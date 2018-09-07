Таджибаева прибыла в суд Парижа. Истица Атаева отсутствует…

Узбекистанская правозащитница Мутабар Таджибаева явилась в суд Парижа, чтобы ответить на претензии соотечественницы Надежды Атаевой, но последняя на заседании не появилась.

Слушания иска Надежды Атаевой, президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии», должны были начаться в уголовном суде Парижа в 13:30 по местному времени.

Атаева обвиняет свою соотечественницу, признанную правозащитницу Мутабар Таджибаеву, в систематической клевете и оскорблении, поставившую, по ее словам, под угрозу безопасность членов ее ассоциации, и требует в качестве компенсации 8 тысяч евро.

На протяжении года, когда впервые деятельность Атаевой была подвергнута разоблачению на сайте Ц-1, в частности – выпуск ею фейкового фильма и отчета в 2010 и 2011 годах об Андижанской бойне 13 мая 2005 года, она хранила молчание, не делая ни одной попытки опровергнуть расследование.

Но в качестве ответчика Атаева избрала не журналиста Ц-1, написавшего расследование, а Мутабар. В декабре 2017 года Таджибаева получила первое требование от адвоката Атаевой: снять с сайта mutabar.org все «порочащие ее клиента материалы».

Когда Мутабар не подчинилась, а сделала заявление во французскую полицию о том, что идет посягательство на ее свободу слова, Надежда подала на нее иск в суд.

Но публичное поведение Атаевой не изменилось: она продолжала молчать и о разоблачениях ее правозащитной деятельности, и о своем иске.

Ее тактика понятна. Обращение в суд было необходимостью, чтобы хоть как-то оправдаться после громких разоблачений, но публичность угрожала еще больше скомпрометировать ее, пресса вынуждена была бы задавать вопросы, а ей на них – отвечать.

Отсутствие Атаевой сегодня в суде более чем красноречиво. Редкий случай, когда истец боится суда более, чем ответчик. Но такова история Надежды Атаевой.

Мутабар Таджибаеву в суде поддерживает казахстанский журналист Рамазан Есергепов, глава фонда «Журналисты в беде».

Сегодня в день начала суда восемь соратников Мутабар объявили голодовку в знак солидарности и требования правды в правозащите не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии.

До начала суда адвокат Мутабар Сабрина Голдман (Sabrina Goldman) говорила, что существует большая вероятность, что иск Атаевой будет отклонен судом, так как он был безграмотно составлен с юридической точки зрения и изобиловал неточностями.