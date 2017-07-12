Трудовых мигрантов стали чаще депортировать из России

Таджикский адвокат Осиб Файзуллаев, работающий в России, рассказал Ц-1, что мигрантов после ужесточения законодательства высылают из-за малейших правонарушений.

«Депортация и длительный запрет на въезд в Российскую Федерацию – одни из участившихся ныне проблем таджикских трудовых мигрантов», – говорит Осиб Файзуллаев, занимающийся вопросами правовой защиты соотечественников.

По данным таджикских властей, на сегодняшний день запрет на въезд в РФ действует для 151 тысячи таджикских граждан – в основном за нарушения миграционного законодательства.

По итогам амнистии, которая прошла в России с 25 марта по 24 апреля текущего года, запрет был снят для 106 тысяч таджикских граждан.

Адвокат считает амнистию благом для таджикистанцев и объясняет, кого и почему она не коснулась.

Файзуллаев несколько лет работал в проекте Международной организации по миграции (МОМ) в Представительстве занятости населения и миграционной службы Таджикистана в Москве.

Сейчас он проходит стажировку в коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге и продолжает заниматься проблемами мигрантов.

«География моей деятельности не ограничивается Санкт-Петербургом, – говорит он. – Я защищал права и интересы таджикских граждан в судах Москвы, Смоленска, Тулы, Твери, Екатеринбурга, Рязани, Брянска и других городов России».

– С какими проблемами мигрантов вам приходится иметь дело?

– Чаще всего я разъясняю людям, как правильно пересечь границу и заполнить миграционную карту, как встать на миграционный учет, вовремя его продлить, оформить документы на патент. Ошибка, допущенная трудовым мигрантом на любом из этих этапов, может дорого ему обойтись.

Ко мне обращается немало людей, оштрафованных за нарушение миграционного законодательства, в отношении которых уже приняты судебные решения о выдворении их из РФ.

В течение пяти месяцев этого года в МОМ обратились 800 граждан Республики Таджикистан с просьбой об оказании правовой помощи.

– Сейчас таких обращений стало больше. Почему?

– Это связано с внесением изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Теперь за любое административное нарушение в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) иностранных граждан могут оштрафовать в размере от пяти до семи тысяч рублей с последующей высылкой из страны.

Раньше приезжие могли отделаться штрафом – депортировали только после систематических правонарушений.

Малейшее нарушение миграционного законодательства: работа без патента, превышение срока регистрации – теперь тоже повод для депортации.

Зачастую мигранты становятся жертвами недобросовестных посредников, которые берутся за оформление документов, но предоставляют им подделки.

Кстати, обращаться к посредникам нет никакой необходимости: в крупнейших городах России вот уже несколько лет работают центры для оформления патентов для трудовых мигрантов. Их услуги обходятся недорого, оформление документов не отнимает много времени.

– В Таджикистане говорят, что в последнее время участились случаи депортации из России на неопределенный срок, то есть пожизненно. Сталкивались ли вы с такими случаями? Реально ли добиться отмены подобного запрета?

– Да, сталкивался. Такие решения принимаются Министерством юстиции РФ в отношении иностранцев, отбывших тюремные сроки в России после совершения уголовных преступлений, или же в случае выявления у мигрантов опасных инфекционных болезней. Например, одного из моих подзащитных выдворили из-за туберкулеза. Это дело сейчас в суде, однако, как показывает практика, шансов выиграть его немного.

– Весной в России была объявлена амнистия для таджикских мигрантов, но для многих она стала ловушкой. Люди приходили в миграционные учреждения, чтобы легализовать свое пребывание в стране, но вместо этого получали печать о депортации…

– Мне известны такие случаи, но очень сложно помочь людям, попавшим в подобную ситуацию. Проблема в том, что граждане в надежде подпасть под амнистию, не изучили все ее условия. Кстати, незнание российских законов часто становится причиной проблем для многих трудовых мигрантов.

Помилование не распространялось на тех, кто должен был покинуть территорию России по решению суда, но оставался в стране. В итоге их принудительно выслали из страны.

В целом, я считаю, благодаря амнистии многие таджикские граждане действительно решили проблемы с легализацией и трудоустройством в РФ.