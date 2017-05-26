Таджикские мигранты намерены засудить полицию Москвы за пытки

Мигранты из Таджикистана, подвергшиеся избиениям и пыткам в полиции Москвы с применением электрошока, хотят привлечь к ответу пытавших их полицейских.

Ц-1 стали известны подробности истории двух трудовых мигрантов из Таджикистана – 38-летнего Абдусамада Махмадвалиева и 26-летнего Мухаммадшарифа Давлатзода , задержанных для проверки документов сотрудниками полиции, а в итоги подвергшихся пыткам и унижениям со стороны силовиков.

Проверка с пристрастием

18 февраля, когда Абдусамад и Мухаммадшариф вместе с бригадой рабочих занимались ремонтно-строительными работами в Государственном центре дерматовенерологии и косметологии, находящемся в Москве на ул. Короленко, 3, с проверкой к ним приехали сотрудниками ОВД (отделение внутренних дел) по району «Сокольники».

Как рассказал Ц-1 сам Абдусамад Махмадвалиев, сотрудники полиции пришли примерно в 11 часов утра. В то время на рабочем месте находились 16 человек – граждане России, Молдавии, Таджикистана и других стран.

Четырнадцать человек после проверки документов посадили в автобус, а двоих – Абдусамада и Мухаммадшарифа в отдельную легковую машину и повезли в отделение.

«Я восемь лет проживаю в России и имею вид на жительство, работал на законных основаниях, у моего напарника тоже все документы были при себе, – рассказывает Абдусамад. – Но, несмотря на это, они отняли наши паспорта и увели в отделение. У меня в кармане были деньги – 145 тысяч рублей (2 550 долларов США), наша общая зарплата, которую я получил накануне».

Пытки и унижения ради признания

Наличие немалой суммы у мигранта из Таджикистана стало хорошим поводом для давления на него, уверен Абдусамад.

Сразу же после обнаружения денег его обвинили в том, что эти деньги были украдены. Невзирая на приведенные им доводы, что у него есть в кармане еще и чек из банка и сообщение от работодателя о зачислении заработной платы, сотрудники полиции продолжали его избивать.

«Первый раз я потерял сознание от их ударов и пришел в себя после того, как понюхал нашатырь. После меня привели обратно в камеру и увели моего напарника», – продолжает мигрант.

«Допрос» с избиением и пытками повторялся систематически раз за разом, пока мигранты не теряли сознание. Однако этого стражам порядка, очевидно, было недостаточно, и они завязали ему руки и ноги и начали применять электрошок.

«Они заставляли меня признаться в какой-то краже, которую я не совершал. Когда я отказался, они говорили, что мы тут никто, и, если нас покалечат, заступаться за нас никто не будет», – с болью признается таджикский мигрант.

Но это еще не все. Помимо физического насилия, наибольшее оскорбление для задержанных было то, что пьяный сотрудник полиции, раздевшись до наготы, грозился исправить нужду прямо на них внутри отделения.

«Счастливый случай»

Спасением для бесправных мигрантов стало то, что один из них – Давлатзода Мухаммадшариф в результате получения серьезных травм головы не смог больше прийти в себя.

«У него очень сильно опухло лицо, глаза больше не открывались», – поясняет его товарищ.

Поэтому полицейские испугались и были вынуждены вызвать «скорую», которая увезла Мухаммадшарифа в больницу.

У самого Абдусамада от многочасовых пыток так опухли ноги и руки, что даже заклинили наручники.

По его словам, чтобы открыть их, сотрудники полиции позвали на помощь пожарных, отделение которых было неподалеку, и те обрезали их каким-то инструментом.

В результате с многочисленными травмами пребывавшего в шоке Абдусамада отпустили домой лишь на второй день.

Все надежды на адвоката

Оказавшиеся на свободе мигранты решили во что бы то ни стало добиться правосудия.

Они сразу же получили справку из больницы, зафиксировали телесные повреждения и написали заявление в Следственный комитет и прокуратуру России. Однако по истечению трех месяцев их заявление не вызвало никакой реакции.

За это время к ним всего один раз обратились пытавшие их полицейские и с угрозами вместо извинений уговаривали мигрантов отозвать заявление.

Абдусамад решил не сдаваться и через знакомых вышел на известного российского адвоката, главу адвокатского бюро «Драконта» Дагира Хасавова, который активно занимается защитой прав мусульман в России. Абдусамад уверен, что Хасавов именно тот человек, который сможет привлечь виновных к уголовной ответственности.

«За содеянное придется ответить»

Сам Дагир Хасавов в беседе с Ц-1 отметил, что подобные задержания мигрантов из стран Центральной Азии совершаются систематически, и если раньше объектом задержания больше всего становились выходцы из Северного Кавказа, то теперь их место заняли «азиаты».

Мигранты, по словам Хасавова, абсолютно бесправны. Силовики в отношениях с ними спекулируют угрозой депортации. И мигранты в страхе перед тем, что дома они останутся без работы, идут на разные сделки.

Адвокат возмущен тем, что Абдусамад Махмадвалиев, восемь лет проживающий в России и имевший абсолютно легальный статус (вид на жительство), отец пятерых детей, мог запросто лишиться жизни и его дети остались бы сиротами.

«Поэтому для начала наша цель в том, чтобы добиться уголовного дела по факту избиения, найти субъект совершения преступления, добиться его увольнения из органов внутренних дел с последующим возбуждением уголовного дела. Вопрос очень сложный, но его решить – возможно», – уверен адвокат.