Таджибаева заинтересована в полном судебном рассмотрении иска Атаевой

Суд в Париже не должен отклонить иск Надежды Атаевой о клевете и оскорблении, судебное рассмотрение претензий должно состояться, заявляет накануне процесса ответчица – Мутабар Таджибаева.

Одна из самых известных правозащитниц Узбекистана Мутабар Таджибаева, гордо выстоявшая суд в каримовском Узбекистане, пытки и тюрьму, готовится предстать вновь в качестве ответчика, но на этом раз – в уголовном суде Парижа.

7 сентября парижский суд начнет рассмотрение иска, поданного против Таджибаевой Надеждой Атаевой, ее соотечественницей, президентом ассоциации «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA).

Последняя обвиняет Мутабар в систематической клевете, оскорблении и распространении данных, поставивших под угрозу безопасность членов AHRCA. В качестве компенсации Атаева требует от суда взыскать с Таджибаевой 8 тысяч евро.

«Это интересный процесс, – говорит Мутабар. – Когда у истца есть большая заинтересованность в прекращении судебного разбирательства, и этого я не хочу допустить». «Все должно выйти наружу», – добавляет правозащитница.

Французский адвокат Таджибаевой ранее допускала, что парижский суд может отклонить иск в связи с его несостоятельностью: с юридической стороны он был безграмотно оформлен.

Документ содержал грубые ошибки, которые включали неправильное написание и искажение заголовков одной и той же статьи в разных частях текста, а также другие неточности.

Кроме того, истец не представила полные тексты материалов, которые вызвали ее претензии, а независимый суд не вынесет решения на основе вырванных из общего контекста и даже заголовков слов и фраз…

Оформление иска Надежды Атаевой, нежелание ее защиты представить суду все материалы и доказательную базу, подводившиеся под них, по мнению Таджибаевой, говорит о желании ее оппонента скрыть правду от французского суда в расчете на его поверхностность, а также просто на счастливый случай (наглость, говорят, – второе счастье).

Фейковый отчет об Андижане

Надежда Атаева встала перед необходимостью спасать свое лицо и репутацию еще год назад.

В августе 2017 года Ц-1 опубликовал расследование, что президент AHRCA в 2010 и 2011 годах ввела в заблуждение международную общественность – политиков и правозащитников, издав фильм и отчет об Андижанской бойне 13 мая 2005 года, в основу которого была положена история выдуманного патологоанатома из Андижана.

За «патологоанатома» и жертву Андижанской бойни был выдан учитель из Коканда Умиджон Абдуназаров, который благодаря участию в этом подлоге и рекомендации Атаевой получил убежище во Франции, где проживает по сей день.

Расследование Ц-1 не стало поводом ни для единого заявления или опровержения со стороны Атаевой.

Молчание, длившееся год, было прервано лишь на прошлой неделе, когда Атаева, наконец, признала, что ее псевдоправозащитная деятельность привела к судебному разбирательству с Мутабар Таджибаевой.

Главный редактор Ц-1 Галима Бухарбаева, автор расследования о лжепатологоанатоме, говорит, что тактика молчания Атаевой была попыткой «усидеть на двух стульях».

Если Атаева – жертва клеветы и правда на ее стороне, – ей давно следовало доказать свою правоту, но она молчала, ей нечего было сказать, кроме того она понимала, что огласка пойдет во вред: ей есть что скрывать.

«В своем заявлении Атаева ни слова не говорит о разоблачении фейкового патологоанатома, не заявляет, что это было клеветой, тем самым подтверждая: это было правдой», – подчеркивает Галима.

Именно поэтому, продолжает далее Мутабар, она считает, что суд в Париже должен начать детальное рассмотрение жалобы Атаевой.

Вся правда

«Мы хотим, чтобы в суд был вызван Умиджон Абдуназаров и рассказал, почему он стал «патологоанатомом» из Андижана, почему обманул миграционную систему Франции, кто финансировал этот отчет, мы хотим, чтобы раскрылась вся правда о деятельности Атаевой», – утверждает Мутабар.

Надежда Атаева покинула Узбекистан в 2000 году, когда против нее и других членов семьи, прежде всего отца Алима Атаева, до этого возглавлявшего три года ГАК «Узхлебопродукт», было возбуждено уголовное дело о коррупции и масштабных хищениях в составе организованной преступной группы.

Атаевы были обвинены в краже миллионов долларов, приватизации госпредприятий и присваивании даже фондовой муки, которую государство закупало для продажи малоимущим по сниженным ценам.

Как была пристроена Надежда при компании «Узхлебопродукт»? Фирма NZI, которую негласно возглавляла Надежда, получила от ГАК монопольное право на поставку полипропиленовых мешков для мукомольных предприятий страны, при этом завышая их цену в разы. Предприятия не имели права отказаться от Надеждиных мешков под угрозой конфликта с ее отцом.

Под угрозой экстрадиции в Узбекистан в 2005 году из Франции, где Атаевы обосновались, Надежда начала заниматься политической и правозащитной деятельностью, которая и привела ее к фабрикации отчета о трагедии узбекского народа – Андижанской бойне, а также иску против наиболее прославленной и признанной диссидентки страны.

В 2013 году Ташгорсуд признал Атаевых виновными в создании ОПГ и нанесении ущерба Узбекистану в несколько миллионов долларов – Надежда была заочно приговорена к шести годам лишения свободы.