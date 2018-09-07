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    Суд в Париже рассмотрел иск Атаевой против Таджибаевой

    На слушаниях иска Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой в суде Парижа прокурор поддержал позицию защиты ответчика, заявившей о несостоятельности претензий, предъявленных ее клиенту.

    Мутабар Таджибаева и Рамазан Есергепов у здания суда в Париже 7 сентября 2018 года; фото: предоставлено Ц-1
    Мутабар Таджибаев, Рамазан Есергепов и товарищ Мутабар Мурад у здания суда в Париже 7 сентября 2018 года; фото: предоставлено Ц-1

    Надежда Атаева не явилась в суд Парижа, где сегодня днем состоялись слушания ее иска против Мутабар Таджибаевой. Ее представлял адвокат Георгий Окопов.

    Адвокаты обеих сторон представили суду свои доводы по поводу претензий Надежды Атаевой.

    Защитница Мутабар, известная во Франции адвокат Сабрина Голдман, построила свое выступление на доводах, что иск против ее клиента был составлен с нарушениями и ошибками, а ее претензии не имеют оснований.

    Непонятно было защите, а также и суду, на каком основании Надежда требует от Мутабар выплаты компенсации в размере 8 тысяч евро.

    Сабрина Голдман потребовала, чтобы Атаева в конечном итоге заплатила все судебные издержки, а также оплатила Мутабар все расходы, понесенные ею в связи с поданным на нее безосновательным иском.

    Мутабар Таджибаева и адвокат Сабрина Голдман; фото: предоставлено Ц-1
    Мутабар Таджибаева и адвокат Сабрина Голдман; фото: предоставлено Ц-1

    Еще одним истцом был первый адвокат Атаевой Валерий Кожевников, он также требовал от Мутабар выплатить ему в качестве компенсации 1 евро, заявляя, что Таджибаева сообщила о нем неверную информацию (на самом деле это была ошибка полицейского управления), чем также вызвал недоумение у суда.

    Но было объявлено, что Кожевников свой иск отозвал.

    Присутствовавший на процессе прокурор поддержал позицию адвоката Мутабар – Сабрины Голдман, что он также не усмотрел клеветы и оскорблений в адрес истицы, равно как и оснований для выплаты ей компенсации.

    Решение в деле «Атаева против Таджибаевой» суд Парижа вынесет 9 ноября.

    Источник:Ц-1
    Темы: Надежда Атаева
    Теги: Ассоциация "Права человека в Центральной Азии" Мутабар Таджибаева Надежда Атаева Узбекистан
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