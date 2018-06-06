Суд в Париже рассмотрит иск еще одной дочери вороватой элиты Узбекистана

Французский суд вновь используют для подавления свободы слова. И вновь – представитель бывшего режима Узбекистана. На этот раз Надежда Атаева.

Вслед за Лолой Каримовой-Тилляевой, дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова, пытавшейся в 2011 году засудить французское издание Rue89 за эпитет «дочь диктатора», отстоять свою «честь» в суде в Париже намеревается Надежда Атаева.

49-летняя Атаева, дочь бывшего главы государственной акционерной компании (ГАК) Узбекистана «Узхлебопродукт» Алима Атаева, ныне проживающая во Франции, подала иск в суд на свою землячку, правозащитницу Мутабар Таджибаеву, также нашедшую убежище на французской земле.

8 июня суд в Париже рассмотрит иск Атаевой о клевете и оскорблении. Истец выражает несогласие с тем, что Таджибаева использовала в ее адрес такие слова, как «мафия», «мошенница», «фальсификация», «ложь» и другие, и требует компенсации в размере 8 тысяч евро.

Мутабар Таджибаева, одна из самых известных правозащитниц Узбекистана, бывшая политзаключенная, жертва пыток и принудительной стерилизации, которым подверглась во времена правления в стране президента-диктатора Ислама Каримова, лауреат ряда международных премий, настаивает, что иск Атаевой – не что иное, как попытка закрыть ей рот, ограничить ее право на свободу слова, а также скрыть правду.

Семья Атаевых, включая отца Алима и дочь Надежду, бежала из Узбекистана в 2000 году, когда против них и других их ближайших родственников было возбуждено уголовное дело о создании организованной преступной группы (ОПГ), мошенничестве, фальсификации документов и миллионных хищениях в компании «Узхлебопродукт».

Узбекистан предпринимал меры для экстрадиции Атаевых, с 2002 года проживавших во Франции.

Очевидно, чтобы избежать возвращения на родину, в 2005 году Надежда начала искать связи с журналистами и делать политические заявления, а вскоре стала правозащитницей, создав и возглавив в 2006 году ассоциацию «Права человека в Центральной Азии».

Не добившись экстрадиции из Франции Атаевых, теперь уже начавших заявлять, что уголовное дело в Узбекистане связано с правозащитной деятельностью Надежды, Ташкент в 2013 году провел заочный судебный процесс по делу о разворовывании ГАК.

Ташгорсуд признал Атаевых виновными в создании ОПГ и хищении 3,1 млн долларов и сотен млн сумов. В частности о Надежде в приговоре суда говорится, что она руководила фирмой NZI, которая принуждала мукомольные предприятия Узбекистана покупать у нее полипропиленовые мешки, периодически повышая на них цену.

Атаева была признана судом виновной в нарушении трех статей Уголовного кодекса Узбекистана: «Хищение чужого имущества в особо крупных размерах» (ст. 167), «Должностной подлог в интересах организованной группы» (ст. 209) и «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности» (ст. 243).

Мутабар Таджибаева настаивает, что верит приговору Ташгорсуда, и подчеркивает, что в своих материалах использовала выводы, сделанные в отношении Надежды Атаевой ташкентским судьей, – об ОПГ, мошенничестве, фальсификации документов, лжи, хищениях, преступных планах и т. д.

«Я знаю на своей шкуре, что такое режим Каримова, и знаю, что иногда он наказывал своих членов, которые украли больше, чем было положено. Так произошло с Атаевыми, советником президента Исмаилом Джурабековым или мэром столицы Ташкента Козимом Тулягановым – список можно продолжить, все обвинения против них были обоснованными», – говорит Мутабар.

Но, по словам Таджибаевой, настоящим же поводом для подачи искового заявления Атаевой против нее стало журналистское расследование сайта Центр-1, освещающего события в Узбекистане и других странах Центральной Азии, в подготовке которого она также принимала участие.

25 августа 2017 года Ц-1 опубликовал расследование «Надежда Атаева – ввергшая правозащиту Узбекистана в грязь».

В журналистском расследовании Ц-1 рассказывалось, что Атаева, став правозащитницей, по сути, занималась примерно тем же, чем и в Узбекистане.

В 2010 году она издала и презентовала в Европарламенте (Брюссель) фильм об Андижанской бойне 13 мая 2005 года – кровавом подавлении демонстрации в Узбекистане правительственной армией, который основывался на выдуманной истории никогда не существовавшего патологоанатома.

Атаева представила жертвой и свидетелем Андижанской бойни жителя соседнего города Коканда, школьного учителя по французскому языку Умиджона Абдуназарова, не имевшего к трагическим событиям никакого отношения.

Надежда Атаева выдает Абдуназарова за патологоанатома, который был арестован после расстрела и разгона демонстрации, подвергся пыткам и изнасилованию, а затем работал по принуждению в морге, где по телам профессионально определял, что люди стали жертвами пыток и внесудебных казней.

Расследование Ц-1 доказало, со слов супруги Абдуназарова, его сестер, соседей, коллег из школы в Коканде и ряда документов, что он никогда не подвергался арестам в Узбекистане и даже приводам в милицию, не имел никакого отношения к Андижанским событиям, так как в это время занимался уходом за новорожденным сыном. В 2008 году он легально – по визе уехал из страны во Францию.

Но благодаря отчету и рекомендации Атаевой Абдуназаров получил политическое убежище и по настоящее время проживает во Франции.

Кроме того, как рассказывает Таджибаева, Атаеву задевала критика ею кампании о невозвращении в Узбекистан замороженных в Швейцарии с 2012 года более 800 млн долларов, принадлежащих старшей дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.

«Я разоблачила Надежду Атаеву – рассказала, что женщина, бежавшая из своей страны после возбуждения дела о коррупции, став правозащитницей, фабрикует свидетельства о самой большой трагедии узбекского народа – Андижанской бойне – и при этом борется за почти 1 млрд денег Гульнары Каримовой, и сейчас мне хочет закрыть рот с помощью французского суда», – говорит Мутабар Таджибаева.