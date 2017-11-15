Уважаемые читатели,
Сайт Ц-1 вынужден взять технический перерыв до 20 ноября. Благодарим за понимание.
Редакция.
Уважаемые читатели,
Сайт Ц-1 вынужден взять технический перерыв до 20 ноября. Благодарим за понимание.
Редакция.
Сегодня много спорят о том, есть ли казахский национализм, что вкладывается в это понятие и совпадает ли он с патриотизмом.Казахстан
Казахстанцев взбудоражили не разоблачения финансовых махинаций, в том числе выявленные в «Райских бумагах», а неправильный вес колбасы в супермаркете Алматы.Казахстан
Расследование американских журналистов разоблачает коррупционные схемы, по которой граждане Узбекистана выигрывают в лотерею Грин-кард.Мир
Отец совершившего теракт в Нью-Йорке узбекистанца Сайфулло Саипова находится под арестом, а мать не может прийти в себя от произошедшего, сообщает американская CNN.Мир
Сегодня в российском общественном мнении культивируется мнение, что и Алексей Навальный, и Ксения Собчак – это проекты Кремля. Спрашивается, откуда этот бред в устах вполне грамотных и адекватных людей?Мир
Суд в Киеве заменил казахстанскому блогеру Жанаре Ахмет временный арест на двухмесячный экстрадиционный. Зал суда она покидала в слезах и под рыдания сына.Мир