Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Мир

    Таджибаева прибыла в суд Парижа. Истица Атаева отсутствует…

    Узбекистанская правозащитница Мутабар Таджибаева явилась в суд Парижа, чтобы ответить на претензии соотечественницы Надежды Атаевой, но последняя на заседании не появилась.

    Мутабар Таджибаева в суде Парижа со своим адвокатом Сабриной Голдман; фото: предоставлено Ц-1
    Мутабар Таджибаева в суде Парижа со своим адвокатом Сабриной Голдман; фото: предоставлено Ц-1

    Слушания иска Надежды Атаевой, президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии», должны были начаться в уголовном суде Парижа в 13:30 по местному времени.

    Атаева обвиняет свою соотечественницу, признанную правозащитницу Мутабар Таджибаеву, в систематической клевете и оскорблении, поставившую, по ее словам, под угрозу безопасность членов ее ассоциации, и требует в качестве компенсации 8 тысяч евро.

    На протяжении года, когда впервые деятельность Атаевой была подвергнута разоблачению на сайте Ц-1, в частности – выпуск ею фейкового фильма и отчета в 2010 и 2011 годах об Андижанской бойне 13 мая 2005 года, она хранила молчание, не делая ни одной попытки опровергнуть расследование.

    Но в качестве ответчика Атаева избрала не журналиста Ц-1, написавшего расследование, а Мутабар. В декабре 2017 года Таджибаева получила первое требование от адвоката Атаевой: снять с сайта mutabar.org все «порочащие ее клиента материалы».

    Мутабар Таджибаева и Рамазан Есергепов у здания суда в Париже 7 сентября 2018 года; фото: предоставлено Ц-1
    Мутабар Таджибаева, Рамазан Есергепов и товарищ Мутабар Мурад у здания суда в Париже 7 сентября 2018 года; фото: предоставлено Ц-1

    Когда Мутабар не подчинилась, а сделала заявление во французскую полицию о том, что идет посягательство на ее свободу слова, Надежда подала на нее иск в суд.

    Но публичное поведение Атаевой не изменилось: она продолжала молчать и о разоблачениях ее правозащитной деятельности, и о своем иске.

    Ее тактика понятна. Обращение в суд было необходимостью, чтобы хоть как-то оправдаться после громких разоблачений, но публичность угрожала еще больше скомпрометировать ее, пресса вынуждена была бы задавать вопросы, а ей на них – отвечать.

    Отсутствие Атаевой сегодня в суде более чем красноречиво. Редкий случай, когда истец боится суда более, чем ответчик. Но такова история Надежды Атаевой.

    Мутабар Таджибаеву в суде поддерживает казахстанский журналист Рамазан Есергепов, глава фонда «Журналисты в беде».

    Мутабар Таджибаева и Рамазан Есергеров у здания парижского суда; фото: предоставлено Ц-1
    Мутабар Таджибаева и Рамазан Есергеров у здания парижского суда; фото: предоставлено Ц-1

    Сегодня в день начала суда восемь соратников Мутабар объявили голодовку в знак солидарности и требования правды в правозащите не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии.

    До начала суда адвокат Мутабар Сабрина Голдман (Sabrina Goldman) говорила, что существует большая вероятность, что иск Атаевой будет отклонен судом, так как он был безграмотно составлен с юридической точки зрения и изобиловал неточностями.

    Рамазан Есергепов, Сабрина Голдман, Мутабар Таджибаева и друг Мутабар Мурад; фото: предоставлено Ц-1,
    Рамазан Есергепов, Сабрина Голдман, Мутабар Таджибаева и товарищ Мутабар во Франции Мурад; фото: предоставлено Ц-1,
    Источник:Ц-1
    Темы: Надежда Атаева, Права человека в Узбекистане
    Теги: Ассоциация "Права человека в Центральной Азии" Мутабар Таджибаева Надежда Атаева права человека в Узбекистане
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Права человека

    Суд в Париже рассмотрел иск Атаевой против Таджибаевой

    На слушаниях иска Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой в суде Парижа прокурор поддержал позицию защиты ответчика, заявившей о несостоятельности претензий, предъявленных ее клиенту.

    Мир
    Общество

    Ахтам Шаймарданов / Узбекистану нужна позитивная дискриминация девочек

    Я предлагаю объединить усилия демократической общественности Узбекистана по внедрению политики позитивной дискриминации девочек и девушек в стране в области образования.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Права человека

    Суд в Париже рассмотрел иск Атаевой против Таджибаевой

    На слушаниях иска Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой в суде Парижа прокурор поддержал позицию защиты ответчика, заявившей о несостоятельности претензий, предъявленных ее клиенту.

    Мир
    Права человека

    Таджибаева заинтересована в полном судебном рассмотрении иска Атаевой

    Суд в Париже не должен отклонить иск Надежды Атаевой о клевете и оскорблении, судебное рассмотрение претензий должно состояться, заявляет накануне процесса ответчица – Мутабар Таджибаева.

    Мир

    Новости из Мирa

     Права человека

    Суд в Париже рассмотрел иск Атаевой против Таджибаевой

    На слушаниях иска Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой в суде Парижа прокурор поддержал позицию защиты ответчика, заявившей о несостоятельности претензий, предъявленных ее клиенту.

    Мир
    Права человека

    Таджибаева заинтересована в полном судебном рассмотрении иска Атаевой

    Суд в Париже не должен отклонить иск Надежды Атаевой о клевете и оскорблении, судебное рассмотрение претензий должно состояться, заявляет накануне процесса ответчица – Мутабар Таджибаева.

    Мир