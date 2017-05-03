Трудовых мигрантов преследуют по всей России

Таджикский журналист Темур Варки, автор петиции против мигрантофобии, рассказал Ц-1 об облавах на мигрантов. Он надеется, что послание все же было услышано в Кремле.

«После публикации нашего обращения глава ФСБ Александр Бортников, выступая, уже не стал повторять неосторожных слов, провоцирующих ксенофобию в отношении трудовых мигрантов», – отметил журналист, разместивший на сайте Change.org петицию «Остановите разжигание мигрантофобии и возложение коллективной ответственности за теракты».

– Темур, известно ли вам о случаях преследования мигрантов после заявления руководителя спецслужбы, прозвучавшего 11 апреля, о том, что мигранты – основа террористических групп в стране?

– Сообщения о задержаниях и попытках обвинения в причастности к терроризму приходят из разных регионов России: из Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, из Уральского округа, из Сибири, Дальнего Востока. Люди напуганы и не знают, куда и к кому обращаться. Они стали заложниками нечистых на руку работодателей и органов власти, которые должны защищать их от беззакония, а не объявлять всех террористами и преследовать без всяких оснований, угрожать, унижать, применять насилие, вымогать деньги.

К примеру, ФСБ отрапортовала о «ликвидации двух вооруженных террористов» в одном из поселков Владимирской области. Было опубликовано видео и фото двух трупов и места «ликвидации». Но просмотр снимков и записей никак не подтвердил версию ФСБ об оказанном вооруженном сопротивлении. Нет следов стрельбы, пуль, нет гильз, целы стекла в окнах, двери и стены. Есть только двое убитых граждан Таджикистана, объявленных террористами. Позже спецслужбы отметили, что они не причастны к взрыву в метро, но были какими-то подпольщиками.

Таджикские общественники, следившие за ситуацией, отмечают, что в том поселке согнали всех мигрантов, погрузили в автобус и куда-то вывезли. Еще шестерых мигрантов, которые там работали, продолжают искать.

– Какие меры, предпринятые властями России, могли бы защитить трудовых мигрантов из ЦА от необоснованных обвинений?

– Нет ничего экстраординарного и невозможного из того, что российские власти могли бы сделать для нормализации ситуации. Достаточно придерживаться собственного законодательства, а также международных обязательств, в том числе в рамках СНГ и ШОС. И в Конституции РФ, и в Законе о статусе иностранного гражданина, и в соглашениях в рамках СНГ есть нормы, которые гарантируют трудовым мигрантам равные с россиянами права.

Я полагаю, что власти России и ФСБ прекрасно знают, что мигранты тут вообще ни при чем. Но есть необходимость разыграть политическую карту мигрантов в данный момент, привязав это к неизвестно кем совершенному теракту, в неких известных им политических целях.

– Тема, поднятая в петиции, очень острая для миллионов мигрантов, но подписей – меньше трех сотен, почему?

– Я не считаю, что обращение собрало недостаточно подписей. У авторов не было намерения собрать миллионы. Достаточно того, чтобы голос и позиция были услышаны. То, что миллионы россиян не поверили в версию ФСБ и власти о питерском теракте, достаточно широко обсуждалось в соцсетях, об этом писали и некоторые СМИ.