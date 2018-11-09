Суд в Париже отклонил иск Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой

Надежда Атаева, разоблаченная в фабрикации свидетельства Андижанской бойни, а до этого – в участии в ОПГ при ГАК «Узхлебопродукт», получила отказ парижского суда в рассмотрении ее иска о клевете.

Сегодня уголовный суд в Париже принял решение об отклонении иска Надежды Атаевой, президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии», против ее соотечественницы – известной правозащитницы Мутабар Таджибаевой.

Согласно решению суда, иск Атаевой против Таджибаевой не имел никакого смысла и не подлежит рассмотрению французской Фемидой.

Атаева хваталась за суд в Париже как за спасительную соломинку в пучине разоблачений ее псевдоправозащитной деятельности, но добилась лишь того, что теперь судебная система Франции официально утвердила, что на нее никто не клеветал, а все опубликованные о ней материалы были правдой.

О том, что суд, скорее всего, отклонит иск Атаевой, стало понятно на состоявшихся в сентябре единственных слушаниях этого дела.

Тогда адвокат Мутабар Таджибаевой Сабрина Голдман указала суду на нарушения при оформлении судебного иска, а также сказала о несостоятельности предъявленных против ее клиента претензий.

Она потребовала, чтобы суд возложил на Атаеву выплату судебных издержек, а также ее гонорара. Позицию Голдман поддержал прокурор.

Истец Атаева требовала от ответчицы Таджибаевой удаления с сайтов последней материалов о своей правозащитной деятельности, якобы на том основании, что они содержали клевету, и требовала компенсацию в размере 8 тысяч евро.

В письме адвоката Атаевой, полученном Таджибаевой, говорилось, что в отношении его клиента на сайте mutabar.org на регулярной основе публиковались тексты, содержавшие такие слова, как: «уголовное преступление», «шантаж», «ложь», «угрозы», «мошенничество», «клевета», «незаконное присвоение», «вопреки закону», «оскорбление», «фальсификация», «жадность», «халатность», «лицемерие», «банда», «мафия» и т. д.

Но при подаче иска Атаева и ее адвокат не предоставили образцы клеветнических материалов, а лишь вырванные из контекста слова и предложения, при этом в некоторых случаях при переводе были совершены грубые ошибки, искажающие смысл.

Надежда Атаева сегодня в суде Парижа не появилась, впрочем, не приходила она и на предыдущие слушания.

Мутабар Таджибаева праздновала победу уже возле здания парижского суда, гордо подняв флаг Узбекистана.

По ее словам, она не удивлена решением, вынесенным судом, так как верила в справедливость и независимость французского правосудия.

«Я хотела, чтобы оценку лживой и преступной деятельности Надежды Атаевой дала не я, не журналисты, а суд свободной страны, чье решение никто не сможет подвергнуть сомнению, и это произошло сегодня», – говорит радостная Мутабар.

50-летняя Атаева была разоблачена не в одном расследовании Ц-1 по поводу фабрикации свидетельства об Андижанской бойне 13 мая 2005 года. В 2010 и 2011 годах она выпустила фильм и отчет об Андижане, в основу которых легла выдуманная от начала до конца история никогда не существовавшего патологоанатома из Андижана.

За него был выдан учитель из Коканда Умиджон Абдуназаров, который благодаря этой ложной истории и рекомендациям Атаевой получил убежище во Франции, тем самым эти двое обманули миграционную систему Французской Республики и ее народ.

Семья Надежды Атаевой бежала из Узбекистана в 2000 году – сразу после возбуждения против них уголовного дела о масштабных хищениях в ГАК «Узхлебопродукт» в составе организованной преступной группы (ОПГ).

Отец Надежды Алим Атаев в период с 1997 по 2000 год возглавлял «Узхлебопродукт», согласно приговору Ташкентского уголовного суда, вынесенного в 2013 году, Атаевы обворовали компанию, похитив как минимум 3,1 млн долларов.

Суд в Ташкенте признал Надежду Атаеву виновной в нарушении трех статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан: «Хищение чужого имущества в особо крупных размерах» (ст. 167), «Должностной подлог в интересах организованной группы» (ст. 209) и «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности» (ст. 243) – и приговорил ее к шести годам лишения свободы.