Суд в Киеве решит, брать ли под стражу Жанару Ахмет

Суд в Украине сегодня может принять решение об экстрадиционном аресте на 40 суток политического блогера Казахстана Жанары Ахмет.

Казахстан требует от Украины экстрадиции блогера Жанары Ахмет, задержанной в Киеве.

Накануне Киево-Святошинский суд Киевской области страны начал рассмотрение запроса казахстанских властей. И уже сегодня может вынести решение о первоначальном задержании Ахмет на 40 суток.

В течение этого срока прокуратура Украины будет изучать документы из Казахстана и решит, есть ли основания для экстрадиции. Этот срок Жанара может провести дома (под домашним арестом) или в СИЗО.

Известный блогер из Алматы задержана в Киеве 21 октября в связи с розыском по линии Интерпола. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания в Вышгородском СИЗО Киевской области.

В розыске

Казахстан объявил ее в розыск по статье 177 Уголовного кодекса по статье «Мошенничество».

Речь шла о завладении ею «в период с марта 2005-го по октябрь 2008 года денежных средств граждан на сумму более 50 млн тенге (148 тысяч долларов США) под предлогом возврата с процентами», – уточняет радио «Азаттык».

В 2009 году Ахмет была приговорена к семи годам лишения свободы и провела в неволе полтора года. Затем отбывание оставшегося срока заключения было отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста – до 5 ноября 2021 года.

Казахстан, требуя ее экстрадиции, пеняет на то, что она является осужденной, не отбывшей полный срок наказания. Она была обязана регулярно отмечаться в органах внутренних дел и не имела права покидать страну.

В Киеве Жанара активно поддерживала движение Демократический выбор Казахстана, лидером которого является бывший казахстанский банкир, олигарх Мухтар Аблязов, ныне практически единственный оппонент власти казахстанского президента Нурсултана Назарбаева.

Очевидно, связь Ахмет с Аблязовым и сыграла решающую роль в желании казахстанских властей ее депортации на родину.

Бывший главред издания «Трибуна» в Алматы Жанболат Мамай, сам лишь в сентябре вышедший на свободу после семи месяцев заключения и суда, говорит Ц-1, что любое дело, которое касается журналистов, блогеров, особенно критичных к власти Казахстана, априори расценивается как политически мотивированное.

В Киев – через Бишкек

В Киев Жанара попала в марте. Столицу Украины она выбрала по совету другого политэмигранта – Ермека Нарымбая, который уже получил убежище в Украине. Чтобы выбраться из Казахстана, как и Ермек, активистка переплыла реку на казахстанско-кыргызской границе.

Из Кыргызстана она вылетела в Турцию, а оттуда – в Украину. Весь этот путь Жанара проделала с девятилетним сыном.

В Киеве казахстанка подала документы на получение политубежища в Украине. Этот вопрос еще находится на рассмотрении.

Нарымбай оправдывает соотечественницу: «Я 11 раз сидел в тюрьме, и 75% мошенников – это люди, которые не поделили что-то с партнерами, что-то вовремя не выплатили или разорились. Всех их оформляют как мошенников».

Всем должна

Жанара – самая противоречивая фигура казахстанской оппозиции. О ее бизнес-деятельности в Казахстане написано много: до 2005 года она занималась образовательными проектами.

Основной капитал заработала на купле-продаже недвижимости. Часто одалживала деньги, чтобы заключить сделку, получить прибыль и замахнуться на новый объект.

Схема дала сбой в 2009-м, когда кризис обрушил национальную валюту. Квартиры и склады, купленные в тучные времена, резко подешевели. Вкладчики отказывались ждать и требовали обещанное с процентами.

Нарымбай объясняет, что у Жанары было пять потерпевших, из которых двое – ростовщики, с ними она не рассчиталась в срок, но все долги погасила до начала суда.

Впрочем, бывшие кредиторы утверждают противоположное: журналистка и пиарщица из Астаны Фарида Батырбаева в интервью в апреле этого года рассказывала, что взяла два кредита на 79 тысяч долларов США, чтобы купить с помощью Жанары квартиру для дочери.

«Она запустила эти деньги в свой бизнес. Потом начались отговорки на крах «ипотечного пузыря», и лишь два года спустя удалось взять с нее нотариально заверенную долговую расписку на сумму в 83 тысячи долларов, которая хранится у меня», – говорит Фарида, так и не дождавшаяся ни квартиры, ни возврата долга.

Батырбаева выплатила банку 170 тысяч долларов и утверждает, что она не единственная, кто ничего не получил от конфискации имущества бывшей подруги.

Мастер кампаний в соцсетях

После выхода из тюрьмы Ахмет не вернулась в бизнес, а нашла себя в блогерстве. За ее Фейсбуком следили министры и депутаты.

Она была автором кампании под хэштегом #ОТСТАВКУМУХАМЕДИУЛЫ, которая началась в октябре прошлого года после обвинений актрисы Енлик Сыдыковой в адрес министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы в сексуальных домогательствах.

Экс-предпринимательница проявила себя и как правозащитница: она участвовала в многочисленных кампаниях, протестующих против задержаний и судов над активистами и оппозиционерами.

Ахмет ежедневно критиковала власть – за оппонентом режима начали следить и составлять административные протоколы.

Стало очевидно: пора уезжать, пока не найдется повод вернуть ее за решетку. По свидетельству очевидцев, перед побегом на активистку было заведено несколько админпротоколов, в том числе и за переход дороги в неположенном месте.

Сама Жанара утверждала, что накануне побега она стала фигуранткой уголовного дела «о создании незаконной организации», где ее обвиняют в распространении видеоролика о репетиции самосожжения.