проживает во Франции. Подробности операции, в том числе о том, где происходил его захват, не приводятся.

Сам Абдулкадыр Машарипов заявил, что получал указания от некоего Абу Джихада, с которым лично никогда не встречался. Этот человек через курьера доставил по адресу проживания стрелка автомат с шестью полными магазинами и три ручные гранаты.